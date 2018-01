La Fiscalía estudiará si investiga a Francisco Camps cuando acaben las declaraciones de la Gürtel

0

La Voz de Galicia Efe

25/01/2018 18:06 h

La Fiscalía valorará si investiga al expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps, al que varios procesados en el juicio del caso Gürtel han acusado de idear un sistema de financiación ilegal del partido, una vez acaben todas las declaraciones de acusados y testigos en la causa.

Según ha informado hoy la Fiscalía General del Estado, hasta que no terminen de declarar todos los testigos en el juicio de la rama valenciana de la trama corrupta no se valorará si abrir una investigación contra Camps, ello teniendo en cuenta que los testigos, y no los acusados, son los que están obligados a decir la verdad.

Camps, el exvicepresidente de las Cortes valencianas y exdirector de la Policía, Juan Cotino, y el extesorero del PP Luis Bárcenas, a los que ayer también aludió Costa en su declaración, son tres de los 145 testigos más relevantes llamados a declarar en este juicio.

Los testigos, al contrario que los acusados, están obligados a decir verdad, motivo por el que la Fiscalía quiere esperar a ver qué versión ofrecen en sus declaraciones y por ello la Fiscalía anuncia que tomará una decisión sobre Camps «cuando concluya la práctica de la prueba y pueda ser esta valorada en su conjunto», según las fuentes.

Los delitos electorales que podrían imputarse al expresidente valenciano por las campañas de las autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 estarían prescritos al haber transcurrido ya diez años sin haber sido investigado por estos hechos.

No ocurriría lo mismo si el delito que se le imputara fuera el de cohecho, por la recepción del dinero de empresarios, o contra la Hacienda Pública por no haber declarado esas cantidades al fisco.

El Bigotes pide un careo con Rambla

La defensa del responsable en Valencia de Gürtel, Álvaro Pérez, el Bigotes, ha solicitado hoy en el juicio un careo con el exvicepresidente valenciano Vicente Rambla para esclarecer las contradicciones que se han producido entre ellos en sus declaraciones, a lo que el abogado de éste último se ha opuesto.

Al inicio de la sesión del juicio a la rama valenciana de Gürtel, que se celebra en la Audiencia Nacional, el abogado de el Bigotes, Javier Vasallo, ha solicitado esta práctica, que ha estimado «pertinente, útil y totalmente necesaria» para «esclarecer la fiabilidad, validez y alcance de lo declarado» por ambos.

En el escrito en el que formaliza esta petición, al que ha tenido acceso Efe, Vasallo considera que, a través del careo, el Bigotes puede aclarar «la participación y conocimiento» de ciertas personas en el «pago en las facturas giradas a terceros ajenos al PP, así como el origen de los fondos, ideados o tramados según lo declarado por el presidente Francisco Camps».

También cree que así se podrán establecer las «relaciones de terceros» con los hechos, entre ellos exaltos cargos como el exconsejero Rafael Blasco, sobre quien el Bigotes podrá esclarecer si se produjo el pago de 350.000 euros por parte de un empresario y el conocimiento que podía tener de esto Rambla, «así como la contraprestación recibida por dicho pago».

Hernando dice que la confesión de Costa es una «vergüenza» para el PP

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha admitido hoy que la declaración del ex secretario general del PPCV Ricardo Costa supone una «vergüenza» y una «desgracia» para su partido, ha pedido perdón a los votantes y ha garantizado que no era un práctica común entre los populares.

Hernando ha reconocido en una entrevista en Tele 5 que está «perplejo» ante la «nueva versión» dada por Costa en el juicio de la trama Gürtel, según la cual el PP valenciano se financiaba con dinero negro.

El diputado popular ha señalado que Costa está sometido a mucha presión por su futuro penal y que es posible que haya personas dentro del PP que hayan cometido actos ilegales, pero ha querido separar esos casos «excepcionales» del normal funcionamiento del partido.