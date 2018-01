Torrent viaja a Bruselas para reunirse con Puigdemont entre críticas de la oposición

0

La Voz de Galicia Cristian Reino

Barcelona / Colpisa 24/01/2018 05:00 h

Un día después de firmar la propuesta de Carles Puigdemont como candidato para ser investido jefe del Ejecutivo catalán, el nuevo presidente del Parlamento catalán y el expresidente de la Generalitat se reunirán este miércoles en Bruselas para acabar de perfilar una investidura que está repleta de interrogantes y ni siquiera tiene fecha. Solo se sabe que la primera votación debe celebrarse como muy tarde el miércoles que viene. Pero lo que se desconoce, y es un elemento central, es cuántos diputados podrán participar y, sobre todo, si el candidato intervendrá de manera presencial o a distancia.

Torrent, que apela a su derecho a reunirse con Puigdemont y que el día de su proclamación anunció que defenderá los derechos de los 135 diputados del hemiciclo catalán, quiere conocer de primera mano el plan de gobierno del expresidente y sus planes para ser investido. Desde la oposición, sin embargo, criticaron el viaje y avanzaron que pedirán las cuentas para saber qué partidas se han utilizado para una reunión con un prófugo de la Justicia, si bien desde el entorno de Torrent se informó de que este pagará el desplazamiento de su bolsillo. Torrent también mantendrá un encuentro con los otros cuatro exconsejeros que acompañan al exalcalde de Gerona: Meritxell Serret, Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí. En Junts per Catalunya, que este martes reunió al grupo parlamentario, al que se sumó el abogado del expresidente autonómico, no descartan ningún escenario. «A Puigdemont le vemos capaz de cualquier cosa», afirmaron fuentes parlamentarias.

El juego del gato y el ratón

Hasta ahora, la opción que más puntos tenía era la investidura a distancia, ya sea telemática o a través de la delegación de la representación. Pero el exjefe del Ejecutivo catalán está dispuesto a esconder sus cartas hasta el último minuto y este martes dio un giro a lo que en el PP calificaron como su particular juego del gato y el ratón. Si el lunes el expresidente desafiaba al Supremo con su viaje a Copenhague, este martes siguió con los quiebros al retirar la petición que había cursado a la Cámara catalana para poder delegar su voto el día de la investidura. Al reclamar que otro diputado pudiera votar por él, Puigdemont ya estaba anticipando que no podría asistir a la investidura, según señalaron fuentes parlamentarias, lo que dejaba en bandeja el recurso al Constitucional y el peligro de suspensión de la sesión de investidura. De ahí la marcha atrás, que abre la puerta a que el expresidente intente una elección in situ, aunque nadie alcanza a día de hoy a imaginar cómo podría materializarla.

Los grupos independentistas, que tienen mayoría en la Mesa, también trasladaron un cierto cambio de guion a este órgano de la Cámara catalana, que este martes celebró su primera reunión ejecutiva y tenía sobre el tapete una decisión controvertida, como era dar validez o no a la petición de delegación de voto cursada por los cinco diputados que están en Bélgica (cuatro de ellos mantienen la reclamación). El informe de los letrados del Parlamento concluyó que no es posible esa delegación para el supuesto de diputados que se encuentran en el extranjero por voluntad propia y, en este caso además, fugados de la Justicia, por lo que la Mesa congeló la decisión para los próximos días. Y no se descarta que se aplace hasta el día de la elección con el objetivo de evitar la impugnación y la consiguiente suspensión del Constitucional, que anularía la sesión de investidura.

La mayoría independentista aplazó también el anuncio de la fecha de la investidura. Entre hoy y mañana podría haber novedades al respecto, en relación con los parlamentarios que acompañan a Puigdemont en Bruselas.