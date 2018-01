Rajoy asegura que intentará repetir como candidato en las próximas elecciones

0

La Voz de Galicia Europa Press

24/01/2018 13:58 h

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que «a fecha de hoy» intentará repetir como candidato en las próximas elecciones generales, porque «vamos en la buena dirección». En una entrevista en Onda Cero, Rajoy también ha afirmado que no piensa remodelar el Gobierno ni hacer cambios y ha recordado que está continuamente adaptándose. «No hay ningún Gobierno que haya hecho tantas reformas», ha comentado.

Y de cara a presentarse como candidato, Rajoy ha subrayado que lo tendrá que ver el partido y ver cómo van las cosas pero él lo intentará. También ha admitido que, por supuesto, en su partido hay muchas personas capacitadas para presentarse a las elecciones.

Niega tener un plan B por si fracasa la negociación de los presupuestos

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este miércoles que no tiene un plan B por si fracasa la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para el 2018 porque está convencido de que saldrán adelante y acabarán aprobándose.

«No estamos haciendo un plan B, estamos en conversaciones para intentar aprobar los Presupuestos y cuando finalicen, ya lo contaremos», ha dicho el presidente, que ha precisado que lo peor que podría hacer para que saliera mal la negociación es «ir radiándola o televisándola».

Rajoy, en declaraciones a Onda Cero, ha indicado que estas negociaciones no son fáciles y llevan su tiempo, y ha recordado que el año pasado los Presupuestos se aprobaron el 31 de marzo y la economía evolucionó favorablemente.

«No se preocupen, habrá nuevos Presupuestos», ha apuntado el jefe del Ejecutivo, que ha recordado que, de momento, los que están en vigor son los del 2017, que fueron prorrogados para el 2018.

«Hará todo lo posible» para que se cumpla la ley y no sea investido Puigdemont

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este miércoles que «hará todo lo posible» para que se cumpla la ley en España, de forma que Carles Puigdemont no sea investido presidente de la Generalitat. En este punto, ha confirmado que están preparados para recurrir ante el Tribunal Constitucional en cuanto se produzca una decisión de la Mesa del Parlamento catalán porque tienen que «respetar siempre los procedimientos y las formas».

Nuevo lapsus de Rajoy al hablar de «las últimas elecciones de la República catalana» El presidente del Gobierno ha tenido esta pequeña equivocación durante una entrevista en la radio ATLAS TV

«El Gobierno de España hará todo lo posible para que se cumpla la ley en España y esa es nuestra obligación. Y la voy a cumplir, como cuando puse en marcha el 155», ha recalcado Rajoy al ser preguntado si el Gobierno no se resigna a evitar la investidura del expresidente de la Generalitat de Cataluña.

En la entrevista radiofónica, Rajoy ha confirmado que ya ha recibido la carta del presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, pero no ha querido adelantar qué le dirá en su misiva de respuesta. Eso sí, ha subrayado que no puede pretender que el Gobierno tome alguna decisión que «no puede tomar» como «todo lo referido a las decisiones judiciales. A su juicio, hay que respetar las decisiones judiciales y »por suerte« España es »una democracia con división de poderes«.

Ante la posibilidad de que Puigdemont regrese a España, el presidente del Gobierno ha señalado que es «bueno que todo el mundo asuma sus responsabilidades». «Ya sabe cuáles son las reglas de juego. España es una democracia y cuando no se respeta la ley, hay consecuencias», ha avisado, para añadir que si el expresidente catalán regresa a España «será detenido».

«No sabía nada» de la financiación del PP valenciano

Ya en lo relativo a la presunta financiación ilegal del PP valenciano, Rajoy ha asegurado que «no sabía nada» de ella y ha subrayado que todas las personas que están en los tribunales por este asunto ya no están en el partido. El titular del Ejecutivo se ha referido a las revelaciones hechas por los responsables de la trama Gürtel durante el juicio de este caso en la Audiencia Nacional de que el expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps creó el sistema de financiación irregular del PP valenciano.

«No sabía nada de todo eso y estaré a lo que digan los tribunales. Lo que tenía que hacer el partido ya lo ha hecho y todas las personas que están en esos momentos en los tribunales ya no están en el partido. Ya hemos hecho nuestra labor y ahora corresponde a los jueces hacer la suya y a todos respetarla y acatarla», ha afirmado.

Según el presidente del PP, la ejecutiva del partido en la Comunidad Valenciana «nunca» le dijo a Génova que hubiera financiación irregular. Preguntado si hubiera sido precisa una investigación interna de esas cuentas, ha respondido: «Supongo que la tesorería habrá hecho lo que tiene que hacer. Yo no estaba en esos temas. Estamos a lo que digan los tribunales».

En relación con Camps, Rajoy ha asegurado que «siempre ha salido absuelto» de los casos judiciales en los que ha estado involucrado y que a pesar de ello «ha asumido unas responsabilidades políticas que han sido durísimas». Por ello, se ha mostrado disconforme con «revisar lo que ha hecho una persona que ya no está en la política activa y al que los jueces no han condenado». Rajoy ha dicho desconocer si Camps sigue siendo militante del PP, aunque ha apuntado que «probablemente sí».

El presidente del Gobierno ha rechazado que sea el responsable último de la presunta financiación ilegal que ha habido en el PP, a la vista de los diversos casos de corrupción que están en los tribunales.

«En esta vida, todos tenemos nuestras responsabilidades y a veces hay colaboradores que hacen lo que no hay que hacer. Pero eso no significa que cualquier persona que dirige una gran organización sea responsable de todo lo que hace los miembros de esa organización, que pueden ser cientos de miles», ha argumentado.

Respecto a la exigencia de Ciudadanos de que la senadora de origen gallego del PP Pilar Barreiro debe dimitir por su imputación en el caso Púnica, Rajoy ha revelado que nadie de la formación que lidera Albert Rivera se lo ha pedido a él expresamente, ni que se lo haya puesto como condición para negociar los presupuestos del Estado de este año. «No voy a entrar en polémicas con Ciudadanos porque nadie de ese partido me lo ha dicho», ha remarcado. En caso de que Cs se lo pidiera, Rajoy ha añadido: «Ya veremos cuando me lo digan si realmente me lo dicen». El presidente del Gobierno ha criticado a los partidos de la oposición por seguir censurando al PP por la corrupción.

A su juicio, «son poco imaginativas» y «en lugar de estar con el monotema», deberían «hacer propuestas que redunden en beneficio de los españoles».