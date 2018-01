Puigdemont dice que «hay muchas posibilidades» de que pueda estar presencialmente en el pleno de investidura

0

La Voz de Galicia Agencias

Barcelona 24/01/2018 14:25 h

El candidato a la investidura, Carles Puigdemont (JxCat), ha trasladado este miércoles al presidente del Parlament, Roger Torrent, que «hay muchas posibilidades» de que pueda estar físicamente en el pleno de investidura que debe celebrarse antes del 31 de enero, informa Europa Press.

Así lo ha explicado Puigdemont en declaraciones a los medios tras la reunión que ha mantenido con Torrent en Bruselas, y ha subrayado que trabajará «hasta el último momento» para participar presencialmente en el pleno de investidura.

«La investidura ideal es la investidura presencial y la que queremos todos que haya y para las que debería haber las condiciones para que se produjera», pero también hay otros caminos y por ahora no se puede descartar ninguno, ha subrayado.

Carles Puigdemont ha insistido en que el mandato de las urnas, surgido de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, es que él sea el presidente del Ejecutivo catalán en un acto de investidura que dijo que «lo ideal» es que fuera «presencial».

El expresidente catalán ha realizado estas declaraciones tras la reunión que ha mantenido esta mañana en Bruselas con el presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, para analizar las opciones de investidura.

Una reunión que finalmente ha tenido lugar en la sede en Bruselas de la Alianza Libre Europea (ALE), que incluye entre otros partidos a ERC, después de que el Gobierno español ordenase el cierre de la oficina de la Generalitat en la capital belga, donde inicialmente iba a celebrarse dicha reunión.

El mensaje de Torrent a Puigdemont

Tras el encuentro, Torrent dijo que le ha trasladado al expresidente de la Generalitat que «lo que conviene al país» y «por lo que trabajará» es que haya «lo más rápidamente un Gobierno posible y eficaz».

«Se necesita un Gobierno (de la Generalitat) que pueda trabajar desde el minuto uno», dijo el presidente del Parlament catalán, de ERC, quien añadió que «deben recuperarse las instituciones de las manos del 155».

El presidente del Parlament catalán dijo que los servicios jurídicos de la cámara ya están estudiando qué acciones legales se pueden emprender en contra del hecho de que no se haya podido reunir en la oficina de la Generalitat en Bruselas, situación que ha calificado de «muy grave».

«Delante de la voluntad de dialogar con el Gobierno de Mariano Rajoy, no solo recibimos un no por respuesta, sino que no nos permite reunirnos», lamentó Torrent, quien dijo que con esa prohibición «se vulneran los derechos fundamentales de Puigdemont y los consejeros no solo desde la óptica del marco legal español, sino también desde el marco legal belga».

Torrent también quiso dejar claro que su encuentro con los huidos en Bélgica se produce «dentro de la normalidad democrática» si bien el hecho que tenga que producirse en Bruselas «es lo que no es normal».

Críticas a la prohibición

«Queremos hacer notar que el president de la Generalitat no es ningún fugado de la Justicia, ni los consellers que le acompañan. España no les reclama en Bélgica y esto no es territorio español», ha declarado a la prensa el portavoz de JxCAt en Bruselas, Joan Maria Piqué.

«Es territorio belga por lo cual nos reservamos acciones legales como consecuencia de este veto indigno», ha advertido, a las puertas de la oficina de la Generalitat, que, desde que se activó el artículo 155 de la Constitución por el desafío independentista, depende en su gestión directamente del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Según ha detallado Piqué, un responsable del Ministerio ha llamado a la delegación catalana para comunicar que, «en aplicación del artículo 155, se pueden tomar las medidas que se consideren necesarias sobre todas las dependencias de la Generalitat» y que la reunión no podía celebrarse allí.

«Ha dicho que esta delegación está bajo su tutela y que no autoriza la reunión», ha resumido Piqué, que también ha apuntado que ha sido Torrent el encargado de buscar una ubicación alternativa.

Llegada de Roger Torrent a Bruselas El presidente del Parlament se reúne con Puigdemont y los cuatro exconsejeros que permanecen en el país Atlas

Además, ha señalado que «tanto Puigdemont como los consellers no tienen causas pendientes con la justicia y el Estado español no les reclama ni en Bélgica ni en Dinamarca».

Y ha sentenciado que «no hay ningún motivo para impedir la celebración de esta reunión en un lugar que no es territorio español, sino belga».

La de Bruselas fue la única delegación de la Generalitat en el exterior que el Gobierno mantuvo abierta tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. No obstante, el Ejecutivo central sí cesó al delegado nombrado por la Generalitat y la oficina está bajo control de Exteriores a través de la Representación Permanente de España ante la UE.

Rajoy dice que evitará la candidatura de Puigdemont

Por otra parte el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que el Ejecutivo evitará la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat y ha dudado de que los independentistas vayan a presentar como alternativa al líder de ERC, Oriol Junqueras, estando en prisión.

Rajoy se ha referido al próximo debate de investidura en el Parlament en una entrevista en Onda Cero en la que ha confirmado que ha recibido la carta del presidente de la cámara catalana, Roger Torrent, en la que le pide una reunión, pero ha asegurado que aún no ha tenido tiempo para leerla.

El jefe del Ejecutivo se ha dirigido a Puigdemont para subrayar que ya sabe cuáles son las reglas del juego y garantizar que recurrirá al Tribunal Constitucional su investidura en el momento en que haya algún acto administrativo por parte del Parlament que así lo pretenda.

Además, ha asegurado que, en aplicación de las decisiones judiciales, sería detenido si regresara a España.

Ante la posibilidad de que los independentistas tuvieran previsto presentar a Junqueras como alternativa a Puigdemont, ha dicho que son los jueces los que tendría que adoptar una decisión al respecto.

Pero ha dudado de que esa candidatura pudiera presentarse: «No sé si se va a producir. No lo tengo claro».