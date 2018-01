Junts retira la petición de delegación de voto de Puigdemont para la investidura

El expresidente de la Generalitat ha participado en un debate de la Universidad de Copenhague donde una docente le ha planteado algunas preguntas incómodas

La profesora de la Universidad de Copenhague Marlene Wind se ha enfrentado este lunes al expresidente catalán Carles Puigdemont en un debate universitario planteándole una pregunta simple: «¿Democracia es sólo hacer referendos y encuestas de opinión o también respetar la legalidad y la Constitución?». «¿De dónde viene esta urgencia por la independencia? A mi entender, Cataluña es la región más rica de España. ¿Son solo unos malcriados que están intentando librarse de los pobres?», ha dicho en un momento de su intervención.

La profesora Wind ha incluido durante su intervención una pregunta bastante incómoda que ha llegado a molestar al expresident de la Generalitat: «¿Está intentando hacer una limpieza étnica y crear un estado limpio?». Puigdemont ha asegurado que en Cataluña «no ven ninguna división étnica». «Todos nosotros somos parte de familias mixtas. El 70 % de nuestras familias tiene raíces fuera de Cataluña. Hablábamos mínimo dos o tres lenguas, no queremos construir un estado solo con una. Queremos ser un estado multicultural, pero si tratas de hablar catalán en el Parlamento español no puedes. En cambio, en Cataluña no pasa nada por estudiar en español».

