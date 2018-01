Rubalcaba no contó a Ferraz su reunión con Marta Pascal porque ya le habían puesto «como un trapo»

0

La Voz de Galicia Europa Press

22/01/2018 12:03 h

El ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba ha explicado este lunes que informó al líder del PSC, Miquel Iceta, sobre su reunión con dirigentes del PDECat en un hotel de Madrid porque este contactó con él y ha apuntado que no lo hizo con la dirección socialista porque nadie le llamó y ya le habían puesto «como un trapo».

En declaraciones a Los Desayunos de TVE, Rubalcaba ha negado que recibiese ninguna llamada de Ferraz y, preguntado por si debería de haber llamado él para informar sobre la reunión, ha señalado: «¿Para qué si ya estaba todo vendido?», a lo que ha añadido que desde la dirección socialista ya le habían puesto «como un trapo».

«Yo he sido portavoz del Gobierno y del PSOE y ¿cuántas veces me he encontrado con una situación como esta? Las cosas se arreglan muy fácilmente, coges el teléfono y ya está», ha explicado. Asimismo, ha apuntado que quien sí le llamó fue el líder del PSC, Miquel Iceta, al cual le explicó que había sido «una charla de café». «Cada uno tiene su posición, la mía está publicada y la suya también porque habla todos los días, punto», ha matizado.

«Una historia de pasado»

Preguntado por el contenido del encuentro, ha explicado que «era una historia más de pasado que de futuro» en la que se habló del Estatut de Cataluña y de «cómo fue todo aquello» y ha recordado que su opinión sobre el conflicto secesionista ya está publicada en los medios de comunicación.

De este modo, ha asegurado que se fue del partido «suficientemente veterano como para saber que cuando uno se va, se va» y, según ha comentado, él se ha ido ya. No obstante, ha señalado que va a dar su opinión siempre que alguien le llame para una conferencia o un seminario ya que, a su juicio, es su «obligación» que pueda «utilizarse» todo lo que ha aprendido a lo largo de su carrera profesional.

Con respecto a los medios de comunicación que califican su encuentro de «reunión secreta fuera del circuito político», Rubalcaba ha subrayado que se trataba de «un hotel conocido de Madrid a solo dos manzanas de la sede del Partido Popular». «Vaya concepto de secreto tan peculiar», ha concluido.