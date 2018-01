El juez Llarena descarta reactivar la orden de detención contra Puigdemont en Dinamarca

0

Bruselas 22/01/2018 16:05 h

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga los hechos relacionados con el denominado «procés», ha descartado reactivar la orden europea de detención contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Dinamarca, país al que ha viajado para participar en un debate organizado por la universidad de la capital danesa. El magistrado ha rechazado en un auto la petición realizada este lunes por la Fiscalía -aunque señala que la encuentra razonable- en la que solicitaba que volviese a emitir la euroorden para que las autoridades danesas detengan y entreguen al expresidente catalán, investigado por los delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia.

Si Puigdemont es detenido en Dinamarca se encontraría en una situación similar a la de privación de libertad y por tanto podría solicitar delegar su voto en otro diputado catalán, al igual que lo han hecho el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; el exconsejero de Interior Joaquim Forn y el expresidente de ANC Jordi Sánchez, todos ellos en prisión, han apuntado fuentes jurídicas. Si Puigdemont delega su voto podría participar en la sesión de investidura, en la que se postula para ser reelegido como presidente de Cataluña.

La Fiscalía había pedido al juez que reactivase la orden europea de detención contra Carles Puigdemont solo en Dinamarca. La petición se centraba únicamente en el país al que ha viajado el expresidente y diputado electo en aplicación del artículo 40.1 de la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la unión, que «cuando se conozca el paradero de la persona reclamada, la autoridad judicial española podrá comunicar directamente a la autoridad judicial competente de ejecución la orden europea de detención y entrega», según explican fuentes fiscales.

La Fiscalía recordó en la petición de reactivación en Dinamarca de la orden europea de detención que ha remitido este lunes al Tribunal Supremo que los delitos de sedición y/o rebelión que se le imputan están castigados en el Código Penal danés con penas de hasta cadena perpetua revisable. La Fiscalía General del Estado ya había avisado este domingo de que actuaría «inmediatamente» solicitando la activación de la euroorden de detención y entrega si el expresidente catalán huido en Bruselas se trasladaba hasta Dinamarca.

Puigdemont llegó a Dinamarca a las 08.20 horas

A pesar del aviso de la Fiscalía, Puigdemont cogió a primera hora de la mañana un vuelo de la compañía Ryanair desde el aeropuerto de Bruselas-Charleroi rumbo a la capital danesa donde pretende participar en un debate organizado por la universidad sobre la situación política de Cataluña. Puigdemont llegó a la terminal belga -situada a unos 50 kilómetros al sur de la capital belga- sobre las 06.00 horas, poco menos de una hora antes del inicio del vuelo. Sobre las 08.20 horas aterrizó en Dinamarca, como él mismo constató en un mensaje publicado en su perfil de Twitter.

Arribat a #København. A les 14h participo al debat "Catalonia and Europe at a crossroads for democracy" a la @uni_copenhaguen. Ho podreu seguir en directe a https://t.co/eHsgSGp5r4 pic.twitter.com/AdQ8I0dgsI — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) January 22, 2018

Puigdemont llegó al aeropuerto junto al empresario Josep María Matamala, que le acompaña durante su estancia en Bruselas. Varios testigos aclaran, además, que con ellos estaría también el mosso que escolta al expresident desde el primer día de su llegada a Bélgica, agente expedientado por el propio cuerpo.

Puigdemont elude hablar sobre su posible vuelta a Cataluña

El expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont, propuesto de nuevo como candidato a encabezar ese gobierno, eludió hablar sobre su posible regreso a Cataluña o sobre la decisión de la justicia española de no reactivar la orden para detenerlo. En un coloquio organizado por la Universidad de Copenhague en su primer viaje fuera de Bélgica desde que huyó de España, una periodista danesa le preguntó por sus próximos pasos y él le respondió que el martes ofrecerá explicaciones a los medios, a los que citó delante del Parlamento danés.

A su juicio, el debate de este lunes no saldría en los medios si él respondiera a cuestiones de actualidad, como la decisión del presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, de proponerle como candidato a presidir la Generalitat, o la negativa del Tribunal Supremo a cursar una orden europea para detenerlo en Dinamarca, como pedía la Fiscalía. Puigdemont, huido de la Justicia española y acusado de los delitos de rebelión, sedición y malversación, aseguró también que por «respeto» a la universidad y al «interesante» debate celebrado, prefería convocar a los medios este martes, cuando tiene previsto reunirse con diputados daneses en la sede del Parlamento. Los partidos de la coalición de Gobierno danesa no acudirán a esa cita para no involucrarse en asuntos españoles ni dar la impresión equivocada de que simpatizan con los separatistas catalanes, según han explicado.

Puigdemont, ha asegurado que en breve habrá un Govern en Cataluña, tras criticar el apoyo de la UE al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para combatir el proceso soberanista catalán, una posición que ha atribuido a que formar parte «de la familia popular europea» (PPE). Además, se ha quejado del «alto precio» que han pagado por el 1-O porque les han tratado como a «terroristas» y algunos, como él, «se han tenido que exiliar» para evitar la cárcel. «¿Formar parte de una familia política es más importante que el hecho de que se violen derechos fundamentales? Lo que pasa en Cataluña es decisivo para el futuro de Europa, tanto como el Brexit», ha sostenido. Para Puigdemont, la UE ha sido un éxito a la hora de promover la democracia, prosperidad y bienestar, pero también tiene «fracasos» tales como la gestión de la crisis en Grecia, el conflicto en Ucrania, la acogida de refugiados y en ámbitos como la defensa de los derechos humanos en Cataluña. Según él, la UE actúa con «doble rasero» y trata de forma diferente a Estados grandes y pequeños, y les ha pedido que no vean como una crisis potencial el movimiento independentista catalán, y sí como una oportunidad para mostrar que la democracia es más importante que todas las fronteras, y que se pueden resolver conflictos a través de los votos.

Estudiantes y medios llenaron la sala de la universidad de Copenhague

La universidad danesa anunció en su página web que el coloquio organizado por el departamento de Ciencias Políticas bajo el título ¿Cataluña y Europa, en una encrucijada por la democracia?, arranca a las 14.00 horas. Sin embargo, desde mucho antes, estudiantes daneses y medios de comunicación llenaban la sala donde han tenido lugar el debate. En ella caben unas 300 personas, pero se ha quedado pequeña ante la expectativa que ha generado la presencia de Puigdemont. Fue el propio expresidente el que se ofreció al centro universitario para participar en un acto de estas características.

El moderador del debate fue el profesor y jefe de departamento, Mikkel Vedby Rasmussen, y como ponentes participarán la profesora Marlene Wind y el profesor MSO Christian F. Rosb. El martes Carles Puigdemont tiene previsto reunirse además con varios diputados daneses en la sede del Parlamento, según anunció uno de los impulsores del encuentro, Magni Arge, miembro de una formación independentista del territorio autónomo de las Islas Feroe. Los tres partidos de la coalición de Gobierno danesa han anunciado que no acudirán a esa cita.

Puigdemont ya viajó a la capital danesa el pasado septiembre para inaugurar como presidente catalán la delegación de la Generalitat en los países nórdicos. En aquella ocasión aprovechó también la visita para reunirse en el Parlamento danés con representantes políticos, entre los que se encontraban dos de las tres fuerzas que gobiernan Dinamarca, el Partido Liberal y Alianza Liberal. El país nórdico estuvo presente el año pasado también en el discurso soberanista del expresidente de la Generalitat Artur Mas, quien en diversas ocasiones afirmó que Cataluña podría convertirse en «la Dinamarca mediterránea».

Dastis: «Sus movimientos son libres fuera de España, pero ya veremos»

El Gobierno ha puesto a disposición de la Fiscalía toda la información que tienen las fuerzas de seguridad del Estado sobre la situación del expresidente Puigdemont, aunque ha incidido en que la decisión de solicitar la euroorden corresponde a la justicia.

El propio ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, ha avisado este lunes de que la decisión de reactivar la orden europea de detención y entrega (OEDE) sobre el expresidente, ahora que ha viajado a Copenhague, es una cuestión que le corresponde a los jueces decidir, pero que «ya veremos» si mantiene la libertad de movimiento que posee dentro de la Unión Europea.

«El señor Puigdemont está sujeto a un procedimiento en España. Fuera de ella, de momento, sus movimientos son libres dentro de la Unión Europea, pero ya veremos. Prefiero no pronunciarme», ha expresado, en declaraciones a los medios en Bruselas.

Dastis ha optado por no aclarar si el Gobierno es partidario de esa activación, ni cómo valora que el expresidente catalán se desplace dentro de la Unión Europea y ha insistido en que es un asunto que debe dirimir la Justicia.

«Es una cuestión que corresponde a los jueces y decidir», ha insistido, tras subrayar que el caso de Puigdemont es una cuestión «sometida a tramitación judicial» y que el Gobierno «no tiene mucho que decir».

La Universidad de Copenhague ha cursado una invitación a la embajada de España en el país para que alguno de sus representantes asista, si así lo desea, como público. A este respecto, el ministro ha dicho que no conoce los detalles, pero que sí habrá alguien de la embajada: «Normalmente, cuando a uno le invitan, acude, sí».

El gobierno danés remite a las autoridades judiciales el pronunciamiento sobre Puigdemont

El Gobierno danés ha remitido a las autoridades judiciales del país el pronunciamiento sobre el caso de Carles Puigdemont y ha evitado comentar su llegada a la capital, Copenhague. «La cuestión compete a las autoridades judiciales danesas», explican fuentes diplomáticas danesas.

El ministro de Exteriores danés, el liberal Anders Samuelsen, ha evitado aclarar a su llegada a la reunión con sus homólogos de la UE a preguntas de la prensa, si la visita de Puigdemont pone a su Ejecutivo en una situación incómoda y si las autoridades danesas ejecutarán una eventual eurorden de detención y entrega a España.

«Acabo de escuchar las noticias cuando he llegado aquí, que ha llegado a Copenhague, pero esto realmente no compete a mi Departamento. Compete al ministro de Justicia. No tengo comentarios sobre esto respecto», ha subrayado el jefe de la diplomacia danesa.

El abogado de Puigdemont observa un riesgo «bastante alto» de detención

El abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, observa un riesgo «bastante alto» de detención si el juez decide actuar, pero no sopesa que la Justicia danesa acepte extraditar al expresidente. No se dan, a su entender, «los requisitos para hablar de rebelión». Ni en Dinamarca ni en Bélgica ni en España, defendió. Puigdemont tiene previsto participar mañana en un coloquio organizado por el departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Copenhague bajo el título: ¿Cataluña y Europa, en una encrucijada por la democracia? Además, el martes figura en su agenda una reunión con varios diputados daneses, a la que no acudirán los partidos de la coalición de Gobierno en Dinamarca. Se trata, por lo tanto, de un viaje de poco más de 24 horas que a Puigdemont, según recoge la agencia AFP de fuentes diplomáticas, le podría servir para poner el contador a cero en Bélgica, dado que el 30 de enero se cumplen tres meses de estancia en el país y se hace necesario que solicite el permiso de residencia.

Tres meses en Bélgica

Este es el primer viaje fuera de Bélgica desde que Puigdemont recaló en este país a finales de octubre.cuando huyó, junto a cuatro consejeros de su Gobierno, para evitar comparecer ante la Justicia española que lo acusa de los presuntos delitos de rebelión, secesión y malversación de cargos públicos, al haber encabezado el proceso secesionista en Cataluña que terminó con la declaración unilateral de independencia el pasado 27 de octubre.

El pasado 5 de diciembre, el juez español Plablo Llarena decidió retirar las órdenes europeas de detención dictadas contra Puigdemont y los cuatro exconsejeros que se encuentran con él en Bruselas, pero mantuvo la advertencia de arrestarlos en cuanto entren en España.

La intención del magistrado entonces era evitar que la Justicia belga pudiera diferir, a la hora de la entrega de los imputados, en lo referente a la tipificación de los cinco delitos -rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia- que se imputa a los exmiembros del Govern huidos.