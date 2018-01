La profesora danesa Marlene Wind acorrala a Puigdemont: «¿Está intentando hacer una limpieza étnica?»

0

La Voz / Europa Press 23/01/2018 09:16 h

La profesora de la Universidad de Copenhague Marlene Wind se ha enfrentado este lunes al expresidente catalán Carles Puigdemont en un debate universitario planteándole una pregunta simple: «¿Democracia es sólo hacer referendos y encuestas de opinión o también respetar la legalidad y la Constitución?». «¿De dónde viene esta urgencia por la independencia? A mi entender, Cataluña es la región más rica de España. ¿Son solo unos malcriados que están intentando librarse de los pobres?», ha dicho en un momento de su intervención.

La profesora Wind ha incluido durante su intervención una pregunta bastante incómoda que ha llegado a molestar al expresident de la Generalitat: «¿Está intentando hacer una limpieza étnica y crear un estado limpio?». Puigdemont ha asegurado que en Cataluña «no ven ninguna división étnica». «Todos nosotros somos parte de familias mixtas. El 70 % de nuestras familias tiene raíces fuera de Cataluña. Hablábamos mínimo dos o tres lenguas, no queremos construir un estado solo con una. Queremos ser un estado multicultural, pero si tratas de hablar catalán en el Parlamento español no puedes. En cambio, en Cataluña no pasa nada por estudiar en español».

Marlene Wind ha dicho abiertamente al público congregado en la Universidad que pretendía ser «provocadora» en sus preguntas y, de hecho, en varias ocasiones se ha visto a Puigdemont sonreír incómodo ante sus palabras. El president ha optado por responder a su sarcasmo con más sarcasmo: «Ha dicho que no es usted experta en asuntos españoles, estoy de acuerdo».

La profesora le ha preguntado si su idea de Europa es la de «200 Estados limpios en el sentido de que tengan una sola identidad». Es más, ha asegurado que a ella le preocupa esa visión, y que a la propia UE le pone «realmente nerviosa» su proyecto porque trae a la mente malos recuerdos. «Es un camino muy peligroso», ha avisado, tras opinar también que fue «un gran fallo» resolver la crisis de la ex Yugoslavia dividiendo el país en Estados «con una sola identidad», aunque admitiendo que era la única solución posible.

«Vladimir Putin estaría contento»

En la misma línea, le ha preguntado si «en su casa por las noches» reflexiona sobre cómo su empresa puede tener un «efecto de inestabilidad» inspirando a otras partes de Europa. En su afán provocador, ha afirmado además que si Europa se convirtiese en una suma de 200 Estados el presidente ruso «Vladimir Putin estaría contento».

También ha avisado a Puigdemont de que es improbable que España pueda votar a favor del ingreso en la UE de una Cataluña independiente y ha tachado de «casi ofensivo» que se compare la situación de Cataluña con la de Polonia y Hungría, recalcando que no ha visto ningún documento de expertos independientes que cuestione el carácter democrático de España.

La profesora le ha preguntado a Puigdemont si no cree que la participación en el referendo del 1 de octubre, apenas un 43 %, «impacta en la legitimidad de la votación». Y ha defendido que una Cataluña dividida «aproximadamente al 50 %» sobre la independencia o una «mayoría muy estrecha» a favor del independentismo es cuestionable desde el punto de vista de la defensa de los derechos de los no independentistas.

Marlene Wind también ha interrogado al 'expresident' sobre la forma en la que ha llevado a cabo sus planes independentistas y sobre si no ha «contribuido a la polarización de la sociedad española y catalana». «Dice que quiere negociar con Rajoy y el Gobierno, pero luego van corriendo a un referendo», ha dicho. También le ha señalado que el sistema español es más descentralizado que el de Alemania.