El director de la DGT pide perdón por el colapso de la AP-6 y reconoce fallos

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia EFE

22/01/2018 18:32 h

El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, ha vuelto a pedir disculpas a los ciudadanos por el colapso que provocó la nieve en la AP-6 los días 6 y 7 de enero, con miles de conductores atrapados, y ha reconocido que hubo «errores y fallos». Así es como ha querido Serrano comenzar su comparecencia en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso para explicar, a petición propia y de Ciudadanos y Podemos, la gestión de su departamento esos días.

Tras pedir disculpas, Serrano ha asegurado que hubo «fallos, errores y problemas» que impidieron que se funcionara «todo lo correcto que se debería». Y ha dicho que comprende la «desesperación, el frío, la frustración y la rabia» de los conductores, que tuvieron que sufrir esta situación en unas condiciones pésimas, muchos de ellos cuando incluso hacían su trayecto con niños pequeños.

Gregorio Serrano ha culpado a la concesionaria de haber reabierto durante dos horas, desde las 19 a las 21.00 del día 6 de enero, la AP-6, afectada por la nevada, y dejar que circularan los coches, además de no haber activado los protocolos de emergencia. Serrano, que ha vuelto a pedir disculpas a los ciudadanos por el colapso que provocó la nieve en la AP-6 los días 6 y 7 de enero y ha reconocido que hubo «errores y fallos» en la gestión, ha subrayado que la decisión de la concesionaria no fue acertada y fue una de las causas del colapso de vehículos, muchos de ellos atrapados durante casi 20 horas. Durante su comparecencia en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso para explicar, a petición propia y de Ciudadanos y Podemos, la gestión de su departamento esos días, ha precisado que la concesionaria tuvo dos fallos «mortales de necesidad»: reabrir la autopista dos horas y no activar el protocolo de emergencia hasta las 23.00 horas.