La CUP acusa a Torrent de «traicionar el espíritu del 1-O»

La Voz de Galicia

17/01/2018 23:54 h

La CUP no salió en absoluto contenta de la sesión constitutiva del Parlamento catalán. Su portavoz, Carles Riera, acusó a Roger Torrent de «traicionar el espíritu del 1-O» y «alejarse del mandato popular y de lo que acordó el Parlament el 27-O», es decir, de la declaración de independencia. Riera, que desveló que no había tenido ni una sola reunión de trabajo con Junts per Catalunya y Esquerra en las últimas 48 horas, juzgó que el discurso de Torrent lo sitúa «en el marco autonomista y constitucional» y advirtió que la investidura de un Gobierno «republicano» solo es posible si se desobedece ese marco.

PSc

No a la investidura a distancia. El PSC recibió ayer con cierta tranquilidad el discurso de Roger Torrent. La portavoz de los socialistas en la Cámara autonómica, Eva Granados, se felicitó de que el político de Esquerra hiciera alusión al «respeto» mutuo, la «convivencia» y la «constatación de la diversidad», pero pidió que ahora pase a la acción. «Queremos comprobar los hechos -dijo Granados-. Faltan diez días para el primer debate de investidura y, si el flamante nuevo presidente del Parlament es consecuente con sus palabras, es evidente que, como dice el informe de los letrados, no se podrá producir una investidura de Carles Puigdemont a distancia».

Catalunya en comú

Niega connivencia con el secesionismo. El portavoz de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, negó la acusación de Ciudadanos de que apoyen a los independentistas. «Desde la muerte de Kennedy se nos decía que éramos culpables de todo lo que pasaba en el universo, y se ha constatado la frustración y que la apuesta de Ciudadanos no sumaba», ironizó Domènech en relación al voto blanco del que nadie se ha responsabilizado.

Pp

Tono conciliador. El PP, aunque criticó que se permitiera el voto delegado de los presos, destacó por boca de su parlamentario Santi Rodríguez el «tono conciliador de buena parte» del discurso de Torrent. No obstante, en el PP aguardarán a ver su postura ante la investidura de Puigdemont.