Tabarnia se erige como «espejo del separatismo» para hacer frente al «apartheid ideológico»

La Voz de Galicia Efe

Barcelona 16/01/2018 16:26 h

Tabarnia no es «una ocurrencia ni una broma», sino la «respuesta natural de un pueblo» que representa a la «disidencia silenciada» y que quiere hacer frente al «apartheid ideológico impulsado por el separatismo», un «movimiento» que ya tiene un «presidente en el exilio», el dramaturgo Albert Boadella.

Así lo han explicado en rueda de prensa en el Colegio de Periodistas el exdiputado del PPC Joan López Alegre, el periodista Jaume Vives y el miembro de la entidad «Barcelona is not Catalonia» Miguel Martínez, que ven en su estrategia la «garantía» de que habrá «respuesta» a las acciones que impulse el independentismo.

Vives ha indicado que Tabarnia, una plataforma contraria al secesionismo nacida en tono irónico en las redes sociales, «llegará tan lejos como llegue el independentismo», y ha abundado que este movimiento lo forma «un pueblo que se ha levantado ante un régimen corrupto que durante años decía que no existíamos».

«Es la respuesta natural de esa gente que se da cuenta de que no es tan peligrosa ni tan fascista como les dicen», ha señalado.

Boadella, nombrado irónicamente por este «movimiento» como «presidente en el exilio», ha celebrado por su parte y en una videconferencia -un símil a la manera de comunicarse de Carles Puigdemont desde Bruselas- la existencia de «anticuerpos capaces de resistir a la epidemia» que a su juicio es el independentismo y ha afirmado que «sus bufonadas en nuestras calles se han acabado».

Boadella en la parodia como presidente de Tabarnia: "Soy un payaso, pero a su lado soy un modesto aprendiz" https://t.co/9mmCGkA6MO pic.twitter.com/ASuAQBouyX — Europa Press (@europapress) January 16, 2018

Les ha acusado además de dividir Cataluña, pero también de pretender dividir toda España y toda Europa. «Ya han roto familias, amistades y negocios y no les importa llevarnos a la ruina más absoluta», dice Boadella que anuncia irónicamente que «unos anticuerpos capaces de reaccionar ante la epidemia: los ciudadanos de Tabarnia que ha iniciado un renacimiento, el renacimiento del sentido común».

«¡Ya basta a los capullos disfrazados de 'segadors'!, ¡basta de envenenar la cabeza de los niños!, ¡basta de incitar el odio hacia el vecino del rellano!», ha instado en este «discurso» Albert Boadella.

Boadella -que aparece con las banderas europea, española y de Tabarnia, y un atril con la leyenda «Govern de Tabàrnia»- afirma que en este territorio imaginario caben todos los que quieran.

«Soy un payaso, pero a su lado soy un modesto aprendiz», añade como réplica a quienes le critican, y ha acusado a los independentistas de hacer del Parlament el auténtico Teatre Nacional de Cataluña.

Los objetivos de Tabarnia

El periodista Jaume Vives ha detallado que los objetivos de Tabarnia son «seguir funcionando como un gran espejo del separatismo», explicar la «verdadera historia» de Cataluña -según él falseada por los soberanistas- y ejercer como «agentes de presión» para que se modifique la ley electoral catalana.

Ha asegurado que los independentistas «han intentado democratizar la dictadura» y que con los impuestos de los catalanes «han financiado organizaciones que promueven el odio», en referencia a Òmnium Cultural y la ANC.

«Respeto a todas las personas pero no a todas las ideas», ha dicho Vives en referencia al independentismo: «Nunca dejaremos de ser catalanes y por eso nunca dejaremos que nos obliguen a marchar de España, que es nuestra casa».

Tabarnia dice «Hola» a España

Un vídeo que presenta Tabarnia, un territorio separado de Cataluña pero integrado en España, formado por varias comarcas de las provincias de Tarragona y Barcelona, está teniendo un amplio eco en las redes sociales.

El vídeo, sencillo, parte de la canción You say goodbye and I say hello (Tú dices adiós y yo digo hola), de The Beatles, y ofrece en formato vídeoclip, con planos cortos y de poca duración, una mapa de España con Cataluña diferenciada y, dentro de ésta, lo que sus creadores definen como Tabarnia.

Y entre datos, peticiones de ayuda, holas a Europa y a España o la petición de un cambio de la ley electoral, se lanzan mensajes como «El populismo crea enemigos».