Turull rechaza excusas jurídicas e insiste: «O Puigdemont o Puigdemont»

La pugna entre JxCat y ERC por la estrategia a seguir en la investidura se recrudece

Las fuerzas independentistas encaran la legislatura que se abre el miércoles sin estrategia ni proyecto y, por supuesto, sin líder con libertad de acción. Junts per Catalunya y ERC solo tienen un acuerdo de mínimos: mantener la mayoría soberanista en la Mesa del Parlamento catalán y que el presidente sea de la misma cuerda. Aparte de eso, nada. Nadie sabe cómo va a ser la investidura ni cuál va a ser el rumbo del próximo Gobierno, si se forma.

Entretanto, el choque entre las dos principales fuerzas secesionistas se recrudece y la hipótesis de la repetición electoral gana enteros. El último roce surgió a cuenta de la petición de Esquerra a Puigdemont de que sea «realista» y huya de «las soluciones mágicas». Toda una afrenta para Junts per Catalunya, que ayer respondió a través del exconsejero Josep Rull que «lo más realista» es que Puigdemont sea investido porque «es lo que ha votado la gente». Sin embargo esta opinión no se comparte al completo dentro de Junts per Catalunya, sobre todo entre los dirigentes del PDECat, como el exalcalde de Barcelona Xabier Trias, quien sugirió que Puigdemont sea investido y regrese a Cataluña para «entrar en prisión», un escenario que no contempla ni por asomo.

