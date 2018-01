El Gobierno recurrirá «sin vacilaciones» cualquier intento de investidura de Puigdemont por vía telemática

0

La Voz de Galicia Fran Balado

Madrid | La Voz 12/01/2018 15:10 h

«España va a seguir progresando en el 2018». El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, compareció en rueda de prensa tras el primer consejo de ministros de este año para reafirmar que el país está hoy «mucho mejor» que cuando Rajoy asumió su presidencia, especialmente en aspectos económicos, principal objetivo del Gobierno. Además, volvió a mostrar su total confianza en que esta mejoría prosiga en los próximos años. El único obstáculo al que apuntan para que esta tendencia se tuerza es la falta de estabilidad política en Cataluña.

Sin embargo, tal y como apuntó este viernes el portavoz del Ejecutivo, la comunidad ha regresado a la «plena normalización política», recordando la cascada de dimisiones y renuncias que se están produciendo en el bando independentista en estos últimos días: «Mundó deja la política, Artur Mas renuncia a la presidencia del PdeCAT, Forcadell en el Parlament… Sánchez (por Jordi, el expresidente de la ANC), uno de sus instigadores, reconoce que (el llamado Procès) fue ilegal» apuntó. Según el Gobierno los secesionistas no han conseguido «ninguno de sus objetivos», principalmente gracias a la aplicación del 155, y tan solo «han conseguido hacer daño a los catalanes».

Respecto a un posible intento de investidura de Carles Puigdemont como presidente catalán mediante vía telemática, algo que parece que han acordado Junts per Catlunya y ERC, el Gobierno es muy claro: «El reglamento del Parlament no contempla esta posibilidad. El orador puede hablar desde la tribuna o desde el escaño, pero no desde el plasma. Es una pretensión irrealizable, que va contra los principios jurídicos, pero sobre todo contra el sentido común», por lo que avanzó que en caso de que la intentase llevar esta investidura a cabo, recurrirán «inmediatamente, sin ninguna vacilación».

Este viernes el diario El País recoge una encuesta de Metroscopia en la que se apunta a Ciudadanos como el partido con mayor intención de voto. Méndez de Vigo le restó importancia. Las encuestas son «una foto fija de un momento determinado», explicó, y ensalzó la labor del Gobierno de Rajoy: «Cogimos un país a la cola de Europa en el que no creía nadie y ahora estamos a la cabeza en crecimiento económico y de empleo». Una de las principales razones de esta pérdida de confianza con los electores a las que apuntan constantemente desde la cúpula del PP, la formación que sostiene al Gobierno, es a errores o fallos de comunicación.

Disculpas a los afectados en la AP-6

Una de las últimas grandes crisis en este aspecto se vivió la pasada semana, cuando 3.000 personas se vieron obligadas a pasar la noche en el interior de sus vehículos, atrapados por la nieve en la AP-6. «Disculpas a los usuarios. Lo sentimos. Vamos a averiguar lo que ha pasado», trasladó el portavoz del Ejecutivo, tratando de suavizar las incendiarias reacciones de algunos de los responsables, entre los que destaca el director general de Tráfico, Gregorio Serrano. Méndez de Vigo anunció la comparecencia en el Senado la próxima semana del ministro de Interior, Juan Antonio Zoido, aunque fuentes del Gobierno aclararon que las comparecencias de los responsables de Interior y de Fomento, Íñigo de la Serna, para ofrecer una explicación detallada sobre la actuación de la madrugada del 5 al 6 de enero serán en el Congreso y a lo largo de la semana que comprende desde el 22 al 28 de enero.

Méndez de Vigo tampoco quiso entrar en la polémica comparecencia del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato en una comisión del Congreso, en la que cargó con fuerza contra algunos miembros del actual Ejecutivo: «No la seguí; es que tengo mucho trabajo», dijo.