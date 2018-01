El 21D dinamita la relación entre socialistas y morados

0

Madrid / La Voz 11/01/2018 05:00 h

Estaba difícil, pero ahora parece ya imposible. La unidad de la izquierda ha sido la primera víctima colateral de las elecciones catalanas. Tras el 21D, el PSOE dejó claro que ya no consideraba a Podemos como «socio preferente». Una idea que Pedro Sánchez remachó en un desayuno informativo el pasado martes y tras la que se esconde un intento del PSOE de aprovechar la proximidad con el independentismo que ha mostrado Podemos para recuperar una gran parte del voto socialista fugado al partido morado. El giro de Sánchez, que ha abandonado sus propios devaneos con los secesionistas, se evidencia en las recientes alusiones del secretario general a un «nuevo PSOE». Podemos ha aceptado el reto por la hegemonía de la izquierda y ayer cargó también contra los socialistas. La coportavoz Noelia Vera señaló que su partido llegó a creer que Sánchez tenía voluntad real de consensuar con ellos una moción de censura para «echar a Rajoy» y de alcanzar acuerdos para aprobar medidas de carácter social en el Parlamento, pero concluyó que «ese Pedro Sánchez ya no está» porque se encuentra «desaparecido». «El día que decida ser coherente y sincero nosotros estaremos ahí, porque nuestro objetivo es echar a Rajoy», reiteró, advirtiendo de que no apoyarán ni el impuesto a la banca que plantea Sánchez ni el cambio de modelo territorial impulsado por los socialistas en el Congreso mientras el PSOE no retire su apoyo a la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

Demostrando que están dispuestos a sostener en abierto esa batalla entre los dos partidos de izquierda, los socialistas contestaron a ese discurso cargando contra Pablo Iglesias a través de Twitter publicando una foto de la intervención de Sánchez el pasado martes en un desayuno informativo en Madrid acompañada del siguiente texto: «Dicen hoy en Podemos que @sanchezcastejon está desaparecido. La foto de este tweet es de ayer». «¿Quién no aparece desde el 19/12? Pablo Iglesias», añade el mensaje de la cuenta oficial del PSOE, en alusión a la súbita y prolongada desaparición de la escena política del locuaz líder de Podemos.