Violada en la calle sin que nadie la socorra

La Voz de Galicia r.c.

barcelona / colpisa 10/01/2018 05:00 h

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación y buscal al autor de una violación a una mujer el 28 de diciembre en San Andrés de Llavaneras (Barcelona). El hombre supuestamente golpeó a la mujer en numerosas ocasiones en la cara hasta desfigurarla, la violó y la arrojó a las rocas del espigón próximo gravemente herida.

Los hechos ocurrieron un poco más tarde de las siete de la mañana de ese día junto a la estación de ferrrocarril de Renfe, en un camino que discurre paralelo a las vías y cercano a la escollera, y por el que la mujer, una colombiana de 42 años y residente en Mataró, transitaba cada día para ir a su trabajo en una casa en Llavaneras.

Los investigadores buscan al menos a tres personas que no socorrieron a la mujer, según publica La Vanguardia, y que pudieron incurrir en un delito de denegación de auxilio. Según otras fuentes, se trataría de deportistas que pasaron corriendo por la zona y que no oyeron los gritos de auxilio que emitía la víctima. De todos modos, el sargento jefe de la Policía Local de Llavaneres, Carlos Matamala, ha indicado que no les consta que cerca de la agredida pasase gente que evitó socorrerla.

Malherida, la mujer llegó a pie hasta el recinto de la estación de tren de LLavaneras, donde fue atendida por personal de la cantina y desde allí, trasladada a un centro hospitalario.

El responsable del bar de la estación, Antonio Torres, que fue quien llamó a Emergencias cuando fue alertado por dos personas encontraron cerca a la mujer violada y brutalmente golpeada, aseguró que estaba «sangrando, muy malherida y totalmente desfigurada». Además, tenía un ojo afectado y un corte. Al parecer, el agresor la golpeó contra las piedras del espigón mientras la agredía sexualmente y cuando «la intentó tirar para abajo» ella pudo huir, llegar al puente y pedir ayuda.

Torres explicó que el pasado 28 de diciembre, sobre las 7.30 horas de la mañana, fueron esos dos hombres que venían del aparcamiento de la cantina los que dieron el aviso de que había una mujer, que había sido violada, pidiendo ayuda. Allí, comentó, le proporcionaron el primer auxilio y ropa antes de llamar a la Policía Local, y que ella también pidió hacer una llamada de teléfono.

La policía catalana ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias de la agresión e identificar al autor, aunque no ha detenido a ninguna persona. De momento, los agentes han tomado declaración a varios testigos y también indagan en el entorno personal de la víctima.

Retrato robot y alarma social

Según ha explicado el alcalde de Llavaneres, Joan Mora, los Mossos tienen abiertas entre dos y tres líneas de investigación de posibles sospechosos. El regidor ha aseverado que la mujer pudo ver a su agresor y ha declarado ante los investigadores de los Mossos, lo que ha permitido trazar un retrato robot sobre el que trabajan los agentes. Mora ha indicado también que se desconoce si la víctima y el agresor se conocían, puntualizando que desde los Mossos no les han informado de que sea así.

Mora ha admitido que hay «alarma social» en el municipio tras estos hechos, pero ha querido lanzar un mensaje tranquilizador a la población asegurando que han incrementado el patrullaje de los agentes.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Mataró (Barcelona) ha abierto la causa por los delitos de agresión sexual, lesiones y robo con violencia, puesto que según la denuncia de la víctima ante la Polcía el violador se llevó también todas sus pertenencias.