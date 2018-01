La provocadora e irónica respuesta del director de la DGT a las críticas por el caos de la AP-6

0

09/01/2018 10:13 h

Es uno de los grandes señalados por el caos vivido la madrugada del sábado al domingo en la AP-6 (principal vía de comunicación entre la capital española y el noroeste peninsular), en el que miles de conductores, familias y niños tuvieron que pasar la noche en la carretera atrapados por la nieve. Sin embargo, Gregorio Serrano, tras descartar ayer dejar la dirección de la DGT y defender la gestión de su departamento durante el fin de semana, un operativo que coordinó desde Sevilla, ha vuelto a sortear las críticas apostando, como mínimo, por el sarcasmo.

El responsable de Tráfico se protege de las acusaciones por haber seguido la incidencia desde su ciudad natal y defiende su derecho a pasar el día festivo con su familia. «Pido disculpas a todos los que estén molestos porque la tarde de la tremenda nevada sobre la AP-6 estaba con mi familia en Sevilla pasando el día de Reyes, una maravillosa ciudad donde funcionan las líneas telefónicas e Internet», ha escrito en su perfil de Twitter el máximo responsable de la DGT que mañana presidirá el comité de seguridad vial.

Junto al texto, Serrano adjunta uno de los mensajes difundidos por Tráfico y que él retuiteó el mismo día 6 a las seis de la tarde en el que se advertía de los problemas en la AP-6 y la AP-61 y la recomendación de «no circular por esa zona salvo necesidad».

Una respuesta, publicada en Twitter a primera hora de este martes, que, lejos de suavizar los reproches, ha caldeado todavía más el ambiente. Usuarios de la red social han vuelto a criticar que el Gobierno desvíe todas las culpas y rehúya asumir errores y responsabilidades por la ratonera en la que se vieron aprisionados un gran número de ciudadanos, muchos de ellos gallegos, a su regreso de las vacaciones de Navidad y han recordado de nuevo que Serrano, en un primer momento, no dudó en responsabilizar directamente a los propios conductores, acusándolos de no informarse adecuadamente del estado de la vía antes de ponerse en marcha, de no viajar preparados con cadenas o de hacer caso omiso a las advertencias lanzadas por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Con el paso de las horas, sin embargo, y sin excluir la «decisión poco acertada de algunos conductores», el responsable de Tráfico quiso matizar ayer que esta no fue la única causa del colapso en la AP-6. Al igual que se hizo desde Fomento, cargó las tintas sobre la concesionaria. «Abertis tendrá que explicar lo sucedido y que convirtió la AP-6 en una ratonera», llegó a defender Serrano.

Zoido, en el Palco del Pizjuán

Quien también pasó el fin de semana en la ciudad hispalense fue el ministro del Interior, Juan Antonio Zoido, reconocido forofo sevillista que el sábado sufrió desde el palco del Sánchez Pizjuán la goleada de su equipo a manos del eterno rival mientras miles de conductores se preparaban para pasar la noche dentro de sus coches. Serrano y Zoido comparecerán en el Congreso a petición propia.

La concesionaria reparte culpas

Mientras, la concesionaria Abertis, que el pasado 1 de enero aumentó su tarifa hasta los 12,5 euros a cada turismo que completa los poco más de 70 kilómetros que unen las localidades de Villalba y Adanero, trata de repartir culpas.

Asegura que fue previsora y que el mismo viernes por la tarde activó la máxima alerta desplazando todos los medios a su alcance. Anna Bonet, directora general de autopistas de esta compañía, también habló de un «cúmulo de circunstancias» en el que incluyó la falta de experiencia de algunos conductores en condiciones climáticas adversas, el gran volumen de tráfico o la poca visibilidad.