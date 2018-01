Puigdemont y Junqueras presentan las credenciales para ser diputados

0

La Voz de Galicia Europa Press EFE

09/01/2018 14:54 h

El expresidente catalán y cabeza de lista de Junts per Catalunya en las elecciones del 21D, Carles Puigdemont, y el líder de ERC, el exvicepresidente Oriol Junqueras (encarcelado en Estremera) han presentado las credenciales para ser diputados en la nueva legislatura.

Fuentes de Junts per Catalunya han explicado que los cargos electos de esta candidatura han registrado ya en el Parlament las credenciales como diputados, incluidas la de Puigdemont, con la excepción de los exconsellers de Enseñanza y Cultura Clara Ponsatí y Lluís Puig, respectivamente, que se encuentran en Bruselas.

Sin embargo, el hecho de que éstos no hayan presentado las credenciales no significa que hayan renunciado a su acta de diputado. Queda una semana de la constitución del nuevo Parlament. En él no estará el exconseller Carles Mundó, según fuentes de ERC.

Mundó, que pasó por prisión preventiva en el marco de la investigación del Tribunal Supremo por diversos delitos, ha renunciado a ejercer de diputado y abandona la política para centrarse en su carrera de abogado. Fue uno de los rostros con más protagonismo de Esquerra durante la última campaña electoral.