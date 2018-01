El director de la DGT precisa que el caos en la AP-6 se debió a «múltiples causas» y no solo a los conductores

0

Más de 24 horas después del caos en la AP-6 se sigue hablando sobre los posibles culpables de que miles de conductores pasasen la noche del sábado al domingo en la carretera.

El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, ha asegurado no haber pensado en dimitir tras el colapso que se vivió este fin de semana en la AP-6 a consecuencia de la nevada y ha atribuido la situación en la carretera, con miles de conductores y pasajeros atrapados, a «múltiples causas» y no solo a los conductores. Asimismo, ha recordado que la gestión interna de la AP-6 no corresponde a la DGT.

«No tengo ningún motivo (para dimitir), estoy a la disposición del Ministro las 24 horas del día», ha explicado Serrano en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press en la que ha admitido que era él el máximo responsable al frente de la DGT durante el fin de semana, aunque se encontraba en Sevilla.

El director general de Tráfico ha insistido en que «la decisión de la gestión interna de la AP-6 no corresponde a la DGT» y ha recordado que «en los cientos de miles de kilómetros de carreteras que hay en el resto de España no hubo ningún problema; hubo ocho centros de gestión en los que se estuvo trabajando todo el día y toda la noche».

«La gestión de a la AP-6 corresponde a Abertis y ella tendrá que explicar lo que ha sucedido para convertirse en una ratonera», ha dicho Serrano quien ha reiterado que en el caos vivido en la vía tuvo que ver la decisión «poco acertada» de conductores de ponerse en circulación pese a las advertencias de la DGT, aunque ha precisado que fue un cúmulo de «múltiples causas».

«No solo fue la copiosa y excepcional nevada que cayó esa noche y la coincidencia de la operación retorno de Navidad, sino que también dentro de las multiples causas está la decisión poco acertada de algunos conductores que, sabiendo y teniendo información de la nevada, se pusieran a viajar sin cadenas ni neumáticos de invierno y a unas horas donde la noche se iba a echar encima e iba a traer problema», ha indicado Serrano.

Asimismo, ha rechazado las acusaciones de falta de información sobre la situación por parte de la DGT y ha explicado que, desde el jueves, «se empezó a informar sobre la importante nevada que iba a caer el sábado y el domingo; se lanzaron más de 4.000 mensajes en paneles de información sobre cómo planificar el viaje y de no circular por determinadas vías, y 500 boletines de radio».

En cuanto a la gestión por parte de Abertis, la empresa concesionaria de la AP-6, ha remitido al expediente informativo abierto por el Ministerio de Fomento para esclarecer lo sucedido. «La DGT tiene la competencia de controlar miles de kilómetros de carreteras, la AP-6 es una autopista de peaje que tiene su propio centro de gestión y en ese sentido el Ministerio ha abierto expediente informativo».

Serrano ha indicado que dentro del plan invernal de esa autovía, Abertis debe garantizar que tengan las quitanieves adecuada, además de la sal y fundentes preparados previamente a las nevadas y «la gestión ante una avalancha de vehículos es una cuestión que corresponde al operativo diario de ellos», ha añadido.

Expediente informativo a la concesionaria

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha confirmado hoy la apertura de un expediente informativo a la concesionaria de la AP-6, Iberpistas, tras quedar atrapados miles de vehículos durante horas a causa de las nevadas y ha recordado que existen sentencias del Tribunal Supremo (TS) que apuntan a la responsabilidad de las concesionarias en casos similares.

De la Serna ha confirmado en Avilés que se ha iniciado ya el procedimiento para la apertura del referido expediente a la empresa, «que es la responsable de la toma de decisiones, tal como figura en el protocolo establecido para este tipo de acciones».

El ministro ha especificado que es la concesionaria la que tiene la obligación de disponer de los medios necesarios y suficientes, y de adoptar las decisiones relacionadas con la gestión y, en participar con la resolución de una situación de nevada intensa como la ocurrida ayer y antes de ayer.

La decisión de cortar y luego de reabrir el tráfico «no fue compartida ni se hizo en coordinación con el Ministerio de Fomento, si no que Fomento fue receptor de la información de la decisión por parte del concesionario», ha añadido.

«La responsabilidad recae sobre el concesionario, no sólo porque lo determine el protocolo y porque está establecido en las condiciones contractuales, sino que existen sentencias del TS sobre incidentes muy similares que identifican la responsabilidad sobre la empresa», ha explicado.

En cualquier caso, será el expediente informativo el que dilucide si ha habido algún tipo de negligencia o de acción contraria a lo que tiene que ser el desarrollo del protocolo en estos casos, según el ministro, que ha señalado que es prematuro saber si todo esto derivará en un procedimiento sancionador contra la concesionaria.

Sobre la intensidad de la nevada, el ministro ha recalcado que ha sido de hasta 40 centímetros de grosor «y eso es suficiente para que se pueda producir un problema de esas características si se produce el bloqueo de la autopista para que puedan acceder las máquinas quitanieves».

Abertis dice que aplicó el protocolo «al máximo nivel»

La directora general de la empresa concesionaria de la AP-6, Ana Bonet, ha asegurado que la compañía, del grupo Abertis, aplicó en la vía el protocolo de actuación al «máximo nivel» previsto ante situaciones meteorológicas excepcionales como las que se registraron este pasado fin de semana y que avisó a la Administración cuando se vio que podía ser insuficiente.

«Se procedió a avisar a la Subdelegación del Gobierno de Castilla y León para que actuara activando los protocolos de emergencia», ha explicado Bonet en declaraciones a Onda Cero.

De igual forma se pronunció sobre la posibilidad de que existan fallos en los protocolos de actuación que hayan impedido afrontar la situación con eficacia. «No es el momento de juzgarlos, con las conclusiones del expediente informativo se verá si hay que modificar algo», insistió.

La directiva asegura que se trató de una «situación excepcional»

Petición de dimisión

El portavoz de la ejecutiva del PSOE, Óscar Puente, ha exigido hoy al ministro del Interior, José Ignacio Zoido, que destituya al director general de la DGT, Gregorio Serrano, por su «nefasta» gestión de la nevada que dejó ayer atrapados a miles de conductores en la AP-6.

Por otra parte, el PSOE y Ciudadanos han registrado hoy sus peticiones para que los ministros del Interior, Juan Ignacio Zoido, y Fomento, Íñigo de la Serna, comparezcan ya en el Congreso para aclarar las razones de la «grave imprevisión».

Al ser enero mes inhábil en el Parlamento, las comparecencias tienen que ser acordadas por la Diputación Permanente de la Cámara Baja, el órgano que asume las funciones del pleno en los períodos inhábiles y al que le correspondería convocar sendas sesiones extraordinarias de las comisiones de Interior y Fomento.