Barones del PP apuestan por nuevas estrategias del partido y del Gobierno tras la derrota del 21D y el avance de Ciudadanos

La Voz de Galicia n. v.

madrid / colpisa 08/01/2018 05:00 h

No quieren repetir la experiencia del 2015, cuando el PP se dejó dos millones y medio de votos en las elecciones locales y tuvo que ceder el gobierno en seis comunidades autónomas. Algunos barones del partido, alertados por la derrota en Cataluña y la consolidación de su adversario en el centroderecha, plantean cambios en la estrategia del Gobierno y en Génova para entrenar el músculo de la formación ahora que todavía queda año y medio para los comicios autonómicos. «Cuidado, porque las victorias te arrastran a nuevas victorias y en este momento es Ciudadanos el que se aprovecha de esa ola», advierte un dirigente territorial. El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas otorgó al PP en enero del 2017 un 33 % en intención de voto. En octubre, un 28. Y una subida de cinco puntos a Ciudadanos. Es esta tendencia la que inquieta en las filas conservadoras, donde se detectan serias dificultades para crecer.

Fuentes territoriales de la formación admiten que los comicios del 21 de diciembre presentaban peculiaridades que perjudican al PP y comparten, por eso, con Mariano Rajoy que los resultados no son extrapolables al resto de España. Pero sí preocupa el derrumbe cuando «el principal activo de la campaña de Xavier García Albiol era el Gobierno».

Los síntomas de que algo no marcha como debería han despertado en el PP viejas inquietudes y frustraciones. Si el Ejecutivo exhibe las cifras de empleo y las macroeconómicas como éxitos, los populares no entienden que no se rentabilicen y no ayuden a reconectar con el electorado. Dirigentes de diversos puntos de España coinciden en que sigue faltando una buena dosis de política que acompañe a la gestión gris del Gobierno. Unos lo definen como «hacer pedagogía», explicar bien lo que se hace en la Moncloa. Otros hablan de «refrescar mensajes» para combatir a C's. Los hay que apuestan por un «discurso más emocional» que llegue al votante. Y los más osados probarían con «caras nuevas». Fuentes gubernamentales descartan que, al menos por ahora y si no cambian las circunstancias, Rajoy vaya a renovar nombres.

Hoy, el comité de dirección de los populares tiene previsto revisar su agenda de los próximos meses y decidir qué mensaje se quiere trasladar.