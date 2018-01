Miles de personas atrapadas durante horas en la AP-6 por el temporal de nieve

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia Efe La Voz

Madrid 07/01/2018 13:48 h

Miles de personas se han visto afectadas en la operación retorno de Navidad por el temporal de nieve que ha atrapado a miles de conductores en varios tramos de la AP-6 en Ávila, Segovia y Madrid y que han criticado «el desastre vivido», mientras la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabaja a «destajo» para liberar a los vehículos bloqueados.

El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, ha informado a las 13.30 de que la autopista de peaje «ya está limpia de vehículos y no queda ningúno atrapado». No obstante, informa de que la vía quedará cerrada hasta comprobar la evolución del temporal. La DGT informará sobre la situación a las 15.00.

En estos momentos la AP-6 está limpia de vehículos y no queda ningún vehículo atrapado. Permanece cerrada hasta comprobar la evolución del temporal. A las 15 h. se informará de la situación. pic.twitter.com/XMxdvDnNdW — Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) January 7, 2018

Las operaciones de rescate han tenido que realizarse en varios puntos de la carretera, debido a que a última hora del sábado quedaron atrapados conductores que circulaban por ella en varios puntos de la vía, y han tenido que pasar la noche bajo el temporal de nieve, sin poder continuar la marcha hasta la mañana del domingo. Según el Ministerio de Defensa, las labores de rescate se han visto complicadas porque había «numerosos vehículos que, accidentados o atrapados, bloqueaban no sólo los carriles sino los arcenes, lo que ha dificultado el paso de los vehículos de emergencias».

Más de 250 efectivos de la UME trabajan entre los kilómetros 42 y 100 de esta autovía, después de que la Delegación del Gobierno de Castilla y León solicitara su participación para «el auxilio a personas en vehículos parados e inmovilizados», así como «en apoyo a la concesionaria Iberpistas en las labores de despejado de la vía».

La delegada del Gobierno en Castilla y León, María José Salqueiro, ha pedido que no se viaje por las carreteras afectadas por la nieve y ha advertido de que las previsiones son que va a nevar más. Ha informado de que la nevada afecta principalmente a las provincias de Ávila y Segovia, donde va la previsión es que siga nevando «con intensidad» en algunas zonas.

Miles de familias han pasado la noche en sus coches a la espera de que las máquinas quitanieve puedan desbloquear las vías, en las que permanecen atascados desde la tarde de ayer. La última información facilitada señalaba que a las 12.00 seguían los problemas en Ávila con la A-6 cortada en Adanero y la AP-51 en Aldeavieja y se necesitaban cadenas para transitar por distintas carreteras secundarias de la provincia. En Madrid, continuaba cortada la A-6 en Guadarrama y hay que usar cadenas en la M-601 en Los Molinos, en la M-611 en Miraflores, en la N-VI en Guadarrama, en la A1 en Somosierra y en la M-604 en Lozoya y Rascafría. Está intransitable también la A-6 en Segovia a su paso por San Rafael y son necesarias cadenas o neumáticos de invierno en la A-601, entre Cuellar y Segovia.

Infierno helado en las carreteras Miles de conductores han permanecido atrapados esta noche en la AP-6 y la AP-61 a su paso por Segovia. El Cerceda, equipo de 2ª B, ha tenido que dormir en el autobús antes de su partido de esta tarde. Su entrenador lo ha grabado en vídeo. UME / GUARDIA CIVIL / TITO RAMALLO

El gallego José Rúas, uno de los afectados, ha relatado que ha tenido que pasar la noche en su vehículo en El Espinar junto a su mujer y sus dos hijos, a las altura del kilómetro 62 de la AP-6, en sentido Galicia. Lo mismo le ha sucedido a muchos otros viajeros que están ocupando los tres carriles de la derecha de la vía. El cuarto, relata, está lleno de nieve.

Paloma, otra afectada que salió ayer de León a las 17.00 con destino Madrid, ha pasado la noche en un bar que se encuentra en un área de servicio de la N-VI a la altura de Adanero. Los dueños han acogido a unas 80 personas, entre ella familias con niños. «Nos han apagado la luz del comedor durante la noche y han puesto la calefacción a tope. Hay niños chiquititos que se están portando fenomenal». Esta mañana, agentes de la Guardia Civil les han informado que todavía hay unas 3.500 personas en los coches atrapados en la AP-6, y que elos son la prioridad. «Probablemente pasemos otro día aquí».

Rúas se encontró con los problemas de circulación en la tarde de ayer, a las ocho, cuando salió del túnel de Guadarrama. «Hasta el túnel la circulación era lenta, en tercera, cuarta marcha», cuenta. Pero a la salida del túnel, cada hora lograron circular 500 metros. «A las 8 de la tarde nos hemos movido un kilómetro, y desde la diez no nos hemos movido». Para pasar la noche se han arreglado «más o menos», echando mano de ropa del maletero. Desde su vehículo, ha visto a efectivos de la UME y de la Guardia Civil examinando la zona, pero por ahora no han logrado arreglar la situación las máquinas quitanieve. «Han intentando pasar varias quitanieves, pero no tenían hueco y han quedado atrapadas», agrega.

Cincuenta profesionales de la UME se encuentran trabajando entre los kilómetros 62 y 67 de la AP6, a la altura de Los Ángeles de San Rafael, en ambos sentidos, mientras que otros 113 colaboran en el rescate de vehículos en el kilómetro 95, en dirección Madrid.

La red social Twitter ha sido utilizada por numerosos afectados que han criticado la situación vivida desde la tarde de ayer, que han calificado de «desastre», al asegurar que una nevada enorme sin quitanieves conlleva un «caos absoluto».

María, atrapada desde las 18.30 de ayer con su pareja y dos niños en el kilómetro 78 de esta autopista criticaba la falta de información por parte de los responsables de la autopista de peaje. Tras un viaje desde Galicia «sin problemas» les informaron en el kilómetro 100 de que tenían que salir de la AP-6 hacia la N-VI, que estaba casi parada, y de la que retornaron a la autopista poco después. Avanzaron despacio hasta el kilómetro 78, donde había nieve y el tráfico estaba totalmente parado, sin que «nadie hubiera advertido» de esta posibilidad.

Los usuarios atrapados denuncian un «desastre» en la A-6: Nevadas sin quitanieves, igual a caos Efe Infierno helado en las carreteras Miles de conductores han permanecido atrapados esta noche en la AP-6 y la AP-61 a su paso por Segovia. El Cerceda, equipo de 2ª B, ha tenido que dormir en el autobús antes de su partido de esta tarde. Su entrenador lo ha grabado en vídeo. UME / GUARDIA CIVIL / TITO RAMALLO Doscientos cincuenta efectivos de la UME trabajan para liberar a los ocupantes de los vehículos que permanecen atrapados Usuarios de la A-6 que han pasado la noche en la carretera bloqueados por la nevada han denunciado el «desastre» que están viviendo. «Nevada enorme sin quitanieves = caos absoluto», ha indicado una usuaria gallega residente en Madrid bloqueada en el kilómetro 75 de la vía desde la jornada de ayer. Por vía telefónica y a través de las redes sociales, muchos usuarios se han quejado de la situación que viven desde ayer, cuando se registraron los primeros problemas en el vial. Una usuaria de Twitter atascada en el kilómetro 72 de la autopista AP-6 ha publicado dos fotografías en las que se ve un mismo espacio con una gran capa de nieve, una nocturna y otra posterior diurna, para ironizar sobre «lo mucho que se ha hecho en 10 horas». Seguir leyendo

La Delegación del Gobierno en Castilla y León solicitó ayer la participación de la UME para afrontar los efectos del temporal de nieve en la provincia de Segovia, y en concreto en la autopista A-6.

En concreto, pidió su participación para «el auxilio a personas en vehículos parados e inmovilizados», así como «en apoyo a la concesionaria Iberpistas en las labores de despejado de la vía».

El área de trabajo en la que se solicita la asistencia de la UME se sitúa entre los kilómetros 42 y 100 de la A-6, en donde una gran cantidad de automovilistas permanecen atrapados en sus vehículos y bloqueados para circular.

Esta carretera de la red principal es la que está sufriendo los mayores inconvenientes ante las inclemencias meteorológicas y a lo largo de las últimas horas ha sufrido aperturas y cortes de circulación por tramos constantemente, siendo el señalado el más afectado a esta hora de la madrugada del domingo.

Decenas de carreteras cortadas por todo el país

La fuerte nevada caída la madrugada en varios puntos del país ha obligado a cortar la circulación en decenas de carreteras por haber quedado «intransitables», según la Dirección General de Tráfico. La situación más grave se produce en la A-6 y AP-6. Al hilo de las 10.00, permanecen cerradas la A-6 desde el km 111 al km 110 (Ävila) y la AP-6 desde el kilómetro 42 al 110 (Madrid y Segovia).

Asimismo, están cortadas la carretera AP-61 en Segovia (desde el kilómetro 62 al 88), la AP-51 en Ávila (kilómetros 85 a 100) y las vías secundarias CA-9104 (Cádiz), A-4030 (Granada), CL-101 (Soria), CA-631 y CA-280 (Cantabria), SO-340, SO-615, SO-411 y SO-650 (Soria), CL-505 y AV-500 (Ávila), CL-601 (Segovia), SA-203,, DSA-180, DSA-191 y DSA-191 (Salamanca) NA-2011 y NA-2012 (Navarra) y la GI-2120 (Guipúzcoa).

También está cerrada al tráfico la BI-735 en el kilómetro 11, en Vizcaya, por inundación, y en muchas carreteras en todo el país es obligatorio el uso de cadenas.