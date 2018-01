Los secesionistas cierran filas tras el auto del Supremo y tratan de aparcar sus discrepancias

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia Cristian Reino

Barcelona / Colpisa 06/01/2018 05:00 h

El independentismo cerró ayer filas y cargó con dureza y de manera unánime contra la decisión del Supremo de mantener en prisión, tras dos meses desde su ingreso, al exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. El secesionismo aprovechó una vez más una decisión judicial para poner en cuestión la independencia judicial y para presentar a España como un país antidemocrático y «decadente», que «castiga» a la gente por sus ideas y dinamita todos los puentes de diálogo.

El más contundente fue el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien desde Bruselas afirmó que los dirigentes que permanecen en prisión ya no son «presos políticos», como así los consideran desde el soberanismo, sino «rehenes» del Estado en el «conflicto» que a su juicio libran Cataluña y España. Desde ERC, su portavoz, Sergi Sabrià, advirtió de que el partido republicano no cesará en intentar que Junqueras salga de la cárcel y anunció que la formación llevará el caso a la Justicia europea: «Continuaremos batallando y lo llevaremos a instancias europeas para que Junqueras pueda regresar», dijo. «Carceleros, algún día os veremos frente a un tribunal internacional de derechos humanos», amenazó el diputado Gabriel Rufián. «La decisión judicial no es un error, es una indecencia», apostilló Raül Romeva, antiguo compañero del dirigente republicano en el Ejecutivo autonómico.

Colau: «locura y sinsentido»

Igual que Jordi Turull, que se comprometió a que los catalanes serán «perseverantes» hasta lograr la libertad de todos los soberanistas presos. En la misma línea, se expresó la ANC: «¡Ni un paso atrás!». El PDECat, mientras, habló en términos de «castigo» y la CUP, de «dolor, rabia e indignación». La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, calificó el auto judicial de «locura y sinsentido».

Para el diputado republicano Joan Tardà, mantener a Junqueras en la cárcel es una prueba de que el Estado central «hará todo lo posible» para que no haya un nuevo Gobierno catalán. «Pero no lo conseguirá», avisó. Más que por la acción externa, si el Ejecutivo catalán que debe surgir del resultado del 21D está aún muy verde es por las peleas internas en el seno del independentismo. Por la guerra cada vez menos soterrada que libran Junts per Catalunya y Esquerra.

Ya ha ocurrido en otras ocasiones, en que cuanto peor estaba el secesionismo en lo que se refiere a su cohesión, una decisión judicial o del Gobierno le permitía cerrar filas. Es lo que pasó ayer, después de la disputa de esta semana entre neoconvergentes y republicanos, enfrascados en una negociación a cara de perro por la investidura.

ERC intentó hoy rebajar la temperatura, al asegurar que su única opción es investir a Carles Puigdemont, pero días atrás ya enseñó la patita, al admitir que si el expresidente de la Generalitat no puede ser reelegido, el plan B se llama Oriol Junqueras. No fue una salida de tono de Gabriel Rufián, porque el abogado del exvicepresidente también se expresó en los mismos términos.

Junts per Catalunya interpretó que sus presuntos socios están maniobrando y emitió el jueves por la noche un comunicado muy duro, en el que reiteró que solo investirá a su jefe de filas y descartó a Junqueras. «Cualquier otro plan (diferente al exalcalde de Gerona) es aceptar el 155 y dar por bueno el golpe de Estado de Rajoy y no respetar el resultado de las elecciones», advirtió a ERC.

No solo eso, el entorno del dirigente nacionalista deslizaba en el diario Ara que antes que votar a otro candidato alternativo, Junts per Catalunya optaría por la celebración de unas nuevas elecciones.

Urkullu insiste en la vía política, pero advierte que el diálogo debe empezar por los partidos catalanes

El lendakari Íñigo Urkullu expresó ayer su «respeto» a la decisión del Tribunal Supremo de mantener en prisión al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, pero advirtió una vez más que la crisis de la comunidad autónoma debe resolverse por «vías políticas», no por procedimientos «judiciales ni penales», que en su opinión no llevan a ninguna parte.

Urkullu recurrió a las redes sociales para dar su opinión sobre la decisión de la sala del Supremo de mantener en prisión a Junqueras. Tras criticar la actitud que ha mantenido la Fiscalía en todo el proceso, apuesta porque antes de la constitución del nuevo Parlamento catalán, prevista para el próximo día 17, «se adopten decisiones favorecedoras para abordar el futuro de Cataluña desde las vías políticas; y no desde las vías judiciales y, menos, las penales».

En opinión del presidente vasco, las elecciones del 21 de diciembre deberían suponer «un punto de inflexión» si «se manifiesta con claridad una voluntad de dialogar, negociar y pactar sobre la realidad plurinacional del Estado». En este sentido, alude a la mayoría absoluta conseguida por el conjunto de las fuerzas secesionistas y se pregunta «si después de todo lo ocurrido se mantiene un respaldo claro a los partidos soberanistas, ¿qué van a hacer los poderes del Estado?». Y añade que «no habrá solución a la crisis catalana sin diálogo y acuerdo; es necesaria una expresión de compromiso claro de negociación política a partir del resultado de las urnas».

Nuevo modelo

En esta línea, Urkullu insta al Gobierno de Mariano Rajoy a que «manifieste con claridad un compromiso de negociación política sobre un nuevo modelo de encaje de las realidades nacionales basado en el concepto de soberanía compartida». Por ello, apuesta por el diálogo, aunque también advierte que se trata de una voluntad de acuerdo que, en su opinión, «debe comenzar por materializarse entre los propios partidos catalanes».

Un periodista de TV3 habla de atropellar a los miembros del Supremo

El periodista y productor Toni Soler provocó ayer una oleada de críticas, pero también de apoyos, tras publicar un tuit en el que se pregunta, en tono irónico, si «¿querer que un tráiler atropelle sucesivamente a todos los miembros del Supremo es delito de odio?». Toni Soler es el creador de la productora Minoría absoluta, responsable de programas de sátira y humor como «Polònia» y «Crackòvia». Soler ha dado reiteradamente su explícito apoyo a los miembros del Gobierno catalán destituido y a quienes considera «presos políticos».