Junqueras argumenta ante el Supremo que es un hombre de paz que busca diálogo

La Voz de Galicia Europa Press

Madrid 04/01/2018 13:32 h

El exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras ha argumentado durante unos dos minutos ante el Supremo, que ha revisado hoy su recurso contra su prisión preventiva, que es «un hombre de paz que busca el diálogo». Esa frase, junto a la manifestación de que sus convicciones religiosas le llevan también a defender la paz, ha sido el eje central de la intervención que Junqueras ha realizado al final de la vista que ha celebrado hoy el tribunal, que ha terminado a las 13.00 horas.

Como ya se sabía, el fiscal ha mantenido su petición de que se confirme la prisión preventiva, al igual que la acusación popular ejercida por Vox.

La vista en el Tribunal Supremo, en la que la defensa del exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, defendió que no existen motivos para mantener la medida de prisión provisional que pesa sobre su cliente desde el pasado 2 de noviembre por delitos como el de rebelión, comenzó a las 10.40 horas. La defensa apeló al derecho de su cliente a la participación política tras la nueva situación generada tras las elecciones catalanas del 21 de diciembre en las que ha resultado elegido diputado.

Junqueras llegó en torno a las nueve y media de esta mañana a los calabozos de la Audiencia Nacional procedente de la prisión de Estremera (Madrid) en un coche de color gris, escoltado por patrullas de la Guardia Civil. Apenas una hora después, sobre la las diez y cuarto fue trasladado al Supremo -situado al otro lado de la Plaza de la Villa de París- en un furgón de la Guardia Civil.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, integrada por los magistrados Miguel Colmenero, Francisco Montende y Alberto Jorge, tendrá que decidir si atiende a su petición o levanta la medida de prisión que pesa sobre él por los delitos de rebelión, sedición y malversación por su implicación en el proceso independentista que culminó con la Declaración Unilateral de Independencia (DIU) del 27 de octubre.

El primero en hablar ante los magistrados es el abogado de Junqueras, al que seguirán los de las dos defensas que se han adherido a este recurso -que son las del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana y diputado electo por Junts per Catalunya Jordi Sánchez y las del exdiputado de Catalunta Si que es Pot Josep María Nuet-. Después defenderán su postura los letrados de Vox y la Fiscalía.

El recurso del letrado Van Den Eynde, presentado antes de las elecciones catalanas, alegaba que ya no persistían los supuestos por los que la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela -el caso entonces aún no había pasado a ser competencia del Supremo- acordó su ingreso en prisión, ya que no existe riesgo de fuga ni de reiteración delictiva. Es más, el programa electoral de ERC y los actos que ha hecho Junqueras desde la prisión de Estremera durante la campaña electoral evidencian su «voluntad pacífica».

Horas antes de su declaración, Junqueras ha dado a conocer una carta escrita desde la prisión de Estremera (Madrid) y que reprodujo anoche la publicación «El Matí Digital», en la que explica que no le parece casual «que las prisiones inviten a cultivar una actitud estoica» y, en este sentido, recuerda que la escuela filosófica que tuvo más éxito en la Roma Imperial fue la del estoicismo. «Esto -afirma- quizá se debe a que la capacidad de mantenerse firme, frente al azar del destino y de la fidelidad a la propia conciencia individual ante un poder político cada vez más despótico, era especialmente útil en aquel período».

Sànchez y Forn presentan en el Parlamento catalán las credenciales para ser diputados

El número dos de JuntsxCat, Jordi Sànchez, y el número siete, Joaquim Forn, ambos en la cárcel, han presentado en el Parlamento catalán las credenciales para ser diputados en la próxima legislatura, han explicado fuentes de la candidatura.

Según publica El Món, se trata de las credenciales que expiden las juntas electorales provinciales y que las recogen siempre representantes de las candidaturas, nunca personalmente los diputados.

Las dos credenciales se registraron en la Cámara catalana el miércoles también desde los servicios administrativos del grupo, y no personalmente, otro trámite que también es habitual que no lo hagan de forma directa los diputados.

Según el reglamento del Parlament, Sànchez y Forn serán diputados si, aparte de presentar las credenciales, presentan por escrito la promesa o el juramento de respetar la Constitución y el Estatut, y su declaración de bienes y de actividades.

Toda la documentación que deben presentar los diputados electos para convertirse en parlamentarios de pleno derecho pueden tramitarla a través de otras personas, y no es obligatorio en ningún caso hacerlo de forma personal.