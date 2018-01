El padre denunciado por no devolver a sus hijos dice a la policía que los niños «no están secuestrados, están con su padre»

Un padre que maltrató a su expareja no le devuelve a sus hijos tras el permiso navideño

La Voz de Galicia EFE

02/01/2018 08:56 h

La Policía Nacional investiga una llamada realizada anoche a la Policía Local de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) por el padre de los dos niños, Manuel y Violeta Lebrón, cuyo posible secuestro parental denunció la madre en Granada, en la que dijo a los agentes que los niños «no están secuestrados, están con su padre».

Fuentes de la investigación han dicho que poco antes de las 22.00 se recibió la llamada en el cuerpo policial, al que perteneció el padre de los niños durante varios años, una llamada que solo duró unos segundos y en la que el agente que cogió el teléfono reconoció la voz del que había sido su compañero de cuerpo.

La llamada, no obstante, se realizó desde un teléfono que no es el del exagente, aunque los intentos de volver a comunicar con ese número durante la noche han sido infructuosos. No obstante, los agentes confían en que una vez que se cuenta con esta pista se pueda localizar al padre de los niños y a los menores, de nueve y diez años, que tendrían que haber sido entregado en un punto de encuentro de Granada el pasado 30 de diciembre, lo que fue denunciado por la madre ante la Policía Nacional.

La madre de los dos menores, Sonia Barea, trasladó en su día su residencia a la capital granadina con el fin de alejarse del padre de sus hijos, sobre el que pesa una sentencia firme del Juzgado de los Penal número 6 de Sevilla y ratificada por la Audiencia que le condena a dos años de prisión por un delito de maltrato habitual y a diez meses de cárcel por un delito de maltrato en el ámbito familiar en presencia de menor.

Además sobre el padre de los dos menores pesa una orden de alejamiento de su expareja, vigente hasta septiembre de 2022, mientras que tampoco puede visitar ni residir en Alcalá de Guadaíra por una orden de destierro en este sentido.

El propio ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tuiteó un mensaje de petición de ayuda con las fotos de los menores en su cuenta personal de la red social.

Manuel y Violeta son dos hermanos de 10 y 9 años que están desaparecidos desde el sábado, cuando debían haber sido entregados a su madre en Granada. Si los ves o sabes algo de ellos, llama al 112, 091 o 062. Gracias. pic.twitter.com/ySjgCvhGgi — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) January 1, 2018

El presidente de la Asociación Sosdesaparecidos, Joaquín Amills, ha explicado que la custodia de los dos menores la tiene la madre y la patria potestad es compartida entre los dos progenitores pese a que Sonia ha solicitado judicialmente que impidan al hombre ver a sus hijos, una causa que aún no ha recibido respuesta.

La familia de los dos menores y la asociación están divulgando por redes sociales y a nivel europeo las imágenes de los dos niños junto a sus características físicas y edades para incrementar la colaboración ciudadana y facilitar su localización.

Destacó además la gravedad de este suceso ya que el padre, un policía local expulsado del cuerpo, iba a recibir en breve una orden de entrada en prisión por diferentes delitos, entre ellos quebrantamiento de condena y resistencia a los agentes de la autoridad. «Tenía incluso dinero guardado, porque la niña me lo había dicho», ha relatado la madre de los menores, que cambió su residencia de Sevilla a Granada para alejarse de su expareja y que hoy ha ampliado la denuncia por el secuestro de los niños ante la Policía Nacional.