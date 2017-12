Mariano Rajoy desoye las críticas y no hará cambios en el Gobierno y el PP

0

30/12/2017 09:13 h

Pese al optimismo mostrado ayer, Mariano Rajoy no tiene nada claro que la situación en Cataluña vaya a mejorar a corto plazo. Y por ello, a pesar del pésimo resultado electoral del PP, de la amenaza a nivel nacional que supone para su partido la consolidación de Ciudadanos como partido con aspiración mayoritaria, y de las peticiones de destacadas figuras del PP para que aborde cambios urgentes en el partido y en el Gobierno, no dará ningún paso hasta que se despeje el panorama. Ni en el Ejecutivo, ni en el PP catalán. «No hay ningún motivo para hacer una remodelación, el Gobierno lo hace bien, nadie me lo ha pedido y no tiene nada que ver con las elecciones», señaló para despejar cualquier posibilidad de crisis. Aunque Rajoy no lo precisó, en caso de que el ministro de Economía, Luis de Guindos, ocupara la vicepresidencia del Banco Central Europeo, se limitaría a nombrar a un nuevo titular para esa cartera. El líder del PP es consciente de que tras la debacle del 21D será necesario un cambio de liderazgo en el partido en Cataluña, pero el relevo de Xavier Garcia Albiol solo se abordará cuando eche a andar la nueva legislatura autonómica. Pese a admitir el mal resultado en Cataluña, Rajoy no quiso dar ningún signo de debilidad y prefirió hacer un balance del año forzadamente positivo en el terreno económico antes que recrearse en la autocrítica política. Minimizó el ascenso de Ciudadanos recordando que el PP le superó ampliamente en las generales del 2016 y negó que lo ocurrido en Cataluña sea extrapolable al resto de España. El líder popular no quiere que el fracaso en las catalanas lastre la estabilidad de su Gobierno y mira ya al futuro con la vista puesta en los Presupuestos del Estado del 2018, que confía en sacar adelante con las mismas fuerzas que los del 2017: Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias.