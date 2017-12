Investigan si el alcalde de Firgas suplantó a su hijo en una oposición

0

28/12/2017 19:49 h

Coalición Canaria ha abierto un expediente para investigar si el alcalde de Firgas (Gran Canaria), Manuel Báez, militante de su partido, suplantó a su hijo en un examen de unas oposiciones para ser funcionario.

En un comunicado, la organización nacionalista reconoce que después de que se hayan publicado informaciones en varios medios de comunicación, se trata de esclarecer «unas acusaciones muy graves», según las cuales, el alcalde de Firgas habría podido suplantar a su hijo en un examen de las oposiciones al máximo nivel de la función pública de la comunidad autónoma.

CC matiza, no obstante, que hay que «contrastar» esas acusaciones antes de emprender acción alguna en relación a ellas. En consecuencia, añade, «hasta que no se conozca la información oficial sobre el asunto no existirá pronunciamiento por parte de la organización en ninguna dirección que pueda contribuir a entorpecer dicha investigación o a distorsionar los hechos acontecidos». No obstante, recalca que su voluntad es «esclarecer la veracidad de las informaciones publicadas».

Por su parte, Ciudadanos ha solicitado a Manuel Báez que, «por dignidad, dimita de su cargo», porque el comportamiento que algunos testigos le atribuyen «es absolutamente deleznable».