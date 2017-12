Hacienda advierte a 11 autonomías por alejarse de la regla de gasto

0

La Voz de Galicia D. Varela

Madrid / Colpisa 27/12/2017 05:00 h

Hasta once comunidades han recibido un aviso por carta del Ministerio de Hacienda para que tomen las medidas necesarias antes de que finalice el año para corregir el desvío en la regla de gasto. Las misivas fueron enviadas el pasado 5 de diciembre por la secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Belén Navarro, a los interventores generales de Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y la Comunidad Valenciana. En todos los casos, el departamento que dirige Cristóbal Montoro les recuerda que ha apreciado una evolución que «podría poner en riesgo el cumplimiento de la regla de gasto en 2017». En concreto, esta norma incluida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria limita el aumento del gasto de todas las administraciones hasta un porcentaje establecido por el Gobierno -vinculado con el crecimiento potencial de la economía- aunque exista un superávit presupuestario mayor. En el caso del 2017, la regla de gasto limita ese incremento al 2,1 %, una cifra que, según Hacienda, superan ya siete comunidades advertidas: Andalucía (2,8 %); Aragón (2,8 %); Baleares (6,9 %); Cataluña (3,2 %); Murcia (3,9 %); Navarra (7,5 %) y Valencia (3,2 %). Las otras cuatro autonomías señaladas aún no han excedido el límite, pero están en riesgo de hacerlo por el incremento registrado en la ejecución presupuestaria en el último mes. Por tanto, en la carta les reclama a las once que identifiquen las «causas determinantes de la desviación». Pero, además, solicita que comuniquen las «medidas que tenga previsto adoptar la comunidad para su corrección antes del cierre del presente ejercicio».

Control de las cuentas

Pero Hacienda también deja claro a las comunidades que deben tomarse en serio el cumplimiento de la regla de gasto, hasta ahora en segundo plano por la prioridad de reducir el déficit. En este sentido, el departamento que dirige Cristóbal Montoro recuerda en las cartas enviadas que ignorar la regla de gasto «daría lugar a que se adopten las medidas coercitivas» contempladas en la ley de estabilidad. Unas medidas correctoras que tienen distinta graduación y que podrían suponer una vigilancia más estrecha de las cuentas autonómicas o en caso de reiterado incumplimiento la intervención de las cuentas de la comunidad mediante la retención de las transferencias del sistema de financiación (como ocurrió con Cataluña por la deriva independentista).

Las corporaciones locales han sido las primeras en enfrentarse a esta normativa. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid ha sufrido la aplicación de las medidas correctoras con un control semanal de sus cuentas por parte de Hacienda.