Puigdemont: «Vivimos un estado persecución a las ideas legítimas, democráticas y no violentas»

El partido de Junqueras aumenta la presión sobre Puigdemont para que asuma su compromiso de volver

La resistencia de Puigdemont a volver de Bruselas y la posibilidad de que Junqueras pueda salir de prisión tras su nueva comparecencia ante el juez han abierto la caja de Pandora en las filas independentistas. ¿Quién debería ser entonces investido presidente? Tanto Junts per Catalunya como ERC lo tienen claro, pero su respuesta a esta simple pregunta no es la misma.

El número cuatro de la lista de Junts per Catalunya, Jordi Turull, y el número cinco de la candidatura de ERC, Carles Mundó han dejado claro estas discrepancias durante una entrevista en TV3. Mundó ha defendido que, en el caso de que Carles Puigdemont se quede en Bruselas para evitar la prisión y Oriol Junqueras salga de la cárcel, éste último debe ser investido presidente «porque encaja en la idea de gobierno legítimo que se ha planteado en todo momento». No obstante, ha añadido que le sorprendería que Puigdemont no volviera a Cataluña porque se comprometió con los electores a hacerlo si ganaba las elecciones.

