Beiras reprocha a Iglesias haber debilitado a la izquierda



La Voz de Galicia

23/12/2017

Alejado de la política pero enganchado con sus colaboradores a las redes sociales, Xosé Manuel Beiras convirtió el viernes sus reflexiones sobre las elecciones en reproches hacia Catalunya en Comú-Podem y en apoyos hacia la CUP, formación a la que respaldó durante la campaña. A través de Twitter, el conducto por el que acostumbra a emitir ahora sus análisis, Beiras arremetió en concreto contra Pablo Iglesias y contra Xavier Domènech, el candidato de los comunes y diputado del mismo grupo en el Congreso en el que se integra En Marea. El mensaje del que fuera fundador del BNG y de Anova señala que «Domènech e Iglesias non quixeron comprender que na confrontación procés-Estado a contradición antagónica dominante era a da cuestión nacional e non a de clase, e que o independentismo era un aliado, e non un adversario da esquerda rupturista española».

Completa sus reflexiones apuntando que «a consecuencia do seu erro foi debilitar o bloque da esquerda, ou sexa, o contrario do que pretendían».

Los apuntes de Beiras certifican el distanciamiento que ya antes de su abandono de la política activa demostró respecto a Pablo Iglesias y el rumbo elegido por Podemos. Alejamiento que se hace patente en el grupo parlamentario de En Marea en Galicia, donde no hay posibilidad de acuerdo o voto conjunto cuando se suscitan debates y votaciones respecto a la cuestión catalana. Mientras los parlamentarios de Anova secundan las reclamaciones secesionistas catalanas, los de Podemos y EU se decantan por el mantenimiento de la unidad del Estado y el alejamiento de posturas independentistas para Galicia.

Como tuit fijado en su perfil, Xosé Manuel Beiras se declara incluso «solidario co valente povo catalán» que busca la independencia «fronte ao fascista poder do Estado», escribe.