¿Es posible formar gobierno en Cataluña?

Los politólogos resaltan que no existe mandato popular en favor del secesionismo y prevén que la formación de Gobierno será difícil por la situación judicial y la CUP

Inés Arrimadas ha sabido aglutinar el voto constitucionalista, mientras que Carles Puigdemont ha capitalizado su papel de mártir mejor que Oriol Junqueras. Sin embargo, la dinámica de bloques no ha cambiado, aunque la formación de Gobierno se verá dificultada por las disputas internas, la situación de algunos candidatos, en prisión o en el exilio, y el maximalismo de la CUP.

¿Cuál es su valoración de los resultados?

María José Canel, catedrática de Comunicación Política, destaca que «por primera vez en la historia gana en Cataluña un partido no nacionalista, precisamente el que ha sido más combativo con el independentismo y defensor de la aplicación del 155». Pero «el claro triunfo de Ciudadanos no determina con fuerza el marco interpretativo de la jornada: queda empañado por la mayoría absoluta del independentismo, que no estaba tan asegurada». Incide en que «el independentismo mantendrá sus dos millones de votos, pero le adelanta el no independentismo [...] y no puede decir que hay un mandato popular para la independencia: el triunfo de Ciudadanos se lo dificulta».

Seguir leyendo