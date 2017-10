Los dirigentes de las mareas, divididos entre el diálogo y la ruptura del orden constitucional

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia j. C.

santiago / la voz 05/10/2017 05:00 h

Con mayor contundencia o con ideas más o menos claras que casi siempre acaban en la reclamación de diálogo, los dirigentes municipales de las mareas en Galicia han puesto pie y medio fuera de la Constitución. El más claro ha sido Rubén Pérez, portavoz municipal en Vigo, quien antes de entrar en faena apunta que la Carta Magna puede condicionar lo que está ocurriendo en Cataluña. «Entendemos que claro que hay que ir a una ruptura constitucional, es más, hay que ir primero a una reforma y a la reforma solo se puede ir a través de un proceso constituyente. Y es perfectamente válido que abramos un proceso constituyente en el que se recojan los fallos y los errores y las cosas que no se pudieron recoger en el año 78», dice.

Los regidores de A Coruña y Santiago han evitado pronunciarse expresamente en contra del actual marco de convivencia y reclaman diálogo. Xulio Ferreiro (Marea Atlántica) echó en falta que el Rey ejerciese el papel «que está chamado a exercer no marco constitucional español, que é o de árbitro» y cree que «na súa intervención non foi árbitro». Ferreiro pide que se alimente «unha dinámica de diálogo», que es la línea que mantiene su colega Martiño Noriega (Compostela Aberta): «A favor ou en contra da orde constitucional? Iso deberían respondelo o PP e o PSOE, que levan anos vulnerándoa, sobre todo en dereitos sociais. Eu creo que nas normas de convivencia que nos damos todos de convivencia dentro do espazo xurídico non se pode esquecer a palabra diálogo», defendió.

Para Martiño Vázquez (Ourense en Común) «é necesario actualizar o pacto de convivencia vixente e permitir que a cidadanía se exprese libremente sobre a cuestión territorial, pero tamén sobre o modelo de xefatura de estado, a lei electoral e o encaixe en Europa». La indefinición del conglomerado de partidos queda de manifiesto en Lugo, donde Cristina Pérez (Lugonovo) admite que no tienen un posicionamiento claro sobre la independencia de Cataluña, pero sí sobre su derecho a decidir en un proceso «con garantías». Por su parte, Victoria Esteban, viceportavoz de En Marea de Lugo, percibe una sensibilidad mayoritaria hacia una España confederal, pero admite que hay diferentes ideas al respecto dentro de la formación a la que pertenece.

El portavoz de En Marea en Pontevedra, Luis Rei, pone en valor el servicio de la Constitución «durante corenta anos» pero entiende que «agora estamos nun momento que invita a unha nova transición e a un novo proceso constituinte. E nese novo proceso constituínte debería terse en conta as demandas de pobos coma no caso catalán, que persisten nelas dende hai moito tempo e que son demandas asumidas por unha boa parte da poboación». Para Rei, resultó decepcionante el mensaje de Felipe VI porque, a su juicio, actuó como «voceiro» de una parte del conflicto. Mientras, Silvia Díaz, concejala no adscrita en Poio, recurre también a la falta de diálogo para explicar los últimos acontecimiento, que «teñen unha difícil saída».

Concellos medianos

La concejala de la APAC (Agrupación de electores Plataforma Aberta Cidadá de Lalín) Lara Rodríguez señala que está «a favor do dereito a decidir e da liberdade dos pobos para escoller o seu futuro», e indica: «Á vista do que está ocorrendo, cantos máis días pasan máis quero a independencia, a nosa tamén». Rodríguez apela a otro argumento que se ha tratado de difundir también en los últimos meses: «A Constitución non a votamos a maioría dos que estamos vivindo agora, eu polo menos non».

En el Concello de A Estrada, las mareas tienen una edil en la oposición, Mar Blanco, de Móvete (Movemento Veciñal Estradense), que opina que «a orde constitucional ten que adaptarse ás novas necesidades da sociedade». E incide en el argumento del desfase del texto: «A Constitución aprobouse hai corenta anos e ten que ser revisada ou adaptada para que todo o mundo se sinta parte». Cree Blanco que esta sería una salida legal para el conflicto catalán.

Por su parte, los representantes de las mareas municipales de la comarca barbanzana también eluden manifestarse abiertamente en favor o en contra del orden constitucional, y todos se muestran partidarios del diálogo. El alcalde de A Pobra do Caramiñal, Xosé Lois Piñeiro (Nós Pobra), recordó que sus partidos son de carácter local, pero señaló que «cando haxa que facer cambios na Constitución, haberá que facelo sempre de forma consensuada. Hai que abandonar a crenza, de que a Constitución é algo inamovible».

En la misma línea, la concejala Dores Torrado, de Boironovo, apuntó que «a sociedade do 2017 xa non é a do 78. Os problemas políticos soluciónanse con política e vontade, e non a porrazo limpo». La vía del diálogo también es la del edil de Noia Manuel Seijas (En Marea); y por último, Antón Castro, de Rianxo en Común, señaló que su partido «está a favor de que a xente poida decidir», sin mojarse más sobre la vigencia de la Constitución.

« As leis deben axustarse á realidade da xente»

El portavoz parlamentario y juez del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en excedencia, Luís Villares, sostiene que «todas as leis deben axeitarse á realidade da xente, deben estar a favor da democracia e da xustiza social e de que se goberne para todos. En Marea está a favor dunha lexislación que ampare os dereitos, que amplíe as liberdades e non que sirvan para o contrario».

Cataluña en el desayuno, en la merienda y en la cena E. Á./ D. S./ S. L. Paco Rodríguez El presidente Feijoo abrió y cerró la sesión con alusiones al conflicto, que también le valieron reproches Desde las diez de la mañana hasta las nueve de la noche, con un alto al mediodía, el conflicto de Cataluña estuvo presente de una manera muy intensa en el debate del estado de la autonomía con motivo del primer año de la legislatura. En su exposición principal, el presidente Feijoo, que llevaba desde el domingo sin aparecer en actos públicos por los preparativos de la sesión, tardó segundos en respaldar «cada unha» de las palabras del rey Felipe VI, y dejó claro a los gallegos y a la oposición que en Galicia no se cometerán «os disparates que estamos a ver». «Dóeme Cataluña», dijo el mandatario gallego, quien no renuncia a la vía política y de hecho está «a favor» de emplearla, pero advierte que no puede suponer asumir todas las exigencias soberanistas. Seguir leyendo

Información elaborada con las aportaciones de Susana Luaña, Miguel Ascón, Javier Romero, Xosé Gago, Enrique G. Souto, Ana Lorenzo, López Penide y Rocío García.