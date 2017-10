Cataluña en el desayuno, en la merienda y en la cena

0

La Voz de Galicia

santiago / La Voz 05/10/2017

Desde las diez de la mañana hasta las nueve de la noche, con un alto al mediodía, el conflicto de Cataluña estuvo presente de una manera muy intensa en el debate del estado de la autonomía con motivo del primer año de la legislatura. En su exposición principal, el presidente Feijoo, que llevaba desde el domingo sin aparecer en actos públicos por los preparativos de la sesión, tardó segundos en respaldar «cada unha» de las palabras del rey Felipe VI, y dejó claro a los gallegos y a la oposición que en Galicia no se cometerán «os disparates que estamos a ver». «Dóeme Cataluña», dijo el mandatario gallego, quien no renuncia a la vía política y de hecho está «a favor» de emplearla, pero advierte que no puede suponer asumir todas las exigencias soberanistas.

El portavoz de En Marea se saltó cualquier reflexión inicial con carácter genérico para lamentar de salida que el jefe del Ejecutivo aludiese al golpismo en relación a Cataluña, como hizo. «En momentos graves, os políticos responsables chaman á calma, e os irresponsables incendian», le reprochó Luís Villares. Y aseguró: «Non se me ocorre máis que o diálogo para resolver os problemas».

Fernández Leiceaga (PSdeG) puso el foco catalán más cerca. «Dóeme Cataluña pero tamén, e sobre todo, dóeme Galicia». El socialista no eludió la fractura territorial, y apostó por un camino intermedio, frente a la apuesta independentista «que prexudica notablemente a Galicia en termos financeiros, pero tamén políticos», y al mismo tiempo ante la apuesta neocentralista que concentra en Madrid todo el poder. Ante esta situación, animó Leiceaga a un diálogo constructivo para reformar el autogobierno teniendo como horizonte un modelo federal.

La intervención de Ana Pontón (BNG) también comenzó, como cabía esperar, con Cataluña como eje central. La portavoz del Bloque acusó a Feijoo de seguidismo y defendió el referendo catalán. Y recordó que el talón de Aquiles de la democracia es la incapacidad de los populares para reconocer las diferentes naciones, y de amenazar la convivencia. «O noso problema non é Cataluña, senón a dependencia de Galicia», indicó la nacionalista. Pontón insistió en que democracia es votar, pero no solo una vez cada cuatro años: «O que non é democrático é que o Goberno de Rajoy non dialogue nin escoite e a súa resposta sexa a violencia de Estado».

Pedro Puy (PP) y el propio Feijoo hicieron menciones en los turnos de intervención vespertinos, en los que el portavoz popular recordó que el conflicto tiene un impacto directo sobre 71.000 gallegos, pero a él también le sirve para clarificar posturas en O Hórreo. «Vostedes critican a calidade democrática de España e apoian un proceso no que se pecha o Parlament, se aproban leis sen réplica e fan consultas sen respaldo xurídico. Un exemplo de democracia», ironizó.