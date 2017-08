Loretta Napoleoni: «España es objetivo, pero tiene el mejor contraterrorismo de Europa»

0

La Voz de Galicia Enrique Clemente

Madrid / La Voz 20/08/2017 05:00 h

Economista, experta en financiación del terrorismo y blanqueo de capitales, analista política, colaboradora de destacados medios de comunicación internacionales, autora de libros como Yihad. Cómo se financia el terrorismo en la nueva economía, El fénix islamista o Economía canalla, Loretta Napoleoni (Roma, 1955) asegura que no le ha sorprendido que Barcelona haya sido atacada, ya que las fuerzas de seguridad habían frustrado ya varios intentos.

-¿Cuál es su análisis de los atentados de Barcelona, Cambrils y de lo que preparaban los terroristas?

-No son atentados como los de Niza, como se había dicho al principio, sino que vemos una organización compleja, con una planificación de meses de un célula de al menos doce personas que querían cometer atentados utilizando furgonetas con explosivos para causar una masacre. Ese era su plan original, que se frustró por la explosión en el chalé de Alcanar, y entonces optaron por el plan B, matar a cuanta más gente mejor en las Ramblas. Supone un salto cualitativo muy preocupante, ejecutado además por gente muy joven.

-¿Cree que el hecho de que el Estado Islámico esté en retirada en Siria e Irak puede provocar una escalada terrorista en Europa?

-Por supuesto. Vamos a ver más atentados en las próximas fechas. Antes, el Estado Islámico convencía a los jóvenes para que fueran a combatir a Siria e Irak, pero ahora les dicen que no vayan allí y ataquen aquí. Hace un par de años, los terroristas de Cataluña podrían haberse ido a Siria a luchar. Paradójicamente, se podría decir que al final la seguridad de Europa sería mayor si esta gente se fuera a luchar fuera.

-Los procesos de radicalización son cada vez más rápidos y afectan a personas muy jóvenes.

-El Estado Islámico no necesita hacer mucho, ya que el proceso de radicalización es muy fácil mediante Internet, donde se establece una red de familiares, amigos y conocidos que se radicalizan juntos, unos a otros. Eso explica que haya hermanos, primos y amigos en las células yihadistas. En Cataluña, además, hay una importante comunidad musulmana, una masa en la que el Estado Islámico puede reclutar a potenciales terroristas.

-En España no ha había habido ningún atentado desde el 11M. ¿A qué cree que se debe?

-España era y es un objetivo, como Francia, el Reino Unido o Bélgica, pero cuenta con el mejor contraterrorismo de Europa, que tiene una larga experiencia en la lucha contra el terrorismo sanguinario de ETA y desde hace años se ha reciclado para combatir el yihadismo. Por eso, ha conseguido evitar muchos atentados y no ha habido ninguno durante trece años. En el Reino Unido y Francia ha habido más atentados. Es mucho más fácil que se produzca un ataque terrorista en Francia que en España, Pero con los atentados de Cataluña se ha demostrado que es imposible pararlos todos y alguna vez tenía que pasar.

-¿Si hubiera habido protección mediante bolardos en las Ramblas se habría impedido el atentado?

-Eso me parece ridículo. Si hubieran puesto esos bolardos habrían atentado en otro sitio, en el ferrocarril, en el metro, en el puerto, en un acto público. No se pude blindar toda una ciudad. La vida tiene que seguir como todos lo días, no podemos vivir en fortalezas, porque sería otorgar la victoria a los terroristas.

-¿Los terroristas han elegido Cataluña por algún motivo?

-Los terroristas atacan donde pueden, igual podrían haberlo hecho en Madrid u otros lugares emblemáticos. Lo importante para ellos es el impacto mediático, y por eso atentaron en las Ramblas, y el número de muertos. Pero es un hecho que Cataluña estaba la primera en la lista de posibles objetivos y eso lo sabía la inteligencia contraterrorista.

-¿Cómo evalúa la reivindicación del Estado Islámico de los atentados de Barcelona y Cambrils?

-El Estado Islámico reivindica siempre la autoría de cualquier atentado. Otra cosa es que haya dado la orden expresa de que se cometa. Más bien suelen llevarlos a cabo células autónomas que actúan bajo su paraguas ideológico, que sirve como inspiración para ataques en todas las partes del mundo. Se trata de una especie de ejército virtual sin un mando único. Cuando hablamos de pertenencia al Estado Islámico debemos tener cuidado porque ese concepto ya no es lo que era, ahora se trata de algo difuso, relacionado con la globalidad y la liquidez de Internet, que es el verdadero motor de estas acciones.

«Para evitar estas masacres, hay que buscar la ayuda de las comunidades musulmanas»

Para la analista italiana Loretta Napoleoni, que habla con La Voz desde Montana (Estados Unidos), «la reacción de la sociedad civil española ha sido fantástica, España es un país que sabe comportarse después de un ataque terrorista, que se une contra el terrorismo».

Napoleoni incide en la gran dificultad de impedir este tipo de atentados, que considera prácticamente «inevitables». Pero aporta una vía para tratar de pararlos en su origen: «La única manera de evitar estas masacres es buscar la ayuda de las comunidades musulmanas, porque si bien es cierto que estos terroristas yihadistas nacen y crecen dentro de ellas, también lo es que la inmensa mayoría de las personas que las integran son pacíficas y pueden ayudar de manera importante a localizar al terrorista antes de que ataque». Y concluye: «En resumen, una desradicalización que se debe hacer antes y no después».

Señala que «tener unos servicios de inteligencia supranacionales, más allá de los nacionales, ayudaría a prevenir los atentados de este tipo, pero existen problemas políticos que hacen que esto no sea posible». Y se pregunta: «¿Qué país está dispuesto a delegar su propia seguridad nacional?».

La autora de La mordaza y Democracia en venta apunta que los integrantes de la célula terrorista de Cataluña son integrantes de la segunda generación de inmigrantes marroquíes, que es «el modelo de toda Europa, no olvidemos que la inmigración de magrebíes a España no es algo de hace diez años, sino de treinta, cuando llegaron al país, sobre todo a Cataluña, donde han arraigado».