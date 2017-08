«Es inquietante que los yihadistas capten a personas cada vez más jóvenes»

0

La Voz de Galicia enrique clemente

madrid / la voz 19/08/2017 05:00 h

Hace unos días Chema Gil Garre (Cartagena, 1966), codirector del International Security Observatory y uno de los mayores expertos españoles en el terrorismo yihadista, aseguraba en una entrevista que «estamos en la diana de los yihadistas, somos un objetivo que antes o después será atacado». Ahora asegura que se le «encoge el corazón» porque le hubiera gustado equivocarse. Pero desafortunadamente acertó.

-¿Cómo analiza los atentados de Barcelona y de la localidad tarraconense de Cambrils?

-Estamos ante unos atentados protagonizados por una célula compleja y bastante organizada, con al menos 12 componentes, más los que haya detrás, aunque han utilizado medios de andar por casa. Hay una novedad, que han participado menores o gente muy joven. El presunto autor del atropello de Barcelona tiene tan solo 17 años, lo que introduce un elemento inquietante, que viene a confirmar que el proselitismo yihadista en Europa y en particular en España capta a personas cada vez más jóvenes. Yo he hablado incluso de yihad infantil, de cómo captan a los adolescentes. De hecho, ya hemos visto cómo los utilizan en acciones de inmolación en Siria e Irak.

-Ha habido al menos dos acciones terroristas e incluso preparaban otra con explosivos. ¿Esto diferencia estos atentados de los que se han cometido en Niza, Berlín o Londres?

-Combina dos escenarios que vimos en Niza y en Londres. Por una lado, han ejecutado un atentado similar al de Niza pero también han desplegado una conducta similar a los terroristas de Londres, ya que los terroristas abatidos en Cambrils llevaban cuchillos para degollar a la gente. Lo sucedido es más parecido a la noche de Bataclan en París, con diferentes escenarios, aunque en Cataluña incluso con un elemento añadido, la posibilidad de que hubieran utilizado explosivos, lo que se frustró por la explosión de la casa en Alcanar.

-¿Por qué las Ramblas?

-El fanatismo no excluye la inteligencia y los terroristas saben muy bien que atentar en las Ramblas es un gran golpe de efecto, porque es un espacio turístico de primera magnitud y el hecho de que haya víctimas de tantas nacionalidades asegura su repercusión global. Aunque los componentes de la célula son muy jóvenes, detrás de los atentados hay estrategia, táctica, organización, roles, con el objetivo de causar el mayor daño a la sociedad a la que atacan, que es lo que pretende siempre el terrorismo yihadista.

-¿Cree que si se hubieran puesto bolardos para evitar la entrada de vehículos en la zona peatonal de las Ramblas se podría haber evitado el atentado?

-El terrorismo se caracteriza por su capacidad de cambiar su metodología, sus tácticas. Quiero decir que se podrían haber puesto bolardos y habrían podido cometer el atentado en otro lugar emblemático de la ciudad o con otros métodos, por ejemplo con explosivos, como al parecer también tenían previsto. Es una metodología tan asimétrica que se adapta a las circunstancias. El hecho de que no hubiera bolardos no es imprevisión, porque no había información sobre esa célula, por mucho que digan que la CIA y los rusos habían informado de un posible atentado. Cualquier espacio con actividad turística es susceptible de ser atacado. ¿Qué hacemos, cerramos todos esos espacios, les damos la victoria a los terroristas?

-¿Por qué han elegido Cataluña?

-En el terrorismo yihadista no creo que haya casualidades, elige para atentar momentos de inestabilidad política y social para hacerse presente en medio del conflicto. Por ejemplo, en la víspera de las elecciones en Francia, en España en el 2004 o en Londres cuando el brexit. El terrorismo yihadista no lo dirigen idiotas, sino gente con unas tácticas más elaboradas de lo que podamos pensar. En los últimos tiempos, siempre ha actuado donde había inestabilidad. Lo ha hecho en los países árabes y también en Europa. Yo no descarto que aprovechando la inestabilidad en Cataluña hayan decidido hacerse presentes, que haya sido un factor coadyuvante, pero no quiero decir que haya una relación de causa y efecto.