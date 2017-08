«En Barcelona se temía algo así y, por desgracia, pasó»

0

La Voz de Galicia

redacción / la voz 18/08/2017 05:00 h

Ambulancias a todo gas y calles plagadas de policías. Una situación que en una gran ciudad se convierte en algo casi cotidiano. Por eso, Sara Outón, una médico de Sanxenxo afincada en Barcelona, no sintió que se encontraba cerca de una masacre cuando salió de trabajar del Hospital del Mar, a unos minutos de las Ramblas, poco después de haber sucedido la tragedia. «A pesar de ver tanto movimiento no pensé que pudiera haber pasado algo de esas dimensiones, y me enteré cuando llegué a casa. En ese momento, dudé de si volver al hospital o no, pero ya habían ido muchos voluntarios. Nos pidieron a los demás que no fuéramos porque ya tenían muchos refuerzos», explica Sara. Además, añade, «sobre todo hacían falta especialistas de Traumatología, de UCI y de Cirugía. De esos fue muchísima gente». Ella cogerá hoy vacaciones, «si no hago falta en el hospital».

Una de las situaciones que más le llamó la atención, fue ver la tranquilidad con la que, un par de horas después del ataque, mucha gente estaba tomando algo en las terrazas cercanas a su casa, que está a solo cinco minutos andando de las Ramblas. «A mí me sorprendió ver esa parsimonia, pero también es verdad que en Barcelona mucha gente temía que esto, por desgracia, podía pasar en algún momento, y más en las Ramblas. Es triste decirlo, pero a mí me sorprende que no haya ocurrido antes».

Pacientes en el pasillo

Aunque Sara ya estaba fuera de su horario laboral, no desconectó del hospital en ningún momento. Le preocupaba que estaba pasando en la calle, pero también en su centro de trabajo. La información que le iba llegando reflejaba que el goteo de pacientes era constante, tanto que sus compañeros tuvieron serias dificultades con el espacio para atender a las víctimas. «Tuvieron que adaptar las plantas para que cupieran todos los heridos, sacando incluso a pacientes a los pasillos».

«Vi la furgoneta a diez metros de mí, arrasando con todo»

J.C. tuvo suerte. Las próximas noches no podrá dormir tranquilo, pero sabe que la fortuna y la casualidad estuvieron de su lado ayer por la tarde. Este filipino de 40 años que prefiere no revelar su nombre por miedo a posibles represalias en el barrio en el que vive, tuvo la furgoneta que arrasó a decenas de personas en la Rambla a escasos diez metros y, segundos más tarde, al responsable de la muerte de trece personas corriendo delante de él. Y de su hijo de seis años.

Con su hijo de seis años

«Fui a dar un paseo tranquilamente por la Rambla con mi primo y con mi hijo, y en un momento dado, cuando estábamos esperando a que un autobús circulase tras haberse subido ya los pasajeros, vi la furgoneta a toda velocidad a nada, menos de quince metros de mí, arrasando con todo, dejando a gente tirada sobre las plantas de una floristería que está en las Ramblas, una situación horrible». Por si esto no fuera suficiente impacto para J.C., poco después pudo observar cómo el furgón que ha segado tantas vidas se paraba a escasa distancia de él.

«El terrorista se bajó en una rotonda y empezó a correr. Vi como un señor intentaba detenerle pero fue imposible. Entonces, escapando, se cruzó con nosotros. Puedo describírtelo perfectamente, me da escalofríos, y me di cuenta de que llevaba algo en la mano derecha, que podía ser un detonador, por eso no pude ayudar a los heridos, tuve que escaparme para proteger la vida de mi hijo».

Cuatro horas retenidos

Una vez pasaron los primeros segundos de desconcierto, J.C., como la mayoría de gente que paseaba en ese momento por las Ramblas, intentó buscar cobijo en cualquier lugar. Se metió en un restaurante con su familia del que tardó más de cuatro horas en salir. «Estaba retenido con más gente. Ni queríamos ni podíamos salir. Además la policía que estaba allí nos preguntó si alguien había visto lo que había ocurrido y yo, por supuesto, colaboré», explica este filipino, que lleva 23 años residiendo en la capital catalana.

Si bien J.C. asegura que no sabe cómo va a superar ese duro momento, está algo tranquilo porque su pequeño, de solo seis años, no tendrá que lidiar con la imagen de decenas de personas siendo arrolladas por una furgoneta. «Él es muy bajito y por suerte había unos muros que impidieron que viera ese horror, es lo único que me consuela, porque ahora que no sé cómo voy a borrar la tarde de hoy [por ayer] de mi cabeza».

«Cruzo por allí todos los días, pero ayer me bajé en otra parada»

M. Vidal

Lucas Sánchez estaba tomando un café en una terraza en la rambla del Raval, a 200 metros del lugar del atentado, con su cuñada cuando empezó a notar un alboroto extraño. «Mucha gente corriendo, cogiendo taxis, pero como esa zona suele ser un poco de locura, al principio no le dimos importancia hasta que empezamos a ver muchísima policía. Entonces le preguntamos al camarero y nos dijo que era un atentado», explica este coruñés que lleva cuatro años trabajando en Barcelona para una firma de moda gallega.

Inmediatamente se metieron en el local con la intención de pagar y volver para casa. «Estábamos dentro y empezaron a pasar los mossos con metralletas, y los dueños del bar decidieron cerrar las puertas. Estuvimos encerrados como 20-30 minutos, hasta que vimos que el despliegue se iba para otras zonas y corrimos para casa», cuenta Lucas, que sobre las nueve de la noche, una vez que se calmó la situación, decidió bajar de nuevo a la calle. «Está todo bastante tranquilo, los bares están abiertos, pero hay mucha policía».

Lucas suele hacer el recorrido que hizo el kamikaze todos los días cuando regresa de trabajar al mediodía. Ayer, tenía que hacer un recado y, afortunadamente, se bajó en otra parada de metro. «Sí, paso todos los días caminando por esa zona».