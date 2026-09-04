«O xornal é a única lectura voluntaria que fan os meus estudantes»

Imagen enviada por profesores del CEIP de Frións (Ribeira) sobre el uso del periódico en clase

¿Qué opinan los profesores del Programa Prensa-Escuela? Cada año al terminar el curso les pedimos a los docentes que valoren las propuestas que les hemos hecho y nos digan en qué podemos mejorar. Y lo cierto es que los profesores son muy generosos, y además de explicarnos con más o menos detalle cómo usan el periódico en clase, suelen resaltar aquello que más les gusta. En general, lo que más se repite es que recibir cada miércoles los ejemplares de La Voz de Galicia en su clase, con el suplemento educativo La Voz de la Escuela, es una forma de romper la monotonía.

«Año tras año compruebo que al alumnado le encanta el día de la prensa y que aprenden mucho con estas actividades», apunta Dunia Janeiro, del IES Virxe do Mar (Noia), y en la misma línea se expresa Susana Casanova, del CPR La Inmaculada (Lugo): «A mis alumnos les encanta y están muy al día de lo que sucede en el mundo». Carlos Huertas, del IES San Tomé de Freixeiro (Vigo) comparte entusiasmo: «Los alumnos están expectantes los miércoles, porque saben que en clase comentaremos las últimas noticias y analizaremos de modo crítico los artículos de prensa más importantes».

Los profesores de Prensa-Escuela saben que al alumnado el periódico les acaba pareciendo algo muy interesante, sobre todo porque no es material «obligatorio»: «Todos los días un número significativo de alumnos y alumnas venían a la biblioteca a leer La Voz en el recreo o en las horas sin profesor, y si no había periódicos disponibles iban a la sala de profesores a pedirlos», recuerda Susana Arizaga, del IES Mestre Landín (Marín).

«A rapazada séntese ‘‘máis adulta´´ lendo o xornal»

Porque, no hay duda, «a rapazada séntese ‘‘máis adulta´´ lendo o xornal e comentando o día a día do mundo», según ha constatado Iolanda Sánchez, del IES Agra do Orzán (A Coruña). Y, como resume María Martínez, del CIFP Valentín Paz Andrade (Vigo), para muchos es su única lectura: «O periodico é a única lectura voluntaria que fan os meus estudantes de FP básica».

Tener un periódico en clase no es solo divertido, sino también útil. Son muchos los profesores que lo usan para «trabajar distintos contenidos en el aula de una forma diferente y acercando al alumnado a la realidad», detallaba en su memoria Álvaro Painceira, del IES David Buján (Cambre). Como él, Rita Campos, del CIFP Portovello (Ourense), cree que «o alumnado ten a opción de ver no día a día do xornal os contidos que estudamos en clase e que, ás veces, debido á súa idade, lles parece chinés o que lles contas».

Cómo interpretar las memorias Hemos hecho un resumen de las más de 600 memorias recibidas. En el PDF que adjuntamos se puede ver el centro y localidad, el curso y materia que se imparte y, a partir de ahí, la valoración general del programa y sus comentarios o sugerencias. Hemos eliminado los nombres de los profesores porque, por una cuestión de espacio, hemos tenido que resumir (a veces, mucho) sus textos. Tras los datos del centro, aparecen las valoraciones, de 1 a 5 (siendo 1 la nota más baja y 5, la más alta). El primer espacio es para la valoración general del Programa Prensa-Escuela. En este sentido, sobre el 95 % de los participantes lo han valorado con 4 o 5 estrellas (sobre el 60 % le han dado la máxima puntuación). El segundo apartado es un resumen de los comentarios y sobre todo las sugerencias de mejora. Estamos trabajando para incluir muchas de ellas en la nueva edición de Prensa-Escuela. Puedes ver aquí el resumen de las valoraciones de los profesores. Acceso a las memorias enviadas en PDF.

«Los alumnos reclamaban la sesión semanal con el periódico»

La transversalidad del periódico se repite en las valoraciones, como la de Ivana Francos, del IES Leliadoura (Ribeira): «Sirve para trabajar diferentes asignaturas y conectar al alumnado con la lectura, con noticias sobre su entorno y para desarrollar su espíritu crítico», señala.

Muchas veces son los propios alumnos los que lo piden: «En ocasiones, cuando había que abordar otros aspectos del currículo, los alumnos reclamaban la sesión semanal con el periódico, lo cual representa un enorme éxito tratándose de un alumnado que hasta el presente curso no había tocado una publicación de estas características», reflexiona el profesor del IES A Paralaia (Moaña) Rubén Cabrerizo.

«Un 85 % del alumnado afirma comprender mejor el mundo»

Obviamente, el fomento de las competencias lingüísticas es algo que destacan una y otra vez los profesores en sus memorias. Incluso varios, como José Vilar, del CEIP Infante Felipe (Salvaterra), lo han medido: «A través de una sencilla rúbrica, los alumnos evaluaron su propio progreso. Las conclusiones reflejan que un 85 % del alumnado afirma comprender mejor el mundo que le rodea gracias a la lectura semanal del periódico y un 90 % manifiesta haber descubierto que las matemáticas y las ciencias se aplican directamente en las noticias del día a día».

Otros, simplemente, lo refrendan con su experiencia. Es el caso de Anabel Carballo, del CPR Divina Pastora (Ourense): «Nos da mucho juego en el día a día en el aula adquiriendo mucho vocabulario y trabajando la comprensión lectora». O de Gregorio Durán, del IES de Cacheiras (Teo): «É útil para mellorar os hábitos de lectura e a comprensión lectora, entender a importancia do noso sistema democrático, e ampliar e afondar no vocabulario económico-financeiro». Incluso a los pequeños, en primaria, les permite «trabajar la comunicación escrita, la oral, la lectura y el mundo del periodismo», como recuerda Alba Prado, del CEIP Josefa Alonso de Alonso (Vigo).

CÓMO HACER PARA SER PARTE DE PRENSA-ESCUELA El Programa Prensa-Escuela está pensado para docentes de 5.º de primaria en adelante de algún centro educativo gallego. Las personas que quieran sumarse a esta iniciativa, totalmente gratuita, tienen que mandar un correo electrónico a prensa-escuela@lavoz.es con sus datos de contacto o llamar al 902 103 156. Los profesores que ya están en el programa solo deben contestar al fornulario para seguir en él.

El calendario, en el corcho

Además de valorar positivamente la iniciativa de La Voz de Galicia de llevar el periódico a las aulas gallegas, bastantes docentes señalan en sus memorias las secciones que más les interesan. Se repiten mucho a los asuntos de la portada de La Voz de la Escuela (las páginas 1 y 2 del suplemento) con las actividades que propone la periodista Lucía Cancela, y los números especiales, como el del Día das Letras Galegas, que incluye un póster a doble plana con todos los homenajeados en esa jornada.

Por supuesto, el calendario mensual, que dibujan Pinto& Chinto y cuyas efemérides elige Fernando Pariente, es un clásico de La Voz de la Escuela, desde sus inicios hace más de 44 años: «Los calendarios mensuales estuvieron siempre en el corcho de la biblioteca, así como recomendaciones lectoras o días especiales como día del libro», nos dijo Marta Pampín, del CPR Santo Ángel (Ourense).

Cada profesor tiene su sección, o secciones favoritas, como María Isabel Ézara, del CPR Manuel Rial Mouzo (Cee), para quien las mejores son aquellas «nas que se formulan actividades a realizar polo alumnado fomentando o traballo en equipo». Precisamente de equipo también habla Helena González, del IES Laxeiro (Lalín): «El periódico facilita los debates en el aula y al mismo tiempo, la unión del grupo».

La incorporación en el curso pasado de los pictogramas y la lectura fácil una vez al mes también ha sido destacada por muchos profesores, especialmente los de los centros de educación especial, como Marta González, de CEEPR Aceesca (O Porriño) o Paula Martínez, del CEE A Barcia (Santiago). Quieren que se amplíe la frecuencia de esta colaboración que desarrolla la maestra en Pedagoxía Terapéutica Antía Vázquez; por el momento, la falta de espacio hace difícil aumentar esta sección.

Hay quien prefiere los concursos, y muchos citan los mensuales porque les resulta «máis doado facer o seguemento», como asegura María del Mar Fernández, del CPR San José (Lugo). Hay quien destaca la sección de Aprende Arte («la interpretación de algunas obras pictóricas llevada a cabo por Francisco Canoura me parece insuperable, despierta curiosidad y te ensimismas un buen rato siguiendo su análisis de la obra», dice Carlos González, del IES vigués Santa Irene), o las secciones del periódico como economía, sociedad, Somos agro o tecnología, que «fueron fuente de debate» en la Epapu (escuela de adultos) de la cárcel de Bonxe, donde José María Diz usa el periódico de forma habitual. Hay referencias a La Escuela salvaje, que escribe el naturalista Antonio Sandoval; a los espacios de ciencia (este año fue muy aplaudida la serie de entregas dobles sobre el eclipse, que escribió el físico Marcos Pérez Maldonado); o la hemeroteca, un espacio del redactor de La Voz Carlos Ocampo.

La cita quincenal con las emociones, de la que se encarga el equipo de Catemo, una consultoría de educación dirigida por Carmen Vázquez de Prada y Teresa Molezún, fue también muy señalada por los docentes en sus memorias, y de hecho son muchos los que piden una mayor frecuencia. La sección que cierra el suplemento (O día de...) es seguida sobre todo por los profes de primaria y educación especial; y pocos se han olvidado de las lecciones contra la desinformación que hay en Escuela de medios y Periodismo vs. Fake-News (dentro del ciclo de charlas patrocinado por ENCE), a cargo del periodista de lavoz.es César Rodríguez.

Pero si hay un espacio estrella de la colaboración de los profesores ese es Aprende a hacer un comentario de texto, diseñado por el catedrático de Lengua Castellana y Literatura José Manuel Dopazo. La destacaron muchos docentes, como los de los institutos Isaac Díaz Pardo (Sada), Monelos (A Coruña), Foz, Mendiño (Redondela) o del CPI de Pontecesures, entre otros, quienes apuntaron frases como «es una sección excelente» o «contribuye a la creación del espíritu crítico en el alumnado con propuestas textuales muy interesantes».

Desde el Programa Prensa-Escuela estamos muy satisfechos con la acogida que los asuntos que proponemos, aunque siempre intentamos mejorar a partir de lo que nos piden los profesores. Ya tenemos todo preparado para el próximo curso. No os perdáis las noticias de septiembre, porque hemos preparado varias sorpresas.