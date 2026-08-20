Casi 700.000 docentes españoles certificaron su competencia digital

Imagen de archivo de un profesor de adultos en Ferrol utilizando una pizarra digital kiko delgado

El Ministerio de Educación ha hecho balance del Plan de Digitalización y Competencias Digitales del Sistema Educativo, financiado con los fondos Next Generation, y considera que el resultado es muy positivo. El más destacado es que más de 665.000 docentes han visto acreditadas sus competencias digitales, el paso previo para participar en ciertos programas y que incluso puede determinar su futura carrera profesional. Esta cifra es muy importante, porque las previsiones del ministerio eran llegar a los 568.000 y al final han sido un 17% más, lo que en números reales suman 100.000 personas.

En la misma línea, el ministerio detalla que se han publicado 23.004 planes digitales de centro, superando los 22.000 previstos. Son proyectos obligatorios que tienen como objetivo incluir el desarrollo tecnológico de profesores y alumnos en el proyecto didáctico del colegio o instituto, de tal manera que la tecnología se integre en todos los procesos de aprendizaje. No se trata solo de tener ordenadores en clase, sino de establecer rutinas en su uso y didácticas adaptadas a los mismos. En España hay unos 30.000 centros de educación ordinaria reglada, de los que muchos ya tienen sus planes digitales activos desde hace años.

Otros de los datos facilitados por el equipo de Milagros Tolón es haber conseguido la digitalización de casi 280.000 aulas y la distribución de casi 375.000 dispositivos. El reparto de estos últimos, que intenta paliar la brecha digital entre las familias, ha supuesto un desembolso de 149 millones de euros, aunque mayor ha sido la partida para la instalación de aulas interactivas (821 millones).

No se olvida el ministerio de que gran parte del desarrollo de estos programas surge en las administraciones autonómicas, que son las que tienen las competencias en educación: «La consecución de estos resultados ha sido posible gracias al trabajo coordinado del Ministerio, las comunidades autónomas y los equipos implicados en la ejecución de ambos programas», dice en su nota de prensa.

Los últimos estudios realizados en escuelas indican que el uso de la tecnología en el aprendizaje solo es realmente útil si hay un acompañamiento por parte de los docentes. La condición obligatoria para conseguirlo es que los profesores dispongan de las competencias necesarias en digitalización.