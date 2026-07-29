PISA excluye a Cataluña de los informes por fraude con el alumnado

La consellera de Educaciò de la Generalitat, Esther Niubó (de blanco), en una imagen del pasado lunes tras comparecer en la comisión de Educaciò del Parlament Andreu Dalmau | EFE

Una de las grandes virtudes del Informe PISA (que analiza la competencia lectora, matemática y científica de los alumnos de 15 años de la OCDE) es lo estrictos que son sus organizadores con la estadística. No hay forma pues de ocultar la situación real de las aulas, porque tiene que presentarse todo estudiante de 15 años de cada centro elegido (públic0, concertado o privado) sin importar el curso en el que esté. Y los centros también se determinan para que sean verdaderamente representativos de la realidad del territorio analizado.

Hay sospechas desde hace años de que algunas administraciones fuerzan las cosas para eliminar del examen al alumnado en peores posiciones (como ocurrió con Suecia en el 2018), pero esta vez la intervención ha sido directa: Cataluña no tendrá datos oficiales en PISA 2025 porque eliminó a demasiados estudiantes del examen.

PISA permite que hasta un 5 % de los jóvenes queden exentos de la prueba. Por ejemplo, quien lleve menos de un año en el país de destino y hable otro idioma. Lógicamente, sus destrezas estarán limitadas no por su capacidad ni aprendizaje sino por manejar códigos diferentes. Pero es que Cataluña redujo en un 23 % la lista de examinandos. De los 2.545 alumnos de 15 años que debían participar en Cataluña, 591 fueron excluidos y finalmente hicieron la prueba tan solo 1.954.

Esto supone que no habrá datos catalanes cuando en diciembre se presente el Informe PISA 2025, y por tanto no se podrá comparar con otras comunidades y, lo que es más importante para este examen, consigo misma en años anteriores.

Los técnicos del ministerio, en alerta

Según la agencia Efe, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes alertó a la Generalitat de Cataluña en abril del 2025 (cuando se realizaron las pruebas) que había errores técnicos en esa comunidad autónoma, pero fuentes del mismo departamento aseguran que no conocieron el impacto que tendría este error técnico hasta marzo de este año, cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dijo que los resultados de Cataluña serían invalidados. Las informaciones entre gobiernos se centraron en la parte técnica: personal del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), que centraliza el informe en España, que contactaron con técnicos del Consell Superior d'Avaluació Educativa en Cataluña. El Ministerio recalca, según Efe, que estas conversaciones «no tuvieron traslación a otros niveles de ambas Administraciones, dado que, en aquel momento, no se podía valorar, técnicamente, el alcance ni las posibles consecuencias que dichas incidencias podrían tener».

Las consecuencias políticas no se han hecho esperar. La portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, afirmó, según cuenta Europa Press, que «el Govern no dio a conocer antes el error (...) para no informar sin evidencias». Asegura que hay una investigación en marcha y que hablarán cuando esta termine. La consellera de Educaciò, Esther Niubó, compareció ante el Parlament el lunes y dijo que el presidente, Salvador Illa, «está a disposición» de los grupos parlamentarios para comparecer ante el Pleno cuando lo soliciten. Junts y el PP ya lo habían reclamado, pero Illa estaba de viaje institucional por el sudeste asiático.

A nivel estatal, Junts ha solicitado la comparecencia en la Comisión de Educación del Congreso de la directora general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Mónica Domínguez García, para quien han preparado 18 preguntas.