La FP reclama su espacio en las políticas de I+D+i

Centro Galego de Innovación en FP Eduardo Barreiros, en Ourense MIGUEL VILLAR

La FP reclama su espacio en las políticas públicas de I+D+i, y lo hace con un estudio de las fundaciones CaixaBank Dualiza y Cotec que analiza el ecosistema innovador de la formación profesional a través de una encuestas en 260 centros, el análisis de 50 estudios científicos, una treintena de entrevistas en profundidad y el análisis de 24 experiencias relevantes en todo el país. La conclusión es que la FP es un mecanismo de transferencia real de innovación, especialmente para las pymes, y necesita incorporarse a las políticas públicas en este campo.

Según este trabajo, la FP no solo genera innovación sino que la transfiere a las pequeñas y medianas empresas sobre todo, aquellas que no pueden desarrollar programas propios. También acerca el talento a las compañías y mejora su cohesión con el territorio, así como amplía las posibilidades de las mismas de relacionarse con terceras empresas o incluso instituciones.

Leer más: FP Innova 2026: Cestería, drons, robots ou madalenas, a FP galega innova en todas as áreas

Como complemento de este trabajo, los investigadores analizar 24 prácticas de éxito en diferentes territorios. De Galicia fueron tres: la compra pública innovadora de XeIAGal FP, la experiencia del aula 4.0 en el CIFP Politécnico de Lugo y el proyecto NetClean de Viaqua y el CIFP Valentín Paz Andrade (Vigo).

Tras el trabajo de campo, lo que proponen ambas fundaciones en el estudio «El sistema de Formación Profesional y la innovación en España» es incluir a los institutos en las estructuras de gobernanza de las políticas de innovación. Y para ello enumeran una serie de recomendaciones diferentes para cada grupo.

Administración . Son cinco las líneas de trabajo a desarrollar: avanzar en planes de innovación más maduros, garantizar unas condiciones organizativas que sostengan la innovación en FP, articular una infraestructura común, integrar las convocatorias en itinerarios estables y desarrollar mecanismos para monitorizar el I+D+i en los institutos de FP.

. Son cinco las líneas de trabajo a desarrollar: avanzar en planes de innovación más maduros, garantizar unas condiciones organizativas que sostengan la innovación en FP, articular una infraestructura común, integrar las convocatorias en itinerarios estables y desarrollar mecanismos para monitorizar el I+D+i en los institutos de FP. Centros de FP . Son seis las recomendaciones que hace el estudio: integrar la innovación como eje del proyecto de centro; vincular sus iniciativas al territorio; profesionalizar la figura del responsable de innovación; ampliar la formación interna en gestión de innovación; construir redes estables con otros centros y agentes; y sistematizar la oferta de servicios de I+D+i al tejido productivo local.

. Son seis las recomendaciones que hace el estudio: integrar la innovación como eje del proyecto de centro; vincular sus iniciativas al territorio; profesionalizar la figura del responsable de innovación; ampliar la formación interna en gestión de innovación; construir redes estables con otros centros y agentes; y sistematizar la oferta de servicios de I+D+i al tejido productivo local. Empresas . A las empresas se les recomienda participar en la gobernanza territorial de la FP; incorporarse a los sistemas de colaboración con los institutos; fomentar el modelo dual; plantear retos productivos a los centros y cofinanciar los servicios de innovación aplicada.

. A las empresas se les recomienda participar en la gobernanza territorial de la FP; incorporarse a los sistemas de colaboración con los institutos; fomentar el modelo dual; plantear retos productivos a los centros y cofinanciar los servicios de innovación aplicada. Sistema de I+D+i. El propio sistema debe reconocer la FP como actor pleno, hay que adaptar los instrumentos financieros a la escala de la FP; incluirla en las estrategias regionales de innovación, establecer líneas específicas para FP-pymes y construir relaciones estables con las instituciones.

La opinión de los centros

El estudio incluye una encuesta entre 258 centros de FP de todo el Estado (la mitad, exclusivamente de FP) que revela aspectos muy interesantes de su funcionamiento. Por ejemplo, que las convocatorias de financiación para proyectos innovadores llegan sobre todo las comunidades autónomas y de Erasmus+; que además de la movilidad de estudiantes y profesores (el punto más repetido) destacan los proyectos de colaboración con empresas u otros centros educativos para desarrollar soluciones tecnológicos o nuevos procesos productivos (lo dicen dos de cada tres centros encuestados); y que el 80% de los centros tiene la innovación como ámbito prioritario de actuación.

Se les pregunta a los centros por las ventajas que creen que han supuesto los proyectos de innovación para las empresas colaboradoras y cerca de la mitad creen que han servido de forma notable para que conozcan y contraten estudiantes mejorando el talento de que disponen, a la vez que les ha permitido contactar con otras compañías o instituciones que les pueden reportar beneficios futuros. Un 40 % destaca especialmente que los proyectos han permitido a las pymes tener acceso a tecnología de la que por su tamaño o capacidad carecen, y un porcentaje similar señala que se han beneficiado sobre todo en sus procesos de producción o en su prestación de servicios. Finalmente, el 31% valoran que las empresas han podido desarrollar nuevos productos o servicios.

Leer más: El CIFP Eduardo Barreiros de Ourense estrena un laboratorio para hacer frente al aumento de ciberataques

La encuesta también señala algunas debilidades, y así solo uno de cada tres centros asegura haber colaborado con la universidad en algún proyecto de innovación; y aunque el 80% considera prioritaria el I+D+i, solo el 64% tiene una persona responsable del área y de estos coordinadores, el 20% no dispone de tiempo específico para desarrollar proyectos. De hecho, tres de cada cuatro centros pide más tiempo para quienes se encargan de las políticas innovadoras en los institutos.

Hay una valoración interesante, y que la mayoría de los encuestados cree que participar en proyectos de innovación está relacionado con contar con una plantilla docente comprometida y un claro liderazgo del equipo directivo. No es por tanto una práctica sistematizada sino que depende de la voluntad de los profesores.