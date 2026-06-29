Máis de 1.300 profesores de Escolas Católicas na entrega do premio Valores EC
ESCUELA
O acto en Santiago serviu coma despedida da secretaria autonómica, Juana Otero, tras oito anos no cargo29 jun 2026 . Actualizado a las 16:50 h.
Escolas Católicas celebrou este luns o encontro Educadores: Somos Moito(s) no Pazo de Congresos de Santiago coa presenza de máis de 1.300 profesores de toda Galicia e que serviu para a entrega do I Premio Valores EC.
O galardón recaeu na asociación Acadar, unha entidade que busca a igualdade das nenas e as mulleres con discapacidade. A vicepresidenta da entidade, Juana Tubío, recolleu o premio e deu as grazas: «En Acadar traballamos para defender os dereitos destas mulleres con discapacidade, unha realidade que durante demasiado tempo estivo invisibilizada». Falou de axudar, acompañar e visibilizar porque «non pode haber recoñecemento do que non se coñece». Abrir «espazos de diálogo, cuestionar estereotipos, aclarar que estas mulleres non precisan compaixón, senón oportunidades e que se escoite a súa propia voz», engadiu, para rematar dicindo que «cada docente que educa na inclusión contribúe a crear unha sociedade máis xusta e máis humana. Este premio fala dunha alianza: educar en valores é educar para eliminar barreiras e facer posible que ninguén quede atrás».
Tamén serviu o acto como despedida de Juana Otero como secretaria autonómica da entidade, despois dun mandato de oito anos. Escolas Católicas aproveitou o encontro para brindarlle unha pequena homenaxe polo seu traballo, que incluíu superar o reto da pandemia do covid e defender os intereses dos centros desta patronal ante a nova lei educativa, a Lomloe.
Un concerto do guitarrista Rubén de Lis puxo a nota de cor ao evento, e arrincou moitas risas despois dunha morea de «olés», palmas e axuda en cancións coma Quen puidera namorala, de Luis Emilio Batallán ou Sementar sementarei, de Fuxán os Ventos entre outras moitas, nun auditorio que rematou entregado ás súas propostas.
Na xornada, e tras a presentación do conselleiro de Educación, Román Rodríguez, e do arcebispo de Santiago, Francisco José Prieto, tivo como ponente principal ao filósofo José María Bautista quen falou do benestar dos profesores e do seu compromiso, que el vincula ao traballo conxunto, en comunidade.
Bautista defendeu o autocuidado: «Le decimos a los niños es ‘‘cree en ti'' pero no nos lo decimos a nosotros», e enumerou entre os problemas que hai hoxe na sociedade a aceleración e o individualismo. As solucións, dixo, non poden vir do paradigma individualista senón do paradigma comunitario. «Nosotros nos hemos inventado la palabra ‘‘comunizar'', que es pensar que la comunidad no es la suma de las personas, sino la multiplicación de las personas. Lo que multiplica son los equipos», engadiu.
«Necesitamos aprender a decirnos las cosas con autenticidad»
Bautista apuntou que no mundo de liderado non se fala sinodalidade, pero «es lo mismo con otras palabras. Es el efecto Ikea, es decir, que cuando tú construyes el mueble, lo sientes tuyo».
Xunto a isto, fixo unha defensa da enxeñaría pedagóxica citando ao neurocientífico español Álvaro Pascual, para quen «aprender es recablear el cerebro» e ironizou con que «hemos convertido los claustros en congresos de opinión», en vez de aplicar a fundamentación e a evidencia científica para tomar decisións a partir delas. A iso hai que sumar, explicou, o «Grit: pasión e perseverancia», que di Angela Duckworth, que investigou a xente extraordinaria e atopou que o que os diferenza do resto é a suma da paixón e a persistencia.
E rematou a charla falando de compromiso, nun mundo no que segundo Gallup só o 10% dos traballadores está comprometido co que fai. E trouxo á audiencia o traballo de Kim Scott, que é, segundo Bautista, quen mellor estudou o coidado e o compromiso. Scott fixo un cuadrante sobre ambas variables e detectou que o 80 % das organizacións sofre a «empatía ruinosa» (moito coidado e pouco compromiso), que somos «tan empáticos que a veces nos pasamos», exemplificou Bautista, porque «sobreprotegemos demasiado». Fronte a isto, a experta e mesmo Bautista propoñen a «franqueza radical», falar a fondo das cousas, porque moitos equipos directivos miran para outro lado dos problemas dos profesores, e xusto «necesitamos aprender a decirnos las cosas con autenticidad», pero «sin agresividad ni sumisión».