Las redes sociales de Prensa-Escuela llegan a los 30.000 seguidores

El periodista Jorge Noya, preparando uno de los vídeos de La Voz Explica, que acaba de alcanzar los 30.000 seguidores. VITOR MEJUTO

Las redes sociales del programa educativo de La Voz de Galicia, Prensa-Escuela, han llegado a los 30.000 seguidores. En Tik-Tok (@lvexplica) hay 20.100 seguidores y en Instagram (programaprensaescuela) se han alcanzado los 10.000 seguidores. A eso hay que sumar quienes leen otras redes minoritarias, como X o Facebook.

La Voz de Galicia lleva muchos años trabajando en favor de la educación, llevando el periódico al aula como una manera de favorecer el aprendizaje del currículo pero también la formación del alumnado como ciudadanos. Su suplemento educativo, La Voz de la Escuela, cumplirá en este curso los 44 años, ya que nació en abril de 1982. En ese momento se explicaba la Guerra de las Malvinas y esta semana su portada se dedicó a los ataques de Estados Unidos a embarcaciones en el mar del Caribe.

En el suplemento, que se reparte cada miércoles lectivo a más de 1.000 profesores de medio millar de centros educativos gallegos, se tratan hoy como antes las noticias de actualidad de una manera que los estudiantes puedan entenderlas. Hay además divulgación científica, y no solo, sino también de literatura, arte, historia, economía, ingeniería, derecho... en el suplemento hay un espacio para la educación emocional, la hemeroteca y hasta la FP, que tiene sus páginas propias.

Desde este año se puede consultar todo el contenido de La Voz de la Escuela en la web de La Voz de Galicia (lavozdegalicia.es/escuela). En este portal no solo están los artículos del suplemento, sino que también hay retos diarios (de martes a viernes sale una palabra y una foto que han sido noticia la víspera) y un juego que es un resumen semanal de noticias (se publica los jueves).

Todo para que el alumnado (y sus profesores) estén al día de la actualidad, algo que cada vez se valora más en selectividad y en la formación del estudiantado en general. Existe igualmente un repositorio de recursos como los e-estudios (asuntos noticiosos tratados en profundidad), la Guía de Estudios Superiores de La Voz de Galicia, la calculadora de notas de selectividad o las reconocidas Guías del Profesor para trabajar con el periódico en el aula.

El programa educativo de La Voz de Galicia está pensado para llegar a alumnado a partir de 5.º de primaria. Es decir, desde los 10 años hasta que terminan la escolarización no universitaria ordinaria (los dos últimos años de primaria, ESO, bachillerato y FP). Es un rango de edad muy amplio, en el que además los más jóvenes no pueden tener Tik-Tok.

Por eso, el contenido de esta red de vídeos está pensado para bachillerato, FP e incluso universidad, es decir, para mayores de 16 años. Hay post sobre becas, programas y ayudas, pero el asunto central es la selectividad. La prueba de acceso a la universidad ocupa gran parte del tiempo de la cuenta (La Voz Explica), y ahí puntualmente hay información sobre cualquier cambio o anuncio que tenga que ver con el examen. Y, en esa voluntad de La Voz de Galicia de ser útil, el periódico cuenta con la ayuda de ocho profesores de la escuela pública gallega.

Ellos explican al alumnado en vídeos muy sencillos diferentes aspectos de los exámenes de selectividad de Matemáticas, Física, Química, Bioloxía, Historia da Filosofía, Historia de España, Fundamentos da Arte y Lingua Castelá e Literatura. Los días de la prueba La Voz Explica se acerca a las facultades para vivir con los estudiantes ese momento, que suele ser de los más seguidos del canal. En junio pasado, el post realizado tras el polémico examen de Bioloxía tuvo nada menos que 1,1 millones de visualizaciones en Tik-Tok y 94.000 me gusta, y en Instagram sumó 430.000 visualizaciones con 4.500 me gusta.

El vídeo realizado tras el examen de Bioloxía de la selectividad 2025 tuvo 1,5 millones de visualizaciones en las redes sociales de Prensa-Escuela Prensa-Escuela

El Instagram de Prensa-Escuela también reproduce los vídeos de Tik-Tok, pero no solo eso. Esta red social nace con la vocación de ser una ventana para los centros educativos. Recogemos las muchas iniciativas de los estudiantes y sus profesores y las compartimos con toda la comunidad educativa. Nuestro objetivo es dar a conocer lo que se hace en la escuela gallega, y que a quienes les interesa la educación estén perfectamente enterados de las novedades. No faltan tampoco las noticias de educación que se publican en La Voz de Galicia, tanto en las páginas y edición general como en las delegaciones (páginas de Local).