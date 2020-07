El caos del voto exterior: «Nos han privado de un derecho fundamental»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Carlos Punzón

Vigo 15/07/2020 14:17 h

Miles de gallegos que residen en el extranjero se han quedado sin poder votar en las elecciones autonómicas del domingo. Muchos ni siquiera pudieron realizar el trámite de rogar poder tomar parte de los comicios. Otros muchos superaron esa fase pero no le llegaron las papeletas. Todos claman contra un sistema que consideran les discrimina cuando su derecho al voto está recogido por la Ley electoral. La Voz ha recibido decenas de mensajes de gallegos emigrados que relatan las dificultades sufridas que han impedido a la mayoría depositar sus papeletas. Estos son sus comentarios.

Gabriel. Wisconsin (EE.UU.) Aún sin papeletas. Resume a la perfección este gallego residente en Estados Unidos cuál es la situación y los problemas de los votantes del exterior para poder participar. «Solicitei o envío das papeletas por fax en tempo e forma. A día de hoxe (14 de xullo) aínda non chegaron. Non era difícil prever que correos ía ter dificultades cos envíos, pero ninguén fixo nada. O voto rogado é unha forma de impedir os galegos (e españois) exerce-lo seu dereito lexítimo a participar nos procesos electorais en España. Desque comezaron a implementar este sistema, o noso voto nin está garantido nin parece interesar. Que lonxe quedan aqueles tempos en que os líderes políticos (sobre todo aqueles no poder) se afanaban en facer roldas por América e Europa para pedi-lo voto!».

María Teresa Regúlez Blázquez. Atlántida Canelones (Uruguay). Reclamación de un derecho. «Solicitei o meu voto por Internet con certificado dixital o 21/05/2020. O 26 de xuño recibín a carta na que se me indicaba que tiña dereito a votar e cómo solicitalo. Había 10 días vencera o prazo. Por sorte eu xa o solicitara por Internet. En Uruguay a empresa Fedex tiña que entrega-los votos. Fixo algunha entregas pero de casi mil solicitudes só puideron votar 400 e pouco. O meu voto non chegou. Só chegaron algúns da capital, Montevideo, eu vivo a 45 quilómetros. O voto ten que deixar de ser rogado. Ese foi un mal invento. Antes chegaban de oficio e chegaban. Agora no século das comunicacións estamos peor que nos anos 80. Hai que busca-la fórmula, pero ten que ser moito máis axeitada á realidade e coas garantías suficientes. En Uruguai ficamos máis de 30.000 galegos. Non se pode conculca-lo dereito a voto de milleiros de galegos!».

Roberto Gómez. Caracas. Larga cola y sin votar. Entre los más de siete mil gallegos que se se registraron para rogar el voto y que no pudieron hacerlo destaca el caso de los que residen en Venezuela, país en el que viven casi 29.000 gallegos y del que no salió ni un solo voto para Galicia. Este es uno de los casos. «Pase más de una hora, para poder rogar el voto, lo cual me parece una vergüenza hacia los que queremos votar y tener voz en lo que pasa en Galicia. Y después, ni siquiera buscan la forma de hacerle llegar la papeleta. Como en todo, no pasará nada y el responsable no recibirá ninguna sanción».

Rosa María y María González Lamas. Puerto Rico. Nadie votó en el país. Dos hermanas aseguran que el caso de la colonia gallega en Puerto Rico es igual que el de Venezuela: cero votos en las autonómicas. «En Puerto Rico, un territorio de Estados Unidos y cuyo correo es el mismo que el de ese país, ningún gallego que solicitó el voto, recibió sus papeletas. El consulado nos notificó que ningún gallego en la isla había recibido papeletas y que así se haría constar en las actas que se levantarían del evento electoral. Es la primera vez que nos quedamos sin votar. Fue totalmente ridículo tener que volver a rogar el voto, cuando algunos teníamos a la mano las papeletas que nos habían llegado para la votación suspendida. Lo lógico era que hubiéramos podido usar esas mismas papeletas: ahorro de tiempo, ahorro de dinero.., considerando especialmente las circunstancias de la pandemia y la casi inexistencia de vuelos internacionales con España. La otra alternativa habría podido ser el envío por valija diplomática y que el consulado hubiera hecho los envíos localmente. Si en la repetición de elecciones nacionales no hubo que volver a rogar el voto, en estas, que fueron suspendidas por causa mayor, era mas lógico aun no haberlo tenido que rogar de nuevo. Se perdió innecesariamente un tiempo valiosísimo, si ya breve en circunstancias normales, mucho más en excepcionales. Sentimos que se nos privó de un derecho y ya nos gustaría que se nos reivindicara permitiéndonos votar a pie de urna en los consulados. El voto rogado debe de terminar ya».

Londres. Sin votar, por cuarta vez. Los plazos para que la emigración pueda votar son tan ajustados que al más mínimo problema se quedan sin poder emitir su elección, como cuenta este coruñés radicado en la capital británica. El miércoles día, a cuatro días de las elecciones en Galicia, me llegó la solicitud del voto por correo, no las papeletas, si no la solicitud mediante la cual se solicitan dichas papeletas. Esta es la cuarta vez que sucede esto en las últimas cinco elecciones, y ni la Junta Electoral Provincial de A Coruña se responsabiliza de nada, ni tampoco ofrecen ningún tipo de explicación satisfactoria. O te contestan groseramente cuando los llamas para pedir una explicación o ya ni te contestan al teléfono. Por lo tanto, yo no pude votar.

Jaime González Ocaña. Estados Unidos. «La carta con la solicitud de voto por correo que tenemos que presentar los residentes en el extranjero me llegó al buzón el 27 de junio, cuando el límite de solicitud de registro es el 13 de junio, es decir, dos semanas después del final del plazo».

Patricia Oubiña García. Madre de Dios (Perú). Desprotegidos. La frustración por no poder votar es la punta de los problemas que aducen muchos gallegos que viven en el exterior. Es el caso de Patricia, natural de Meis (Pontevedra) que relata que a causa de la pandemia no hay transportes entre provincias en Perú. «Por lo que parece una falta o un descuido, no podemos ejercer nuestro derecho de voto, muy difícil desde aquí, pero en estas elecciones imposible. El consulado permanece cerrado, con contacto a través de un correo electrónico durante toda la pandemia, dejándonos en total desamparo. La historia se repite, no podemos votar desde nuestra provincia porque no hay una oficina consular, la más cercana está en Cuzco, pero no para ese tipo de trámites. Para votar debemos ir a inscribirnos en una primera fase y solicitar que queremos votar; y en una segunda fase volver para realizar el voto. Dos viajes de 2.600 km desde Puerto Maldonado a Lima, dos mil de ida y dos mil de vuelta. Si normalmente es complicado el poder votar, en estas circunstancias, es imposible. Es una sensación de impotencia y de rabia, sabiendo que en este lado del océano aún estamos limitados en movimientos, realizar unas elecciones. Pero así se las juegan ahora, y al menos nos queda La Voz para desahogar la frustración. En tiempos de crisis, los consulados no sirven, las embajadas mucho menos. Demasiada gente trabajando, alquiler en edificios caros, pero con pésima atención, con total abandono a sus ciudadanos, sin mantenernos informados, ni un contacto para transmitirnos calma».

Susana. Suiza. Sin papeletas y sin explicaciones. «Recibimos el formulario y lo enviámos de vuelta a dónde se pedía. El siguiente proceso era recibir las papeletas. Me extrañaba que no llegaran y acabé preguntando en el consulado y ellos se lavaron las manos diciendo que sería un fallo mío».

Nueva Jersey (EE.UU.) Documentación recibida fuera de plazo. Un gran número de emigrantes han manifestado con reiteración que la documentación para votar y las papeletas llegan incluso semanas después de los comicios. «Me llegó la documentación para solicitar las papeletas 3 días después de acabarse el plazo, por consiguiente, no pude votar», dice otro gallego desde el estado de la costa este.

Alberto Rodríguez Antelo. Buenos Aires. Un problema antiguo. «La situación de no poder votar se repite elección a elección. La mayoría de las veces no recibimos la documentación para solicitar el voto y, en particular, esta vez llegó una semana después del límite para hacerlo. No tengo claro de quién es la responsabilidad, pero sí demuestra que hay que buscar una alternativa viable y confiable para aquellos que nos interesa participar en la elección de nuestros gobernantes».

Elvira Fernández. Milán (Italia). Impotencia. «He pedido el voto, como las otras veces, por fax a finales de junio, pero a diferencia de las anteriores votaciones nacionales, no he recibido la documentación para votar. He votado siempre en el consulado. esta vez me ha dejado una gran sensación de vacío la imposibilidad de votar.

Ramón Pego. Estados Unidos. Reflexión y sin papeletas. «A realidade é que co sistema actual non e doado exercer o voto dende o extranxeiro. «É un sistema complexo onde precisas facer correctamente diferentes pasos para poder emitir o voto e que este non sexa nulo. Nesta ocasión a casuística que aconteceu na nova convocatoria foi que o documento para pedi-lo voto chegou no meu caso fora do prazo establecido no propio documento. Polo que non me foi posible seguir co seguinte paso para poder recibir a documentación electoral que aínda teño da primeira convocatoria. O sello postal do meu documento amosaba que o envio fora realizado desde España duas semanas antes da data límite, polo que era imposible que chegara a tempo na situación actual. Non hai posibilidades de reclamación porque todo este proceso ten que seguer os prazos marcados pola lei eleitoral que pode que non sexan axeitados para épocas de crise».

Juan. Uruguay. En el limbo electoral. «A mi me llegaron los papeles para pedir el voto después del 25 de junio. Imposible realizar entonces el pedido», señala en otro caso en el que se manifiesta lo ajustado de los plazos para votar.

José Antonio Castro Álvarez. Guayaquil (Ecuador). Nada recibido. Un ejemplo de los problemas burocráticos del voto rogado. «Nunca me llego la comunicación para solicitar el voto», atestigua.

Argentina. No llegaron, pese a rogar el voto. Un emigrante gallego certifica que no le ha servido de nada seguir los trámites burocráticos para poder votar. Rogó el voto, pero sigue esperando que le lleguen las papeletas. «Nunca nos llegaron las papeletas a nuestro domicilio para votar, a pesar de haber solicitado el voto por Internet previamente», relata.

Estados Unidos. Sin papeletas. Algo similar le ha ocurrido a otra familia gallega radicada en el país norteamericano. «Hemos recibido las papeletas para registrar [rogar el voto]; las hemos enviado certificadas y nunca hemos recibido las papeletas de votación», señalan, añadiendo que «es la primera vez que nos pasa».

Panamá. Sin envíos internacionales. Las restricciones a la movilidad generadas por la pandemia del coronavirus se han dejado notar en el sistema de correos del país centroamericano. «Ya es complicado votar para el emigrante, teniendo en cuenta el pésimo servicio de correos que tenemos donde vivimos. Además, el país cerró sus fronteras a los correos internacionales por motivos que no conocemos, apunta otro lector de La Voz.

Londres. Problemas de actualización. Los problemas censales por cambios de domicilio, entre un colectivo proclive a la movilidad residencial, son ya un clásico que aumenta el riesgo de quedarse sin participar en las elecciones. Así lo relata una emigrada gallega en la capital británica. «Mudei de enderezo a principios do mes de abril e así llo comuniquei ao consulado. Con todo, a miña tarxeta censal enviouse a miña antiga dirección, segundo o consulado porque estaban a usar o CERA [censo de residentes ausentes] de marzo de 2020. Tiven que desplazarme ao meu antigo enderezo para recupera-las miñas papeletas e votar in extremis por correo o día 11 pola mañá».

Canadá. Las papeletas llegaron por servicios de paquetería. Mientras gran cantidad de electores gallegos se quedaron fuera del proceso electoral, en Canadá celebran que esta vez se ha podido optar electoralmente. «Primera vez en 10 años que recibí las papeletas con mucha antelación. Las mandaron por paquetería en lugar de correos. Últimamente estaban llegando después de las elecciones».

Elena Saura Dedde. Roma. Sin votar y pagando 7 euros. «Estoy censada como residente en el extranjero. Al inicio de la crisis sanitaria me vine para Galicia a casa de mis padres y en cuanto se abrió el plazo solicité el voto por correo. La documentación nunca llegó y por lo tanto no he podido votar. Es la segunda vez que me ocurre. Ya en las europeas me quedé sin votar porque las papeletas llegaron a casa en Roma una semana después de las elecciones. Es ya alucinante que para votar en el extranjero tengamos que anticipar los 7 euros que cuesta enviar el voto. Dinero que viene restituido a medias a través de un cheque. Es indignante y un robo democrático», manifiesta.

Caracas. (Venezuela). Más casos sin papeletas. «Mi hermano y yo enviamos la solicitud para votar las papeletas no llegaron», comenta en un nuevo caso de problemas con los envíos postales, que esta vez se han agravado por el coronavirus, pero que también se han dado reiteradamente en comicios anteriores.

Juan Alvite. Río de Janeiro. (Brasil). Pese a que la convocatoria de abril ya puso en marcha el ruego de voto, y así hicieron muchos gallegos desde el exterior, el aplazamiento de la cita con las urnas a julio obligó a rogar de nuevo la participación, algo que no se considera lógico como señala este lector. «A mi y a mis hijos nos llegó el voto el sábado día 11 a tiempo de votar en el consolado, pero a muchos conocidos míos no le llegó el voto. Lo que más me sorprendió fue que tuviéramos que pedir para votar dos veces para las mismas elecciones», apunta extrañado.

Alfonso. Estados Unidos. Abstencionista por desesperación. «Recibimos as solicitudes de voto, pero os requisitos son tantos e a solicitude chega tan tarde que case é mellor deixar pasar a ocasión. Non entendo como o consulado nonos chama para corroborar e mandarnos as papeletas con tempo para exercer o noso voto. Somos tres na casa que podemos votar», reclama.

María. Panamá. Por una empresa de paquetería. Correos ha asegurado que ha utilizado en algunos países empresas de paquetería privados para garantizar que la documentación y papeletas llegaban a su destino. Ese fue el caso de María. «A mí me han traído el voto a casa por Fedex. Mucho mejor que otras veces en las que he dependido de correos panameño. La embajada fijó 5 días para que pudiéramos ir a votar. También podía haberlo remitido [el voto] por correo».

Manuel Piñeiro. Ahlen. Westfalia del Norte (Alemania). Sin votar por venir a Galicia. «Me cogió de lleno en Galicia y como resido en Alemania, no pude votar».

Luis Álvarez. Palm Beach. Florida (EE.UU). Un caso más sin papeletas y un rumor. «Siempre he votado por correo, Llevo en USA 19 años y esta vez me llegó el aviso de que llegarían las papeletas para mi voto, pero aun hoy 14 de julio, no llegaron. Lei en Facebook que Podemos tenía las listas de los que votamos desde el exterior y que tratarían de hacer algo para dejarnos fuera, porque casualmente los que estamos fuera, ninguno vota por Podemos, si esto es verdad, es una vergüenza».

Manuel Pichel López. Argentina. Fuera de plazo, incluso telemáticamente. «Recibí la clave telemática el martes 7 de julio [sin plazo para pedir el siguiente trámite]. Es una vergüenza, rogar el voto y encima no poder ejercerlo».

Rodrigo Vázquez. Costa Rica. También fuera de plazo. La queja se repite en múltiples casos. «No recibí la comunicación de solicitud del voto, al menos a tiempo».

Eva Prieto Arbor. Londres. Retraso y justificación. «Cuando tuve la carta en mis manos, ya estaba fuera de plazo, por lo tanto fue imposible votar dentro de la fecha establecida. Los retrasos fueron producidos por el covid19», explica esta gallega que vive en Londres.