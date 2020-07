Feijoo: «Non me vou despistar con outra cousa que non sexa Galicia»

0

El ganador de las elecciones valoró en los micrófonos de Radio Voz la victoria del domingo y las prioridades de un Gobierno que, garantiza, está trabajando pese a estar en funciones hasta finales de agosto. Alberto Núñez Feijoo ha insistido en restar presión a la dirección de su partido, a la que le agradeció la «autonomía» para diseñar la campaña, y garantizó que ha querido «compartir» con el PP un éxito del que son responsables los gallegos, «que saben o que queren».

El líder popular evitó cualquier lectura interesada y destacó «a mensaxe potentísima» que enviaron las urnas desde Galicia al resto de España: «En primeiro lugar, acabáronse as posicións partidarias, persoais e cativas, que xa non están no Parlamento. E, por outra banda, quedou demostrado que o Goberno de España tivo unha política errática con Galicia no último ano, sobre todo coas cuestións enerxéticas», en referencia a la crisis de Alcoa, las centrales de As Pontes y Meirama o las delicadas situaciones de Ence o las empresas conserveras ubicadas en la costa.

La alianza con Ciudadanos

Feijoo cree que el recuento del domingo terminó dándole la razón al rechazar la confluencia con Ciudadanos, que sí se impuso sin éxito en el País Vasco, y está convencido de que la nueva configuración del Parlamento de Galicia, con solo tres partidos, redundará en un trabajo más «práctico e útil». Otra cuestión distinta es el entendimiento que pueda alcanzar con las otras dos fuerzas. El presidente gallego cree que el PSdeG «está moi escorado», y que con el BNG hay diferencias insalvables en cuestiones básicas como la Constitución, el Estatuto o la Unión Europea, pero aún así dejó margen para los acuerdos como los que ya se alcanzaron en otras etapas. Lo que rechaza de plano es que nacionalistas o socialistas vayan a estar marginados en la Cámara, «porque na última lexislatura a oposición tivo protagonismo e o grupo maioritario foi un actor secundario», en referencia a las oportunidades que tuvieron para participar en los plenos y en la dinámica parlamentaria. «Imos traballar mellor», auguró, pese a que el diálogo con el grupo liderado por Ana Pontón no haya fructificado.

Sobre las prioridades del nuevo Gobierno fue tajante: «A sanidade e o emprego, sen dúbida. Sen sanidade e sen saúde pública non funciona a economía e poñemos en risco a nosa saúde», reflexionó. Es optimista ante la resolución de la crisis de A Mariña, pero advierte que habrá más situaciones comprometidas que obligarán al sistema público de salud a ser eficaz para localizar, diagnosticar y «parar» los brotes, que pueden continuar por los movimientos turísticos.

Preocupación por el empleo

El apartado laboral le genera mayor preocupación. «A situación económica é limite, e vai ser peor porque as previsións son malas. España non arranca, os motores da economía están ao ralentí, o turismo non funciona... iso son moitos cartos», comentó. Esta descripción le sirvió para expresar su disgusto por el «disparate» que, a su juicio, cometieron los partidos de la oposición al pedir que no se votase en la comarca de A Mariña: «Fixeron moito dano e a consecuencia foi unha estampida do turismo».

El Gobierno continuará estos días gestionando los coletazos de la pandemia y sus consecuencias económicas, aunque Feijoo quiso poner en valor el hecho de poder seguir dándole continuidad al trabajo de los últimos meses. A efectos prácticos «a lexislatura xa comezou», y la aplicación del programa electoral popular continuará en las próximas semanas hasta que se configure el nuevo equipo, en el que no se prevén grandes cambios. «Como presidente electo, comprométome a seguir atendendo os problemas dos galegos, é a miña obriga. Teño un mandato expreso para non despistarme e dedicarme a outra cousa que non sexa Galicia».