El PP desliza la intencionalidad política del presidente de Correos en el caos del voto emigrante

La Voz de Galicia Carlos Punzón

Vigo 14/07/2020 18:04 h

El Partido Popular de Galicia responsabiliza directamente a la dirección de Correos de la imposibilidad que han tenido los gallegos residentes en Venezuela, Cuba y otros países de Sudamérica de poder participar en las elecciones autonómicas del domingo. La dirección de los populares gallegos advierte intencionalidad en que «casualmente no hayan llegado votos de los países en los que históricamente el voto de la emigración se decanta mayoritariamente por nuestro partido».

El PP gallego apunta incluso a que dicha situación se produzca con un «presidente de Correos que ha sido jefe de gabinete de Pedro Sánchez en la ejecutiva federal del PSOE», Juan Manuel Serrano Quintana. «Los electores gallegos del exterior se han quedado atrapados entre el Correos de Sánchez y los correos de Maduro», manifiesta el PPdeG en alusión al caso concreto de Venezuela, de donde no ha llegado ni un voto de una colectividad de 28.898 electores gallegos, de los que 1.732 llegaron a completar el proceso de ruego para poder tomar parte en los comicios del pasado domingo. Las papeletas que tenían que recibir de sus respectivas provincias no salieron en ningún caso del aeropuerto de Barajas al no haber vuelos regulares entre los dos países a causa de la pandemia, ni haber canalizado esos envíos a través de terceros estados o mediante servicios de paquetería privados, como sí ha ocurrido con la documentación y votos a entregar a la diáspora residente en otras zonas del mundo.

«Nos jugamos el parlamentario 42 con el voto de la emigración, pero si llega a ser el 38 [el que determina la mayoría absoluta], sería un escándalo aún mayor», indican fuentes de la dirección del PPdeG, que suma el caso de Correos al del CIS para aludir a un «uso y dirección política» de las instituciones.

El PP reclama una reflexión al PSOE después de haber cuestionado la validez y oportunidad de celebrar las elecciones autonómicas cuando había 144 personas contagiadas de coronavirus en la comarca de A Mariña a los que se le pidió que no votasen para no poner en riesgo a los demás electores y miembros de mesas electorales, mientras que 7.081 gallegos que rogaron participar desde sus países de residencia no han podido votar. Otros 457.456 gallegos que viven en el extranjero no lograron superar el trámite de solicitar el voto o no se sintieron concernidos por la convocatoria electoral, elevando la abstención en dicho colectivo a un 98,7 %.

Los populares disputan al PSOE el escaño 22 de la provincia de Pontevedra, atribuido a los socialistas con solo 45 votos de margen respecto al PP. El voto emigrante es por tanto fundamental para dirimir si Alberto Núñez Feijoo logra con 42 escaños su mayor representación en el Parlamento desde que se presentó por primera vez en el 2009, o si el PSOE consolida a su diputada número 15 en la cámara y evita volver a repetir el peor resultado del partido con 14 escaños, como le ocurrió en la legislatura anterior cuando Xaquín Fernández Leiceaga fue su candidato en medio de una notable división en el seno de la formación en Galicia.