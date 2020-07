El caos del voto exterior: 0 votos en Venezuela, Cuba y Nueva York, 6 en Río y 22 en México

0

Redacción / La Voz 15/07/2020 05:00 h

Mientras los partidos gallegos se enzarzaban en dirimir la necesidad de aplazar o no las elecciones en A Mariña al no poder votar 259 personas confinadas por el coronavirus, otros 7.081 gallegos que rogaron votar desde el extranjero directamente no pudieron hacerlo sin que hubiera protesta alguna. Finalmente, solo entrarán 5.726 votos de la emigración en el recuento que las juntas electorales realizarán el lunes de un censo exterior de 463.163 personas. Es decir, solo pudieron ejercer su derecho el 1,24 % de los emigrados, el volumen más bajo de participación de la historia. Ellos determinarán si el último escaño de Pontevedra lo mantiene el PSOE o es el 42 para el PP.

La Voz adjunta en esta información actas de registro de voto de varios consulados donde se deja constancia de que ninguno se ha emitido desde Venezuela, (lo habían pedido 1.732 gallegos), ni desde Cuba (había 1.962 solicitudes), o en urbes de alta presencia gallega como Nueva York, Chicago, Houston (Estados Unidos), Mendoza, Bahía Blanca (Argentina), Monterrey (México), Porto Alegre (Brasil), Lyon o Estrasburgo (Francia). Y tan llamativo como no contar con papeletas de esos puntos lo es que solo hayan llegado 148 de Buenos Aires (capital de un país con 165.762 gallegos), 116 de Portugal, 49 de París, 22 de Ciudad de México, 9 de Rosario, 8 de Hamburgo, 6 de Río de Janeiro, 4 de Düsseldorf o 3 de Miami.

El Ministerio de Asuntos Exteriores achacó el martes a Correos y a la Oficina del Censo la «responsabilidad exclusiva» en la logística electoral, añadiendo que la ley establece que los votos y la remisión de papeletas solo puede ir por correo certificado, con lo que rechaza que se hubiese podido emplear la valija diplomática para salvar la falta de vuelos y la restricción de movimientos por el covid-19. Esa vía fue solicitada por la sociedad postal a Exteriores, sin recibir respuesta, según su secretario.

Correos aseguró este martes que envió la documentación electoral a todos los países, «menos Venezuela, porque no se ha encontrado transporte público ni privado para hacerlo llegar». Las sacas se quedaron en Barajas. Y sobre el caso de Cuba, afirma que fue el servicio postal de dicho país el no repartió las papeletas.