En A Coruña solo hubo fiesta en el PP y el BNG

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia David García

a coruña / la voz 13/07/2020 00:47 h

La jornada de las elecciones gallegas se siguió con intensidad en A Coruña por parte de los partidos con representación en María Pita, con el PP y el BNG festejando unos resultados que dejaron insatisfechos a PSOE, Marea y Ciudadanos.

La secretaria general de la agrupación socialista coruñesa, Eva Martínez Acón, explicó que el PSOE coruñés esperaba «que hubiese un cambio en Galicia, que hubiese una mayoría progresista que fuera una alternativa al gobierno del Partido Popular, pero no se consiguieron los resultados que esperábamos». Acón destacó la figura y la campaña realizada por Gonzalo Caballero, a quien calificó de «magnífico candidato» y de quien dijo que «tiene mucho futuro político y confío en que repita en cuatro años».

Sobre los resultados en la ciudad, dijo que «se ha reflejado» lo que sucedió a nivel autonómico y reconoció que había «cierto desencanto, teníamos otras expectativas». «Hay que saber perder para saber ganar, habrá que hacer un estudio de los resultados y aprender de aquello que no se hizo bien para tomar impulso y tener mejor resultado dentro de cuatro años», añadió.

Mientras, el presidente del PP local, Martín Fernández Prado, destacó que esta formación «ha ganado las elecciones autonómicas y en nuestra ciudad también». Así, mostró su agradecimiento a los «más de 51.000 coruñeses que han dado su apoyo al presidente Feijoo».

«Creo sinceramente que no se ha podido hacer una campaña mejor. Coruña y Galicia han hablado de nuevo y los coruñeses y los gallegos han dado un triunfo al PP, y lo han hecho de manera mayoritaria, casi arrolladora», afirmó Fernández Prado, quien señaló que la victoria popular es «vital para el futuro de Galicia y de A Coruña». El candidato del PP por A Coruña destacó que el «compromiso» de Feijoo con la ciudad «supuso que subiese el porcentaje de apoyo al PP para superar el 46 %, casi tres puntos más que hace cuatro años. Teníamos el mejor candidato y el mejor proyecto, creo que eso lo sabían hasta los que no nos han votado».

Críticas y alegría limitada

La Marea Atlántica, que no concurría como tal pero respaldaba a Galicia en Común, apuntó desde su coordinadora que «Galicia precisa un cambio e esta noite (por ayer) tampouco se produciu. Nada que celebrar, por tanto». Además, indicaron que en los próximos días se abrirá, con la convocatoria de su asamblea, un «tempo de reflexión ao que os resultados da coalición, pésimos, sen paliativos, nos obrigan».

El líder del BNG en María Pita, Francisco Jorquera, aseguró que están «enormemente satisfeitos polo resultado histórico da nosa formación política» y destacó que superaron «en número de escanos o mellor resultado da nosa historia nunhas eleccións galegas». Jorquera indicó que no pueden «valorar positivamente que o Partido Popular reteña a maioría», pero prefirió centrarse en la subida del BNG. «Nese excelente resultado tivo unha contribución especial a cidade da Coruña, na que non somos só a segunda forza política, senón que en porcentaxe case multiplicamos por catro a porcentaxe que acadamos hai catro anos nas eleccións autonómicas de 2016», apuntó. «Hoxe, un de cada catro coruñeses votou ó BNG, polo tanto síntome moi satisfeito de que Coruña fose un motor deste importante crecemento», añadió. El portavoz del BNG también mandó un mensaje a los gallegos: «Que non teñan ningunha dúbida de que imos traballar para facer a mellor alternativa posible nas próximas eleccións autonómicas».

Mientras, la representante del Grupo Mixto, Mónica Martínez, aseguró que «lo que demuestran estas elecciones es que Ciudadanos carecía de proyecto político en Galicia». La ex de la formación indicó que «la situación del partido en Galicia se veía venir, es la crónica de una muerte anunciada» y lamentó que no se escuchasen sus «voces» en Madrid.

Jornada de sensaciones encontradas en las sedes de los partidos

El Partido Socialista, el Partido Popular y el Bloque fueron las formaciones que realizaron reuniones en la ciudad para seguir los resultados de la jornada electoral, unos encuentros en los que las sensaciones fueron diferentes.

El punto de reunión de los representantes de la formación popular, Palexco, fue en el que se registró una mayor alegría debido a la victoria de su formación, que seguirá cuatro años más al frente de la Xunta.

Mientras, la plaza de Azcárraga, sede del encuentro del BNG, fue un escenario de emociones encontradas. Por un lado, la satisfacción de la mejoría experimentada en los resultados. Por el otro, el sinsabor de observar que no fue suficiente para desbancar al PP.

En Zalaeta las celebraciones que hubo hace poco más de un año por la victoria en las municipales se transformaron ayer en insatisfacción al verse relegados a tercera fuerza.