Una marea de silencio digital en la izquierda del cambio

Redacción 13/07/2020 12:13 h

Cuando surgieron los llamados ayuntamientos del cambio en el 2015 y se analizaron los motivos del éxito muchos apuntaron al hábil uso que las distintas formaciones habían hecho de las redes sociales. Especialmente el Twitter, su opción estrella. Además de las cuentas de la Marea Atlántica, Compostela Aberta o Ferrol en Común, estaban las personales de los alcaldes -Xulio Ferreiro, Martiño Noriega y Jorge Suárez-. También las de los concejales y asesores, que marcaban un estilo inédito en la política gallega. Publicaban tuits constantemente, entraban en polémicas, etiquetaban a los rivales para obligarlos a pronunciarse, contestaban a los adversarios e interactuaban con sus seguidores. Ese estilo lo siguió En Marea, la candidatura que aglutinó esa sensibilidad en los comicios autonómicos del 2016, logrando 14 diputados y colocándose como la segunda fuerza del Parlamento Gallego.

Comparecencia de @AntonGomezReino para agradecer a militantes e cidadanía o esforzo e o apoio, asumindo uns moi malos resultados para o espacio político, e un mal día para o país, o cambio non foi posible. https://t.co/8oaVCZCfPp — Galicia en Común - Anova Mareas (@gecam_) July 12, 2020

Ayer todo eso se quedó en prácticamente nada. La actividad se evaporó. Ni Galicia en Común y Marea Galeguista, las dos marcas surgidas de En Marea obtuvieron ni un solo diputado. Sus cuentas de Twitter reflejaban el golpe. Apenas una gélida indicación de las comparecencias de sus líderes y poco más. Del mismo modo, la habitual ebullición en redes sociales de sus rostros más visibles desapareció casi por completo. Un silencio que dice mucho más que cualquier palabra.

Salir a las urnas. ¡Galacia despertó! El porvenir es En Común. No hay lugar para la derrota, tu voto por @AntonGomezReino está cargado de dignidad y futuro. Votar para que no se repita la misma historia de ignominia de Feijóo. Únete a la esperanza es para todes. @Yolanda_Diaz_ pic.twitter.com/tTcEeSzR4B — Erik Alfredo Guerrero (@er1kguerrero) July 12, 2020

Antón Gómez-Reino, cabeza de lista por Galicia en Común, por ejemplo, lleva con el Twitter paralizado desde la votación. Su última actividad es un retrato suyo que indica: «Es hora de cambiarlo todo». Lo retuiteó antes de que se dieran a conocer los resultados. Pancho Casal, por su parte, difundió mediante retuit sus explicaciones en la comparecencia ante los medios y el lamento de uno de sus seguidores. Quien desee leer alguna reflexión o mensaje más allá de eso no lo va a encontrar.

Isto dicía hai uns días.Hoxe temos maioría absoluta do PP 4 anos máis e os nosos resultados foron peores que malos.Grazas a todas polos aloumiños, parabéns á xente do @obloque polos resultados e agora toca,continuar a defender a vida dende a trincheira da Medicina.Vémonos na rúa. pic.twitter.com/VxCl3hDDFD — Martiño Noriega (@martinhonoriega) July 13, 2020

Los regidores del cambio muestran un Twitter en sintonía. El exalcalde de A Coruña Xulio Ferreiro no se pronunció anoche, guardando silencio digital. Martiño Noriega, que gobernó Santiago en el anterior mandado y que iba en la lista de Galicia en Común, sí se expresó en Twitter. Es de los pocos. Reconoció el fracaso: «Hoxe temos maioría absoluta do PP 4 anos máis e os nosos resultados foron peores que malos. Agora toca continuar a defender a vida dende a trincheira da Medicina». Y esta mañana, haciendo gala de su condición de melómano, colgaba una canción del grupo Ataque Escampe Segunda división. Respecto a Jorge Suárez tiene la red social del pajarito parada desde el 11 de julio.

Galicia precisaba un cambio que non se produciu. Nada que celebrar, por tanto.



Desde a Marea Atlántica abrimos, coa convocatoria da nosa asemblea nos próximos días, un tempo de reflexión ao que os resultados da coalición, pésimos, sen paliativos, nos obrigan. — Marea Atlántica (@mareatlantica) July 13, 2020

La red social de la Marea Atlántica no se actualizó hasta esta mañana, indicando que no había nada que celebrar. Compostela Aberta no ha movido ficha. Y Ferrol en Común, lo mismo. Nada que ver con la efervescencia mostrada en los últimos años que tanto impresionó cuando las mareas arrasaban.