Galicia y Navarra son las únicas comunidades sin cargos electos de Vox

La Voz de Galicia C. Punzón

Vigo / la voz 14/07/2020 05:00 h

Vox rompió el domingo la barrera que le impedía entrar en instituciones vascas al lograr con menos de cinco mil votos un parlamentario por Álava. Pero no fue así en Galicia. Sus 26.485 votos del domingo tuvieron para la formación de Santiago Abascal el mismo premio que los 114.000 logrados en las últimas generales en la comunidad: ningún representante.

La dirección de Vox no prevé sin embargo de entrada un cambio en su estrategia, al entender que su plan de «sembrar» acabará dando resultados en algún momento. De entrada, el partido derechista considera que si en las próximas autonómicas —en el 2024— no se presenta Alberto Núñez Feijoo, tendrán más fácil optar a un espacio electoral en Galicia, y más si el BNG sigue al alza.

En todo caso, las gallegas no han permitido a Vox extender su marca por España, la única comunidad ya junto a Navarra en la que no tiene diputados, senadores, parlamentarios autonómicos, alcaldes o concejales de dicha formación. «No hay mucho que revolucionar en Galicia», explican fuentes del partido, que se verá inmerso a la vuelta del verano en elecciones primarias prácticamente en toda España para elegir sus estructuras provinciales, ahora en manos de comisiones gestoras en más de la mitad de las demarcaciones, como ocurre en las cuatro de Galicia.

Desde Vox se admite que Feijoo está muy asentado entre gran parte del electorado gallego, lo que les resta opciones. La primera evaluación del trabajo de sus candidatos es en todo caso positiva desde el comité electoral, «pues han ido creciendo con el avance de los días», pero achacan a las dificultades por la pandemia y el espacio que ocupa el PP actualmente el fracaso en su intento de entrar en el Parlamento. «Pero lo que ha ocurrido en realidad es que Feijoo se ha quedado como estaba hace cuatro años, con 41 escaños pero con 60.000 votos menos», reflexionan fuentes de Vox para apuntar que el gran salto es el que ha dado el BNG por el hundimiento de Galicia en Común.

El fracaso de Ciudadanos refuerza a Feijoo en su rechazo al pacto

La teoría del PP gallego de que una alianza electoral con Ciudadanos no le habría reportado un beneficio electoral determinante, se certificó el domingo en las urnas. Ciudadanos pasó de 48.553 votos hace cuatro años a solo 9.719 ahora, el 0,75 % del total. Es el tercer partido extraparlamentario y eso obliga a la formación centrista a repensar su papel en Galicia.

Desde su dirección señalan que hay que analizar detalladamente los resultados, al haber plazas con representación municipal como Lugo donde sumaron 272 votos, mientras se rozaron los mil en otras localidades como Ourense.

Cs se plantea llevar a cabo reuniones de sus estructuras provinciales para analizar qué les ha ocurrido y qué hacer en el futuro, aunque el nuevo reglamento del partido que se ultima a nivel estatal marcará las líneas a seguir a la hora de elegir sus cuadros y responsables.

Ciudadanos desarrolló conversaciones con el PP para formar en Galicia una coalición similar a la que los dos partidos hicieron en el País Vasco, pero no hubo posibilidad de un mínimo acuerdo. Los populares ofrecieron a la candidata de Cs un puesto no de salida inicial en sus listas, pero con escaño asegurado en cuanto los cargos que sean designados para la nueva Xunta abandonen el Parlamento. Un par de miembros más del partido naranja serían ubicados en cargos intermedios o consejos de administración públicos, pero no hubo acuerdo.