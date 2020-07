Fiasco total de las fuerzas minoritarias Ciudadanos, Vox y Marea Galeguista se quedan fuera del Parlamento de Galicia con resultados muy por debajo de sus expectativas

La Voz de Galicia

Redacción 13/07/2020 00:45 h

Galicia vuelve a los años noventa. Durante los próximos cuatro años solo tendrán representación en el Parlamento el PP, el PSOE y el BNG. Además de la debacle de Galicia en Común, ninguna de las tres fuerzas minoritarias que se postulaban como alternativa logró buenos resultados. Todos se quedaron por debajo de las expectativas.

Ciudadanos pierde el 80 % de los votos logrados en el 2016

Otro proyecto fallido ha sido del de Ciudadanos. La candidatura de Beatriz Pino no solo se quedó lejos de obtener representación en el Parlamento, sino que certifica el descenso de los apoyos con los que contaba la formación naranja en Galicia. En las elecciones del 2016 la apuesta de Cristina Losada había logrado 48.103 votos. Ayer los números la dejaban por debajo de los 10.000. Pese al apoyo en campaña de pesos pesados del partido a nivel nacional, como la presidenta Inés Arrimadas, o el diputado en las Cortes Valencianas Toni Cantó, su apuesta por el centro y de contención al nacionalismo no cuajó. «Los resultados no fueron buenos», admitía ayer la candidata mostrando su preocupación por el éxito del BNG

Vox continúa sin poder penetrar en Galicia

Ningún concejal, ningún diputado en el Congreso por Galicia y tampoco ningún diputado en el Parlamento de Galicia. Al contrario de lo ocurrido en el País Vasco, en donde lograron un representante, Vox sigue sin conseguir representación en las instituciones gallegas. Su diputado nacional Javier Ortega Smith, que ejerció de portavoz en las valoraciones de los resultados, usó la brocha gorda para explicarlos. «No ha habido unas elecciones libres y democráticas», dijo. Y recordó que tuvieron que dar mítines «rodeados de antidisturbios y amenazados». No obstante, aseguró que su formación va a «seguir trabajando con la misma fuerza que en esta campaña» señalando como «un acto de valentía» seguirlos.

La propuesta de Pancho Casal fracasa totalmente

Un 0,22 % de los votos que, sumados, no llegaron a los tres millares. Una formación como el Partido Animalista Contra o Maltrato Animal (PACMA) logró el doble. Ese es el resultado de la Marea Galeguista, el proyecto liderado por Pancho Casal. Por la tarde, tras votar, lamentaba que la recomendación de llevar los sobres con las papeletas de casa perjudica las formaciones como la suya no las habían enviado a domicilio. Por la noche, una vez conocidos los resultados, ironizaba con que se había apelando «a los teóricos votos útiles», indicando que «o importante non é o traballo». Pese a todo considera que «non é un desastre» y recordó que, no obstante, «o traballo non so é estar no Parlamento».