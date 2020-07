Feijoo: «Non me confundín cando apostei por Galicia, mereceu a pena sempre»

0

La Voz de Galicia JUAN CAPEANS

13/07/2020 02:12 h

Los gallegos le han dado al PPdeG la posibilidad de repetir un ciclo de 16 años al frente de la Xunta de Galicia. Lo consiguió en la década de los noventa y en el primer lustro del siglo XXI, y lo volverá a hacer entre el 2009 y el 2024 tras una victoria a lo grande que pone a la figura de Alberto Núñez Feijoo al mismo nivel electoral que Manuel Fraga, aunque siendo veinte años más joven cuando alcanzó el hito. La histórica cuarta mayoría absoluta se logró voto a voto, provincia a provincia, sobre una base amplia, transversal y muy sólida, que no permitió escapes hacia Ciudadanos o Vox y que necesariamente penetró en otros territorios ideológicos.

La celebración del PPdeG, en un hotel de Santiago, fue contenida. El presidente del partido y hoy en funciones de la Xunta hasta su proclamación dedicó buena parte de sus veinte minutos de discurso a los agradecimientos. A sus votantes, como es lógico, a todos sus colaboradores, los mismos que le acompañan desde el 2009, pero también a las 619 personas fallecidas durante la pandemia, que convierten esta cuarta mayoría en la más «emotiva». Todas esas personas, aseguró, «estarán comigo todos os días do meu mandato».

Por eso no hubo una fiesta completa. «Hoxe agradezo o resultado abrumado, pero a celebración será cando os galegos a poidan celebrar xuntos. Espero que ese maldito virus deixe de ser un problema e que remontemos», dijo antes de advertir que vienen meses duros para muchos gallegos, pero «sairemos da crise, igual que no 2014».

Cariñoso con su familia

Feijoo, que volvió a capitalizar toda la campaña electoral, no eludió los nombres propios y alabó el trabajo de los suyos, y se mostró especialmente agradecido y cariñoso con su familia, con su padre, en el recuerdo; con su madre, Sira; con su pareja, Eva Cárdenas, «que sempre está e nunca aparece»; y con su hijo Alberto, que en cuestión de días dejará «de ver los carteles de su padre colgado en las farolas».

De sus adversarios, personalizó su felicitación en la figura de Ana Pontón, alabando la campaña del BNG y su resultado «histórico», y a Caballero le agradeció su «xenerosidade» al llamarlo y desearle aciertos. A Pedro Sánchez, que lo felicitó a través de un mensaje, le garantizó que seguirá siendo un presidente «leal» y el representante del Estado en Galicia. Entre agradecimientos y promesas de trabajo «desde hoy mismo», Feijoo hizo su particular análisis de los resultado: «Non oculto que este apoio tan excepcional ilusióname máis que o primeiro día. Non me confundín cando apostei por Galicia, mereceu a pena sempre».

«Sé por qué nos habéis votado y para qué. Estoy aquí para cumplir con mi deber, como el primer día de un mandato. No quería una Galicia dividida en partidos y menos entre bloques irreconciliables. Pondré todo de mi parte para cumplir. Los gallegos prefirieron el entendimiento al enfrentamiento, la moderación a las posiciones intransigentes. No querían una Galicia que se separase del resto de España, y por eso seguiremos estando orgullosos de ser españoles y de colaborar con la gobernabilidad de España, nuestra nación».

Feijoo llegó y se fue al grito de «presidente, presidente, presidente» y con la canción One More Time, una vez más. Él respondió: «Galicia, Galicia, Galicia, e por cuarta vez, Galicia».