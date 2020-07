2,7 millones de gallegos están convocados a elegir el nuevo Parlamento

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

12/07/2020 05:00 h

Un total de 2.234.252 gallegos están llamados hoy a las urnas para elegir el Parlamento gallego, que se constituirá el próximo 7 de agosto. El censo asciende, en realidad, a 2.697.315, pero 463.163 son residentes ausentes; es decir, personas que se encuentran en el extranjero y que, de emitir el sufragio, tuvieron que hacerlo de antemano mediante el sistema del voto rogado, que solo solicitaron 12.359 electores. Con respecto a las elecciones anuladas del mes de abril por la crisis del coronavirus, el censo bajó en 2.190 electores. En las elecciones autonómicas del 2016, el número de votantes ascendía a 2.701.837.

Los gallegos acudirán a 3.952 mesas constituidas en 2.395 locales electorales, y serán 11.856 las personas llamadas a formar parte dichas mesas en los 313 ayuntamientos gallegos, divididos en 590 distritos y 2.156 secciones.

En las elecciones para la undécima legislatura del Parlamento de Galicia se elegirán 75 diputados. En total, se presentan 56 candidaturas en las cuatro circunscripciones gallegas. Tras los resultados provisionales que se sabrán esta noche, habrá que esperar tres días para conocer los definitivos, aunque luego se abre un plazo para que se puedan presentar recursos, en caso de haberlos.

Para la formación del gobierno autonómico no hay fecha exacta y todo dependerá de los resultados y de si hay o no mayorías suficientes.

Así se debe votar La Voz de Galicia La Voz

Así es el protocolo electoral por la pandemia

Unas 300 personas no podrán acudir hoy a las urnas para emitir su voto en Galicia. Son las que han dado positivo por coronavirus y las sospechosas de padecer covid, bien porque presenten síntomas, bien porque estén pendientes de una prueba PCR. La mayoría están en A Mariña, aunque también se dan casos salpicados por el resto de Galicia. Esta medida también se le aplica a unas 200 personas en el País Vasco.

Así lo confirmó Alfonso Rueda, quien se remitió a las autoridades sanitarias competentes para determinar quiénes son las personas que, para garantizar su salud y las de los demás, no podrán hoy ejercer su derecho al voto. «Elas xa saben quen son», dijo el conselleiro de Presidencia. En efecto, Sanidade se puso en contacto por teléfono con los ciudadanos gallegos que se encuentran en esa situación «para recordarles que deben continuar cumpliendo con las medidas de aislamiento en su domicilio hasta que su médico les indique el alta». Tampoco desde el Sergas se va a hacer una vigilancia específica, más allá de una llamada telefónica desde Saúde Pública para recordarles que tienen que seguir aislados. En caso de duda, pueden llamar al teléfono gratuito 900 400 116.

Posible delito

No se les hará ningún seguimiento especial. «Non se lles vai poñer vixianza -aclaró Rueda-. Apelamos á súa responsabilidade». De saltarse alguien la prohibición podría ser acusado de infringir la Lei de Saúde de Galicia, por desobediencia a las autoridades y por causar un riesgo sanitario, indicaron fuentes de la Xunta.

Los demás gallegos podrán ejercer su derecho al voto entre las nueve de la mañana y las ocho de la tarde, incluso los que están en cuarentena, pero extremando las precauciones.

Se recomienda llevar la papeleta preparada de casa. De no ser así, se podrá coger en las habituales cabinas, que no tendrán cortinas y serán colocadas de tal manera que se garantice la confidencialidad del voto. Será obligatorio el uso de mascarilla para entrar en los colegios electorales. A los que no la lleven, se les facilitará una a la entrada. Los votantes deberán higienizar las manos con gel hidroalcohólico tanto en el acceso al local como a la salida, después de votar. Antes de depositar el voto en la urna se deberá dejar el DNI en una bandeja para evitar que sea manipulado por los miembros de la mesa.